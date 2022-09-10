Рыбинск - первое свидание

Погулять по старинному городу и увидеть его главные места в компании краеведа

4.5
11 отзывов
Рыбинск запомнится вам оригинальной архитектурой, вывесками в дореволюционном стиле и ухоженной набережной. Я поделюсь его богатой историей: от бурлацкой лямки до вершин мировой авиации. Покажу самые важные храмы, памятники и особняки. Расскажу о прошлом, настоящем города и его знаменитых людях.
Рыбинск - первое свидание
Рыбинск - первое свидание
Рыбинск - первое свидание
Рыбинск - первое свидание
Рыбинск - первое свидание
Рыбинск - первое свидание
Рыбинск - первое свидание
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Описание

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Мы погуляем по историческому центру Рыбинска и увидим его главные достопримечательности: памятник Бурлаку, Мытный рынок, Красную площадь, Старую и Новую хлебные биржи. А еще я покажу музей Мологи и Никольскую часовню, построенную в честь спасения Александра II от террориста Каракозова. Раскрою историю создания знаменитой Рыбинской ГЭС и водохранилища.

Рыбинск: путешествие во времени

Вы услышите подробную историю Рыбинска: с момента возникновения и до наших дней. Я расскажу о древнем поселении Усть-Шексна на левом берегу Волги, о местном купечестве и о бурлаках. А также о непобедимом адмирале Федоре Ушакове и о поэте-песеннике Льве Ошанине. О том, как Рыбинск жил в советские годы, какие изменения происходят с ним прямо сейчас и какие у него планы на будущее.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
1
С
10 сен 2022
Гид не знает элементарной истории, не говоря уже об истории города. В лучшем случае знает историю советского Рыбинска, а ведь Рыбинск старше Москвы
В
30 авг 2022
Всегда считала Рыбинск заштатным провинциальным городишкой. Как же мы бываем невежественны, несмотря на высшее образование, опыт прожитых лет и приличный багаж путешествий. Сколько тайн и сюрпризов преподнес мне великолепный Рыбинск - одной обзорной экскурсии конечно мало. Но теперь я знаю тайну города Мологи на дне Рыбинского водохранилища и правду о его создании. Увидела реального героя фильма" Дед Морозов" - Николая Морозова, - в документах и фотографиях. Народоволец, советский академик, снайпер в 88 лет на ВОВ. Открытие для меня: Нобелевская премия N 1 учреждена вовсе не в Швеции. Братья Нобели - известные рыбинские предприниматели. И кроме того: прекрасно сохранившиеся и тщательно оберегаемые исторические кварталы города, великолепная набережная. Места, где снимались знаменитые фильмы. Езжайте и смотрите сами!
И
29 авг 2022
Нам всё понравилось. Но наверно
Эдуард
26 авг 2022
Отличная экскурсия. Хороший гид. Рекомедую.
А
26 авг 2022
Мы очень хорошо провели время с гидом Валентина, и очень увлекательно и познавательно прогулялись по вечернему Рыбинском!
татьяна
26 авг 2022
Прогулка длилась полтора часа, вместо анонсированных двух часов. Толи мы такие шустрые, толи материала маловато.
Валентина
Валентина
Ответ организатора:
Уважаемая Татьяна! Сожалею, что я вас разочаровала. Вы правы, наша экскурсия продолжалась около полутора часов вместо двух. Я постаралась ее несколько сократить, потому что до вас некоторые путешественники жаловались на жару и просили по возможности уложиться в полтора часа. Исходя из этого я и сократила нашу с вами экскурсию, хотя при этом мы прошли весь маршрут. Приношу вам свои извинения.
С
22 авг 2022
Экскурсия и экскурсовод нам (3 человека) очень понравились. Рекомендуем.
Е
21 авг 2022
Ранее в Рыбинске не были поэтому эта экскурсия для нас-первое свидание с городом. Экскурсовод Валентина показала основные достопримечательности города и рассказала о них и городе много нового и интересного.
Н
21 авг 2022
Валентина замечательно рассказала историю города! Видно, что человек очень любит свое дело, свой родной край! Время пробежало незаметно! Спасибо за знакомство с Рыбинском
Валентина замечательно рассказала историю города! Видно, что человек очень любит свое дело, свой родной край! Время
Вера
15 авг 2022
Валентина чудная хрупкая милая женщина, которая передала любовь к Рыбинску и его истории. С ее помощью город ожил и гулять по нему стало намного интереснее. Мысленно мы даже побывали на другом берегу Волги и услышали про усадьбу Петровское (родовое имение Михалковых), про древнее поселение 11-16 вв. Усть-Шексны, узнали историю строительства Рыбинской ГЭС и создания водохранилища, прониклись к тяжелой доли бурлаков, среди которых были и женщины. Приятно было узнать, что известный и любимый поэт-песенник Ошанин Л. И. был коренным жителем Рыбинска и на набережной ему установили памятник.
О
10 авг 2022
Валентина, спасибо огромное за отличную экскурсию! Очень интерсно, доступно, легко. Все запомнилось, что редкость. 2 часа пролетели за 5 минут. Реомендуем.

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