Необычные дома в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Рыбинске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Пешая
12 отзывов
1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Погрузитесь в историю Рыбинска и раскройте тайну пропавшего мешка с зерном. Увлекательный квест для всей семьи, подходящий для детей и взрослых
Начало: На Красной площади
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Увидеть главные места города и прикоснуться к его богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На Красной площади
Завтра в 18:00
30 ноя в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Рыбинск: край бурлаков, хлеба и хмеля
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск: край бурлаков, хлеба и хмеля
Погрузитесь в атмосферу золотого века Рыбинска, узнав о бурлаках и купцах. Прогулка по историческим улицам с удивительными историями и архитектурой
Начало: На Лоцманском бульваре
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
3 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Необычные дома»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
  2. Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
  3. Рыбинск: край бурлаков, хлеба и хмеля
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Часовня Николая Чудотворца
  7. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в ноябре 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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