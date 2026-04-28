Погулять по старинному городу и увидеть его главные места в компании краеведа
Рыбинск запомнится вам оригинальной архитектурой, вывесками в дореволюционном стиле и ухоженной набережной. Я поделюсь его богатой историей: от бурлацкой лямки до вершин мировой авиации. Покажу самые важные храмы, памятники и особняки. Расскажу о прошлом, настоящем города и его знаменитых людях.
Мы погуляем по историческому центру Рыбинска и увидим его главные достопримечательности: памятник Бурлаку, Мытный рынок, Красную площадь, Старую и Новую хлебные биржи. А еще я покажу музей Мологи и Никольскую часовню, построенную в честь спасения Александра II от террориста Каракозова. Раскрою историю создания знаменитой Рыбинской ГЭС и водохранилища.
Рыбинск: путешествие во времени
Вы услышите подробную историю Рыбинска: с момента возникновения и до наших дней. Я расскажу о древнем поселении Усть-Шексна на левом берегу Волги, о местном купечестве и о бурлаках. А также о непобедимом адмирале Федоре Ушакове и о поэте-песеннике Льве Ошанине. О том, как Рыбинск жил в советские годы, какие изменения происходят с ним прямо сейчас и какие у него планы на будущее.
В качестве бонуса к экскурсии, по вашему желанию, я могу прочитать для вас стихи. В программе могут прозвучать мои собственные произведения, стихи рыбинских поэтов, а также авторов Серебряного века и 1920-х годов. Так экскурсия станет не только знакомством с городом, но и небольшой атмосферной встречей с поэзией и живым искусством декламации.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Гид ответит в чате или свяжется с вами по вопросам в течение 30 минут
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2246 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Валентина, я журналист и краевед. Живу в Рыбинске и очень его люблю. Помогу вам проникнуться его красотой и расскажу о нем интересные факты.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 238 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Экскурсия проходила еще в январе, но отзыв получилось оставить только сейчас, за это время впечатления как раз устоялись и могу сказать, что Валентина — настоящий профессионал своего дела. Она увлекательно читать дальшеуменьшить
рассказывает, легко удерживает внимание и наполняет прогулку живыми деталями и интересными историями. Маршрут был продуман отлично: без спешки, с остановками в самых красивых и значимых местах. Валентина с готовностью отвечала на вопросы, делилась рекомендациями и создавала очень комфортную атмосферу.
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М
Мария
Валентина подробно рассказала про историю города, очень компетентно, с интересом и любовью. Ответила на все наши вопросы, которые мы с радостью задавали. Спасибо и рекомендую.
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Ольга
Город оказался намного интереснее и значительнее, чем могло бы показаться с первого взгляда. А сколько людей, чьи имена знает каждый, родились в этом городе! Большое спасибо за интересную, содержательную экскурсию и рекомендации.
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Ф
Фоканов
Дата посещения: 2 июл 2025
Очень понравилась экскурсия Гид Валентина, очень интересно и эмоционально рассказывает, с юмором. Мы с сестрой в Рыбинске первый раз и для нас все было новостью, а младшая сестра с детства читать дальшеуменьшить
живет в этом городе, но и она почерпнула много нового и интересного для себя. Вообще город очень самобытный и интересный, одни вывески чего стоят, ощущение, что находишься на улицах купеческого города 19 века. Удручают только дороги и обшарпанные фасады чуть в стороне от туристического центра
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И
Ирина
Отличная экскурсия; грамотный и душевный гид Валентина планомерно окутала историей города Рыбинска; обошли основные места и насладились видами; благодарим и рекомендуем к посещению!
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Е
Екатерина
Очень интересная, увлекательная и во всех смыслах живая экскурсия. Валентина — прекрасный экскурсовод. Рекомендую!