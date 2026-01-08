Кто не мечтал о собственной Золотой рыбке? Приезжайте к нам — в Рыбинске необязательно закидывать невод. Здесь каждый сам может создать рыбу своей мечты — яркую, большую и красивую. Сначала мы пройдём по следам Большой рыбы, поговорим о старинных волжских промыслах и современном бренде города. А после отправимся на наш душевный мастер-класс.

Описание мастер-класса

Прогулка по старинным улочкам

Именно здесь, в центре России, на берегах Волги жили и работали рыбаки, резчики, мастера, художники. Вы узнаете, кто такая белорыбица и что было написано в ловецкой грамоте, какая рыба водилась и водится в наших краях, какую самую большую рыбу вылавливали, поставляли к царскому столу и какую вырезали на пряничных досках. Я расскажу о бытовавших промыслах и традициях росписи и резьбы по дереву, а также об истории появления бренда города — Рыбинских рыб.

Мастер-класс

Мы заботливо расписываем деревянную рыбу по традиционной технологии, вкладываем в неё частичку своей души и щедрую долю счастья. И чтобы оно не проплыло мимо вас, вам нужна собственная рыбка. На мастер-классе вы распишете деревянную заготовку и увезёте с собой волшебный сувенир на память о городе.

Организационные детали