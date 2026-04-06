Прогулка по историческому центру Рыбинска, посвящённая проекту дореволюционных вывесок, который стал визуальным символом города.
Вы увидите самые выразительные примеры, узнаете, как они создаются и согласовываются, и поймёте, как одна городская деталь смогла изменить облик улиц и превратиться в узнаваемый бренд.
Вы увидите самые выразительные примеры, узнаете, как они создаются и согласовываются, и поймёте, как одна городская деталь смогла изменить облик улиц и превратиться в узнаваемый бренд.
Описание экскурсии
Как городская деталь стала символом
Эта экскурсия знакомит с проектом, который с 2017 года изменил визуальный облик исторического центра Рыбинска. Дореволюционные вывески стали не просто декоративным элементом, а частью продуманной системы оформления городской среды и важной составляющей идентичности города.
Вывеска как язык города
Во время прогулки вы увидите самые характерные примеры рыбинских вывесок — от небольших лавок до магазинов федеральных сетей. Вы узнаете, как они создаются, проходят согласование и почему даже крупный бизнес оказался вовлечён в единый визуальный код исторического центра.
Среда, которая работает на образ
Маршрут пройдёт по ключевым пространствам города — Красной площади, набережной Волги, улицам Крестовой и Стоялой. Разговор выйдет за рамки типографики и затронет другие детали городской среды, которые помогают воссоздавать атмосферу имперской эпохи и формировать цельный образ Рыбинска.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- Набережная Волги
- Улица Крестовая
- Улица Стоялая
- Хлебная биржа
- Памятник Остапу Бендеру
- Памятник адмиралу Ушакову
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь
Завершение: Перекресток улиц Крестовой и Стоялой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень интересная и познавательная экскурсия. Благодарю Александра за прекрасное владение информацией. Помимо тематики экскурсии Александр с удовольствием отвечал на все вопросы связанные с историей города. Отличный экскурсовод, это всегда залог хорошего впечатления о городе. Благодарю.
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