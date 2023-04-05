Рыбинск — город, которому чудом удалось избежать запустения. После реконструкции исторического центра его улицы кипят от притока новых сил, идей и блестящих воплощений. Давайте вместе зарядимся этой потрясающей энергетикой! Я поделюсь насыщенной историей города и помогу рассмотреть его неповторимое лицо. А фотограф выгодно запечатлеет вас в свете вечерних огней.

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Описание

Что вас ожидает

Ренессанс истории

«Рыбинск городок — Петербурга уголок». В середине XIX века эта присказка была очень распространенной. Да и сегодня город на Волге выглядит таким же таинственным и будоражащим, как и город на Неве. Увлекательных историй и тайн здесь не счесть! Они живы в памятниках старинной архитектуры — как полузаброшенных, так и недавно восстановленных.

Остановись, мгновение!

На прогулке по старинным улицам Рыбинска вы убедитесь, что «этот город не только выходит из ряда обыкновенных уездных городов, но и имеет свою, совершенно особенную физиономию» (И. С. Аксаков). Услышите истории о знаменитых жителях города, купцах и бурлаках. Выясните, где раньше торговали самой лучшей мануфактурой и вкуснейшим хлебом — и что можно купить в этих местах сейчас.

После неспешной прогулки вас ждёт фотосессия. Фотограф «поймает» в объектив самые эмоциональные и важные моменты вашего знакомства с городом, научит позировать легко и непринуждённо и подготовит профессиональную фотоисторию, которая станет чудесным напоминанием об этом дне. Вы отберёте 20 наиболее понравившихся кадров и в течение 10 дней получите подготовленные снимки с цветокоррекцией.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.