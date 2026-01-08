Именно здесь, в центре России, на берегах Волги жили и работали рыбаки, резчики, мастера, художники. Вы узнаете, кто такая белорыбица и что было написано в ловецкой грамоте, какая рыба водилась и водится в наших краях, какую самую большую рыбу вылавливали, поставляли к царскому столу и какую вырезали на пряничных досках. Я расскажу о бытовавших промыслах и традициях росписи и резьбы по дереву, а также об истории появления бренда города — Рыбинских рыб.
Мастер-класс
Мы заботливо расписываем деревянную рыбу по традиционной технологии, вкладываем в неё частичку своей души и щедрую долю счастья. И чтобы оно не проплыло мимо вас, вам нужна собственная рыбка. На мастер-классе вы распишете деревянную заготовку и увезёте с собой волшебный сувенир на память о городе.
Организационные детали
Экскурсия начинается и завершается в нашей мастерской. Сначала мы немного погуляем, а после займёмся росписью. Вы можете оставить детей в мастерской, если они не захотят на экскурсию.
Мастер-класс оплачивается отдельно — 1000 ₽ с человека (расписанную деревянную рыбу нужно забрать с собой)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1307 туристов
Художник, краевед, энтузиаст и страстный любитель своего города. Основал музей «Рыбинские рыбы» и создал два крупных проекта: «Росписи затопленных земель» и мастерскую по изготовлению деревянных расписных рыб. Я считаю жизненно читать дальшеуменьшить
важным знать и помнить о своих корнях, чтобы не потерять своей культурной идентичности. На сохранение исторической памяти и нематериального наследия и направлена моя деятельность. Приезжайте в гости — я буду рад познакомить вас с историей нашего края.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
Алексей увлеченный человек, явно на своем месте работает! С ним интересно гулять по городу и слушать истории города, во многих современных историях города Алексей сам является участником. И взрослые и дети увлеченно слушали, чувство юмора гида добавляет легкости экскурсии. После экскурсии остались на мастер класс. Однозначно рекомендую гида 👍
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Т
Татьяна
Мы искали особенную творческую экскурсию по Рыбинску, хотелось узнать про рыбу и рыбаков, подробности об уникальной программе старинных вывесок. Мы встретили художника, знатока истории и традиций своего города, неравнодушного человека, читать дальшеуменьшить
который влюбил нас в Рыбинск, рассказал множество интересных историй. Алексей - настоящий кладезь информации, энциклопедия края. Мастер-класс очень понравился, изучение орнаментов и традиций, рассказы о художниках, современной жизни Рыбинска. Очень здорово! Спасибо душевное Алексею🫶 всем рекомендую!
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Мила
Алексей — прекрасный гид! Приятный, колоритный и, что главное, блестяще знает свой предмет. Он не просто отвечал на все наши вопросы, но и сам поддерживал диалог, задавая интересные — это читать дальшеуменьшить
очень ценно и создает полное погружение. Отдельное спасибо за советы по городу, что ещё посмотреть.
А мастер-класс стал приятным дополнением! Это как окунуться в детство, в атмосферу уроков композиции в художественной школе
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З
Зоя
Экскурсия получилась очень камерная и интересная. Алексей ответил на все наши вопросы))
Наш гид является художник и состоит в комиссии по внешнему облику города!
Чувствуется любовь и трепетное отношение к городу.
Маршрут небольшой обойти читать дальшеуменьшить
самим можно минут за 10, НО!!! Сколько исторических фактов на каждом уголке!!!
Это был первый опыт заказа экскурсии.
Единственное, мне показалось дороговато…
Ребенку предложили пройти мастер класс и разрисовать деревянную рыбку - это большой плюс!!!
+1
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Н
Наталья
Очень понравилась и экскурсия и мастер-класс. Дети не устали, им было интересно, взрослые получили массу новой информации и пищи для ума. Все супер, всем советую
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О
Ольга
Хорошая экскурсия с Алексеем - рекомендую
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