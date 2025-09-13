Мои заказы

Поймать ускользающую красоту

Погрузитесь в историю Рыбинска, открывая секреты его архитектурных жемчужин. Захватывающие рассказы и фотосессия ждут вас
Экскурсия по историческому центру Рыбинска - это возможность увидеть 157 объектов культурного наследия, включая уникальные здания федерального и регионального значения.

Узнайте, почему особняк Первова называют «домом с грифонами», и откройте для
себя историю дома семьи фотографа Сигсона. Посетите заброшенную биржевую больницу и узнайте о судьбе мельницы купца Калашникова. Важная часть экскурсии - обсуждение сохранности этих объектов. Возможность профессиональной фотосессии делает поездку ещё более запоминающейся

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📸 Возможность фотосессии
  • 🕰️ Исторические факты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для детей
  • 🏙️ Погружение в атмосферу
Ближайшие даты:
15
сен16
сен17
сен18
сен29
сен30
сен1
окт
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Особняк Первова
  • Дом семьи Сигсона
  • Дом вдовы Грицацуевой
  • Биржевая больница
  • Мельница купца Калашникова

Описание экскурсии

  • Вы поймëте, почему особняк Первова называют «домом с грифонами».
  • Услышите историю дома семьи фотографа Сигсона — «ловца снежинок».
  • Выясните, почему разрушается дом вдовы Грицацуевой.
  • Узнаете, почему была снесена мельница купца Калашникова.
  • Мы обсудим, как можно привлечь внимание к сохранности объектов культурного наследия.
  • При желании вы примите участие в профессиональной фотосессии возле архитектурных памятников.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна с детьми от 7 лет.
  • Фотосессия оплачивается дополнительно (при желании всех участников) — 3000 ₽ с группы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Рыбинске
Провёл экскурсии для 1081 туриста
Художник, краевед, энтузиаст и страстный любитель своего города. Основал музей «Рыбинские рыбы» и создал два крупных проекта: «Росписи затопленных земель» и мастерскую по изготовлению деревянных расписных рыб. Я считаю жизненно
важным знать и помнить о своих корнях, чтобы не потерять своей культурной идентичности. На сохранение исторической памяти и нематериального наследия и направлена моя деятельность. Приезжайте в гости — я буду рад познакомить вас с историей нашего края.

