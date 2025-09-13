Экскурсия по историческому центру Рыбинска - это возможность увидеть 157 объектов культурного наследия, включая уникальные здания федерального и регионального значения.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📸 Возможность фотосессии
- 🕰️ Исторические факты
- 👨👩👧👦 Подходит для детей
- 🏙️ Погружение в атмосферу
Что можно увидеть
- Особняк Первова
- Дом семьи Сигсона
- Дом вдовы Грицацуевой
- Биржевая больница
- Мельница купца Калашникова
Описание экскурсии
- Вы поймëте, почему особняк Первова называют «домом с грифонами».
- Услышите историю дома семьи фотографа Сигсона — «ловца снежинок».
- Выясните, почему разрушается дом вдовы Грицацуевой.
- Узнаете, почему была снесена мельница купца Калашникова.
- Мы обсудим, как можно привлечь внимание к сохранности объектов культурного наследия.
- При желании вы примите участие в профессиональной фотосессии возле архитектурных памятников.
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми от 7 лет.
- Фотосессия оплачивается дополнительно (при желании всех участников) — 3000 ₽ с группы.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Рыбинске
Провёл экскурсии для 1081 туриста
Художник, краевед, энтузиаст и страстный любитель своего города. Основал музей «Рыбинские рыбы» и создал два крупных проекта: «Росписи затопленных земель» и мастерскую по изготовлению деревянных расписных рыб.
