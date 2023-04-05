По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом

Поймать непередаваемую атмосферу старинного города и выгодные ракурсы для фото

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Рыбинск — город, которому чудом удалось избежать запустения.

После реконструкции исторического центра его улицы кипят от притока новых сил, идей и блестящих воплощений.

Давайте вместе зарядимся этой потрясающей энергетикой! Я поделюсь насыщенной историей города и помогу рассмотреть его неповторимое лицо. А фотограф выгодно запечатлеет вас в свете вечерних огней.
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ренессанс истории

«Рыбинск городок — Петербурга уголок». В середине XIX века эта присказка была очень распространенной. Да и сегодня город на Волге выглядит таким же таинственным и будоражащим, как и город на Неве. Увлекательных историй и тайн здесь не счесть! Они живы в памятниках старинной архитектуры — как полузаброшенных, так и недавно восстановленных.

Остановись, мгновение!

На прогулке по старинным улицам Рыбинска вы убедитесь, что «этот город не только выходит из ряда обыкновенных уездных городов, но и имеет свою, совершенно особенную физиономию» (И. С. Аксаков). Услышите истории о знаменитых жителях города, купцах и бурлаках. Выясните, где раньше торговали самой лучшей мануфактурой и вкуснейшим хлебом — и что можно купить в этих местах сейчас.

После неспешной прогулки вас ждёт фотосессия. Фотограф «поймает» в объектив самые эмоциональные и важные моменты вашего знакомства с городом, научит позировать легко и непринуждённо и подготовит профессиональную фотоисторию, которая станет чудесным напоминанием об этом дне. Вы отберёте 20 наиболее понравившихся кадров и в течение 10 дней получите подготовленные снимки с цветокоррекцией.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Спасо-Преображенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Водные развлечения
Ночные
Летние
Улицы и переулки
Спасо-Преображенский собор
Популярные места
Религиозные
Для студентов
Старый город

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