1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Погрузитесь в историю Рыбинска и раскройте тайну пропавшего мешка с зерном. Увлекательный квест для всей семьи, подходящий для детей и взрослых
Начало: На Красной площади
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Увидеть главные места города и прикоснуться к его богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На Красной площади
Завтра в 18:00
30 ноя в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск: край бурлаков, хлеба и хмеля
Погрузитесь в атмосферу золотого века Рыбинска, узнав о бурлаках и купцах. Прогулка по историческим улицам с удивительными историями и архитектурой
Начало: На Лоцманском бульваре
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 октября 2024Квест подойдет путешественникам с детьми.
- ЛЛили-Анна28 октября 2024Экскурсия проходила в экстремальных условиях в жару 35 градусов! Мы были в восторге от интересных примеров, аналогий и подачи Ольги. Рыбинск стал великолепным открытием для нас.
- ММария25 октября 2024Очень все понравилось. Материал подавался очень живо и интересно. Однозначно рекомендую, особенно тем кто с детьми.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в ноябре 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Рыбинске на 2024 год по теме «Необычные дома», 12 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь