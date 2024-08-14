Едем за впечатлениями на самый край Земли — острова Сахалин и Итуруп.Здесь сосредоточены удивительные природные локации с особенной энергетикой, которые по праву могут называться местами силы.Вы исследуете лавовое плато Янкито

и Белые скалы, искупаетесь в горячих источниках у подножия вулкана, погуляете по янтарному пляжу и посетите дальневосточную Новую Зеландию. На протяжении всей поездки вы будете встречаться с отголосками прошлых лет, когда острова были частью Японской империи: увидите тории разрушенного синтоистского святилища и на лодке доберётесь к заброшенному маяку, а также узнаете, какую роль бухта Касатка сыграла во Второй мировой войне.

Описание тура

Организационные детали

С собой в поездку необходимо взять: непродуваемые штаны и куртку, тёплую кофту, одежду для купания, полотенце (которое не жалко будет выбросить), шапку, шарф, перчатки строительные (прорезиненные со стороны ладоней), спортивную/треккинговую обувь, крем от загара, внешний аккумулятор, таблетки от укачивания.

Обратите внимание: локации по программе могут меняться местами в зависимости от погодных условий.