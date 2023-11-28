Прогуляться по историческим улочкам города и расписать фирменную деревянную поделку
Сначала мы пройдём по следам Большой рыбы, поговорим о старинных волжских промыслах и современном бренде города. А после отправимся на наш душевный мастер-класс.
ноя
ноя
ноя
дек
дек
дек
дек
даты
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по старинным улочкам
Именно здесь, в центре России, на берегах Волги жили и работали рыбаки, резчики, мастера, художники. Вы узнаете, кто такая белорыбица и что было написано в ловецкой грамоте, какая рыба водилась и водится в наших краях, какую самую большую рыбу вылавливали, поставляли к царскому столу и какую вырезали на пряничных досках. Я расскажу о бытовавших промыслах и традициях росписи и резьбы по дереву, а также об истории появления бренда города — Рыбинских рыб.
Рыба вашей мечты
Мы заботливо вырезаем её вручную из натурального дерева, расписываем по традиционной технологии, вкладываем в неё частичку своей души и щедрую долю счастья. И чтобы оно не проплыло мимо вас, вам нужна собственная рыбка. На мастер-классе, который займёт 35-45 минут, вы распишете деревянную заготовку и увезёте с собой волшебный сувенир на память о Рыбинске.
По желанию можно продолжить программу — отправиться на автомобиле по берегам Рыбинского моря и в тёплый сезон поймать рыбу, которая изображена на гербе города.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и завершается в нашей мастерской. Сначала мы немного погуляем, а после займёмся росписью. Вы можете оставить детей в мастерской, если они не захотят на экскурсию.
- Мастер-класс оплачивается отдельно — 500 рублей с человека (расписанную деревянную рыбу нужно забрать с собой)
- Дополнительные опциональные расходы: аренда минивэна с водителем для поездки вдоль Рыбинского моря — 1200 руб. /час, летняя рыбалка — 1000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Волжской набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.