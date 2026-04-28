Рыбинск запомнится вам оригинальной архитектурой, вывесками в дореволюционном стиле и ухоженной набережной. Я поделюсь его богатой историей: от бурлацкой лямки до вершин мировой авиации. Покажу самые важные храмы, памятники и особняки. Расскажу о прошлом, настоящем города и его знаменитых людях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Мы погуляем по историческому центру Рыбинска и увидим его главные достопримечательности: памятник Бурлаку, Мытный рынок, Красную площадь, Старую и Новую хлебные биржи. А еще я покажу музей Мологи и Никольскую часовню, построенную в честь спасения Александра II от террориста Каракозова. Раскрою историю создания знаменитой Рыбинской ГЭС и водохранилища.

Рыбинск: путешествие во времени

Вы услышите подробную историю Рыбинска: с момента возникновения и до наших дней. Я расскажу о древнем поселении Усть-Шексна на левом берегу Волги, о местном купечестве и о бурлаках. А также о непобедимом адмирале Федоре Ушакове и о поэте-песеннике Льве Ошанине. О том, как Рыбинск жил в советские годы, какие изменения происходят с ним прямо сейчас и какие у него планы на будущее.

В качестве бонуса к экскурсии, по вашему желанию, я могу прочитать для вас стихи. В программе могут прозвучать мои собственные произведения, стихи рыбинских поэтов, а также авторов Серебряного века и 1920-х годов.

Так экскурсия станет не только знакомством с городом, но и небольшой атмосферной встречей с поэзией и живым искусством декламации.

Организационные детали