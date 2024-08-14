Здесь сосредоточены удивительные природные локации с особенной энергетикой, которые по праву могут называться местами силы.
Вы исследуете лавовое плато Янкито
Описание тура
Организационные детали
С собой в поездку необходимо взять: непродуваемые штаны и куртку, тёплую кофту, одежду для купания, полотенце (которое не жалко будет выбросить), шапку, шарф, перчатки строительные (прорезиненные со стороны ладоней), спортивную/треккинговую обувь, крем от загара, внешний аккумулятор, таблетки от укачивания.
Обратите внимание: локации по программе могут меняться местами в зависимости от погодных условий.
Проживание. Двухместное размещение в отеле Mega Palace Hotel 4* (Южно-Сахалинск) и гостинице «Заречная» (Курильск).
Питание. В стоимость тура включены: завтраки во все дни тура; приветственный обед в первый день, обеденные ланч-боксы на острове Итуруп, горячий обед в бухте Тихой в шестой день, пикник в бухте Белый камень в седьмой день; ужины в кафе со второго по четвёртый дни. За доплату: ужины в первый, пятый, шестой и седьмой дни; обед в пятый день.
Программа тура по дням
Прибытие на Сахалин, экскурсия по Южно-Сахалинску
Встретим вас у аэропорта Южно-Сахалинска и доставим в отель (заселение после 14:00). После размещения будет время, чтобы освежиться в душе.
Далее — приветственный обед в ресторане корейской кухни. Подкрепившись, пойдём гулять по городу и узнаем историю этого удивительного места. После недолгого променада вернёмся в отель, чтобы отдохнуть и адаптироваться к разнице во времени.
Перелёт на Итуруп, поездка на лавовое плато
Позавтракав, освободим номера и поедем в аэропорт на рейс до острова Итуруп. До или после перелёта будет перерыв на обед (в зависимости от времени вылета). По прибытии в Курильск — трансфер и размещение в гостинице.
Затем поедем знакомиться с островом. Доберёмся к уникальному лавовому плато Янкито, которое образовалось тысячи лет назад у подножия вулкана Богдан Хмельницкий. Застывшие потоки создали удивительные, словно инопланетные ландшафты, с острыми шершавыми скалами причудливых форм, уходящими в море. Сам вулкан входит в число действующих, однако активности не проявляет.
Вечером соберёмся всей компанией в отеле, чтобы поужинать и обменяться первыми впечатлениями от Итурупа.
День у Белых скал
После плотного завтрака отправимся на побережье Охотского моря, чтобы проехать вдоль Белых скал. Это фантастическое геологическое чудо Итурупа: белоснежные величественные утёсы, замысловато изрезанные многочисленными складками и ущельями, которые контрастируют с водной синевой и вулканическим чёрным песком на пляже и на километры тянутся вдоль залива.
Если позволит погода, посетим водопады в бухте Парусной и через ветровой перешеек доберёмся к Тихому океану. Обедать будем в этих же фантастических пейзажах и обязательно откроем бутылочку игристого. По желанию и за доплату можно искупаться в термальных источниках «Жаркие воды».
В гостиницу вернёмся к вечеру, поужинаем и отдохнём.
Отдых в бухте Касатка
Утром завтракаем и едем на побережье Тихого океана, в бухту Касатка. У этого места интересное прошлое: в период Второй мировой войны в заливе базировался японский императорский флот, атаковавший отсюда американскую гавань Пёрл-Харбор. После ознакомления с историей можно будет помедитировать на чёрных лавовых камнях у воды или исследовать пещеры и тоннели, пронизывающие вулканическую породу.
После обеда вернёмся в Курильск. По желанию и за доплату можно искупаться в термальных источниках «Ванночки». Вечером — ужин и отдых в отеле.
Купание в горячих источниках, возвращение на Сахалин
После завтрака освободим номера: сегодня наш заключительный день на Итурупе. На прощание искупаемся в горячих источниках у подножия вулкана Баранского, пообедаем, а затем поедем в аэропорт. Если вылет перенесут, скорректируем программу по времени. По возвращении в Южно-Сахалинск разместимся в уже знакомом нам отеле.
Сёла Стародубское и Взморье, бухта Тихая
Сегодня нас ждёт близкое знакомство с Сахалином. Первой локацией на нашем пути станет село Стародубское. Мы посетим пляж, на который море иногда выбрасывает янтарь, и осмотрим советские военные укрепления с танковыми башнями.
Поедем вдоль побережья Охотского моря, любуясь дальневосточными пейзажами. Следующую остановку сделаем в селе Взморье, где ещё сохранились остатки японского наследия. Увидим тории — ворота разрушенного синтоистского храма. Если будет желание, заглянем на рынок морепродуктов, где можно приобрести и попробовать камчатского краба.
Третьей точкой нашего сегодняшнего маршрута станет бухта Тихая, окружённая каменными стенами и благодаря им защищённая от ветров. Иногда эти места называют сахалинской Новой Зеландией. Погуляем по пляжу, понаблюдаем за волнами и шумными чайками, захватившими скальный островок в северной части залива, пообедаем и к вечеру вернёмся в гостиницу.
Визит к маяку Анива, пикник на мысе
Этот день мы посвятим визитной карточке Сахалина — заброшенному маяку Анива. Этот суровый красавец построен японцами в 1939 году и возвышается в живописном, но труднодоступном месте на небольшой скале, омываемой сильными морскими течениями.
Добраться к маяку можно только на лодках, путь займёт около полутора часов. По дороге остановимся на мысе Белый камень, где устроим пикник. Вечером вернёмся в отель и поделимся впечатлениями от путешествия во время прощальных посиделок всей компанией.
Обратите внимание: в случае непогоды посещение маяка будет заменено поездкой на мыс Великан.
Возвращение домой
После завтрака освободим номера и поедем на рыбный рынок, чтобы приобрести вкусные сувениры для близких. Затем доставим вас к аэропорту Южно-Сахалинска и попрощаемся. На этом наше путешествие завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|165 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта Южно-Сахалинска
- Трансферы по маршруту: на автобусе по Сахалину и на внедорожниках по Итурупу
- Перелёт из Южно-Сахалинска в Курильск и обратно
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Оформление пропуска на остров Итуруп
- Посещение источников у вулкана Баранского
- Прогулка на лодке к маяку Анива
- Трёхразовое питание (кроме одного обеда и четырёх ужинов)
Что не входит в цену
- Билеты в Южно-Сахалинск и обратно
- Один обед (5 день) и четыре ужина (1, 5-7 дни)
- Посещение термальных источников, не входящих в программу