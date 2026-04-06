Как городская деталь стала символом

Эта экскурсия знакомит с проектом, который с 2017 года изменил визуальный облик исторического центра Рыбинска. Дореволюционные вывески стали не просто декоративным элементом, а частью продуманной системы оформления городской среды и важной составляющей идентичности города.

Вывеска как язык города

Во время прогулки вы увидите самые характерные примеры рыбинских вывесок — от небольших лавок до магазинов федеральных сетей. Вы узнаете, как они создаются, проходят согласование и почему даже крупный бизнес оказался вовлечён в единый визуальный код исторического центра.

Среда, которая работает на образ

Маршрут пройдёт по ключевым пространствам города — Красной площади, набережной Волги, улицам Крестовой и Стоялой. Разговор выйдет за рамки типографики и затронет другие детали городской среды, которые помогают воссоздавать атмосферу имперской эпохи и формировать цельный образ Рыбинска.