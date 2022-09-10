Рыбинск запомнится вам оригинальной архитектурой, вывесками в дореволюционном стиле и ухоженной набережной. Я поделюсь его богатой историей: от бурлацкой лямки до вершин мировой авиации. Покажу самые важные храмы, памятники и особняки. Расскажу о прошлом, настоящем города и его знаменитых людях.

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Описание

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Мы погуляем по историческому центру Рыбинска и увидим его главные достопримечательности: памятник Бурлаку, Мытный рынок, Красную площадь, Старую и Новую хлебные биржи. А еще я покажу музей Мологи и Никольскую часовню, построенную в честь спасения Александра II от террориста Каракозова. Раскрою историю создания знаменитой Рыбинской ГЭС и водохранилища.

Рыбинск: путешествие во времени

Вы услышите подробную историю Рыбинска: с момента возникновения и до наших дней. Я расскажу о древнем поселении Усть-Шексна на левом берегу Волги, о местном купечестве и о бурлаках. А также о непобедимом адмирале Федоре Ушакове и о поэте-песеннике Льве Ошанине. О том, как Рыбинск жил в советские годы, какие изменения происходят с ним прямо сейчас и какие у него планы на будущее.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.