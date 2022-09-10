Мы погуляем по историческому центру Рыбинска и увидим его главные достопримечательности: памятник Бурлаку, Мытный рынок, Красную площадь, Старую и Новую хлебные биржи. А еще я покажу музей Мологи и Никольскую часовню, построенную в честь спасения Александра II от террориста Каракозова. Раскрою историю создания знаменитой Рыбинской ГЭС и водохранилища.
Вы услышите подробную историю Рыбинска: с момента возникновения и до наших дней. Я расскажу о древнем поселении Усть-Шексна на левом берегу Волги, о местном купечестве и о бурлаках. А также о непобедимом адмирале Федоре Ушакове и о поэте-песеннике Льве Ошанине. О том, как Рыбинск жил в советские годы, какие изменения происходят с ним прямо сейчас и какие у него планы на будущее.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.