Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Рыбинск, город с богатой историей и уникальной архитектурой, открывает свои двери для тех, кто желает увидеть его под совершенно новым углом.
Предлагаем вам уникальную возможность пройтись по его старинным улицам, слушая читать дальшеуменьшить
рассказы о прошлом и настоящем, о знаменитых жителях и их вкладе в культуру города.
Ваш личный гид поделится самыми интересными историями, которые оживят стены древних зданий и улицы, полные тайн.
Во время прогулки профессиональный фотограф будет сопровождать вас, запечатлевая самые яркие и эмоциональные моменты. Это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где каждый кадр рассказывает свою историю.
После прогулки вы получите 20 профессионально обработанных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем приключении в Рыбинске.
Эта фото-прогулка - идеальный способ увидеть город под новым углом и сохранить память о нем на долгие годы
🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
🕰 Погружение в атмосферу XIX века
📚 Знакомство с историей знаменитых жителей
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для фото-прогулки в Рыбинске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город полон жизни и красок. Май и сентябрь также подходят для прогулок, но могут быть прохладнее. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учесть погодные условия и подготовиться к возможным осадкам и ветру.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятники старинной архитектуры
Исторический центр Рыбинска
Описание фото-прогулки
Ренессанс истории
«Рыбинск городок — Петербурга уголок». В середине XIX века эта присказка была очень распространённой. Да и сегодня город на Волге выглядит таким же таинственным и будоражащим, как и город на Неве. Увлекательных историй и тайн здесь не счесть! Они живы в памятниках старинной архитектуры — как полузаброшенных, так и недавно восстановленных.
Остановись, мгновение!
На прогулке по старинным улицам Рыбинска вы убедитесь, что «этот город не только выходит из ряда обыкновенных уездных городов, но и имеет свою, совершенно особенную физиономию» (И. С. Аксаков). Услышите истории о знаменитых жителях города, купцах и бурлаках. Выясните, где раньше торговали самой лучшей мануфактурой и вкуснейшим хлебом — и что можно купить в этих местах сейчас.
После неспешной прогулки вас ждёт фотосессия. Фотограф «поймает» в объектив самые эмоциональные и важные моменты вашего знакомства с городом, научит позировать легко и непринуждённо и подготовит профессиональную фотоисторию, которая станет чудесным напоминанием об этом дне.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Услуги фотографа включены в стоимость
Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon 5D Mark III с объективами Canon EF 16-35mm f/4L и Tamron AF SP 24-70mm f/2.8
Вы отберёте 20 наиболее понравившихся кадров и в течение 10 дней получите подготовленные снимки с цветокоррекцией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Спасо-Преображенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1743 туристов
Я живу в Рыбинске всю жизнь. Этот город — не просто место моего рождения, а часть моей души. Я знаю его улицы, дома, легенды и тайны — от бурлацких песен читать дальшеуменьшить
до подвигов земляков в годы Великой Отечественной войны.
В своей работе я рассказываю об истории Рыбинска как Города трудовой доблести, о судьбах простых людей — купцов, рабочих, инженеров, которые создавали и развивали город, о его героической памяти. С 2025 года я — «Экскурсовод Победы», победитель всероссийского конкурса «Больше, чем путешествия». Провожу авторские маршруты, где важны не только факты, но и атмосфера, эмоции и живой диалог.
Я встречаюсь с гостями потому, что Рыбинск — город, который нужно чувствовать, а не просто видеть. Хочется, чтобы каждый, кто приезжает сюда, увозил с собой не только фотографии, но и историю, которая останется в сердце.
Приглашаю вас на прогулку по местам, где каждый камень дышит прошлым и где вас встретит человек, для которого этот город — родной дом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
–
3
–
2
–
1
–
Оксана
Была у нас экскурсия по Рыбинску с Татьяной. Татьяна интересный гид, не перегружает свой рассказ историческими данными, но потом прислала ссылки на интересные материалы, касаемые города. Для первого знакомства вполне хорошо. Плюс на память остаются фото с прогулки. К фото у меня есть вопросы, но если не рассчитывать на профессиональную фотосессию, то вполне пойдет.
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С
Светлана
Экскурсия понравилась, Татьяна очень любит свой город! Фотосессия-отлично, ребенок которая особо не любит фотографироваться с удовольствием приняла участие.
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Д
Дмитрий
От Дмитрия. Выбрал этот сайт случайно. Гида выбирал по рекомендациям. Всё было классно и мы с женой остались довольны прогулкой по городу с людьми которые знают и любят свой город. Очень понравился читать дальшеуменьшить
подход к организации прогулки. Первый час с нами работал фотограф, а во второй с нами была Татьяна в колоритном костюме. Фотографии получились красивые. И надо отметить, что Фотографии получили быстро на третий день. Благодарим Вячеслава и Татьяну за радушие и хорошее настроение. Желаем благополучия! Рекомендую.
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Елена
Отличная,позитивная,легкая прогулка с прекрасным гидом Татьяной и профессионалом своего дела-фотографом Евгением. Интересный рассказ про город,известных людей,про бурлаков и т. д. Не заученный текст с датами (мы этого терпеть не можем), а живое, открытое общение! Евгению отдельное спасибо за памятные фото. Татьяне оставаться такой же позитивной и жизнерадостной, осуществить все свои планы! Большой привет от жуковчан Куткиных❤️
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И
Ирина
Приезжая в новый для себя город, хочется узнать его историю, запечатлеть свой визит не только в памяти, но и в красивых профессиональных фото. И с этим прекрасно справились Татьяна и читать дальшеуменьшить
Вячеслав. Это действительно профессионалы своего дела, влюбленные в свое дело и в свой город. Эта любовь настолько передается, что хочется вернуться еще раз в Рыбинск и еще раз прогуляться по нему, прослушав новые факты и легенды о городе, и запечатлев свою поездку в красивых, ярких, неповторимых фото!
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Ирина
Были в Рыбинске 9 июня 2025, взяли вечернюю экскурсию. За час мы узнали основную информацию и главные исторические факты о городе, узнали и увидели основные достопримечательности города. При этом на следующий читать дальшеуменьшить
жень у нас уже сформировался план прогулки исходя из рассказанного, увиденного и рекомендованного Татьяной. За второй час прогулки погулялись прекрасным фотографом Вячеславом и получили прекрасные фото на память о путешествии!
Прикреплённые фотки сделали самостоятельно
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