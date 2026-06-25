Лучшее время для фото-прогулки в Рыбинске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город полон жизни и красок. Май и сентябрь также подходят для прогулок, но могут быть прохладнее. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учесть погодные условия и подготовиться к возможным осадкам и ветру.

Рыбинск, город с богатой историей и уникальной архитектурой, открывает свои двери для тех, кто желает увидеть его под совершенно новым углом.Предлагаем вам уникальную возможность пройтись по его старинным улицам, слушая

рассказы о прошлом и настоящем, о знаменитых жителях и их вкладе в культуру города. Ваш личный гид поделится самыми интересными историями, которые оживят стены древних зданий и улицы, полные тайн. Во время прогулки профессиональный фотограф будет сопровождать вас, запечатлевая самые яркие и эмоциональные моменты. Это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где каждый кадр рассказывает свою историю. После прогулки вы получите 20 профессионально обработанных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем приключении в Рыбинске. Эта фото-прогулка - идеальный способ увидеть город под новым углом и сохранить память о нем на долгие годы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Ренессанс истории

«Рыбинск городок — Петербурга уголок». В середине XIX века эта присказка была очень распространённой. Да и сегодня город на Волге выглядит таким же таинственным и будоражащим, как и город на Неве. Увлекательных историй и тайн здесь не счесть! Они живы в памятниках старинной архитектуры — как полузаброшенных, так и недавно восстановленных.

Остановись, мгновение!

На прогулке по старинным улицам Рыбинска вы убедитесь, что «этот город не только выходит из ряда обыкновенных уездных городов, но и имеет свою, совершенно особенную физиономию» (И. С. Аксаков). Услышите истории о знаменитых жителях города, купцах и бурлаках. Выясните, где раньше торговали самой лучшей мануфактурой и вкуснейшим хлебом — и что можно купить в этих местах сейчас.

После неспешной прогулки вас ждёт фотосессия. Фотограф «поймает» в объектив самые эмоциональные и важные моменты вашего знакомства с городом, научит позировать легко и непринуждённо и подготовит профессиональную фотоисторию, которая станет чудесным напоминанием об этом дне.

Организационные детали