Места силы и японское наследие Сахалина и Итурупа

Выпить игристого у Белых скал, окунуться в источник вблизи вулкана и взобраться на маяк Анива
Едем за впечатлениями на самый край Земли — острова Сахалин и Итуруп.

Здесь сосредоточены удивительные природные локации с особенной энергетикой, которые по праву могут называться местами силы.

Вы исследуете лавовое плато Янкито
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и Белые скалы, искупаетесь в горячих источниках у подножия вулкана, погуляете по янтарному пляжу и посетите дальневосточную Новую Зеландию.

На протяжении всей поездки вы будете встречаться с отголосками прошлых лет, когда острова были частью Японской империи: увидите тории разрушенного синтоистского святилища и на лодке доберётесь к заброшенному маяку, а также узнаете, какую роль бухта Касатка сыграла во Второй мировой войне.

Места силы и японское наследие Сахалина и Итурупа
Места силы и японское наследие Сахалина и Итурупа
Места силы и японское наследие Сахалина и Итурупа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

С собой в поездку необходимо взять: непродуваемые штаны и куртку, тёплую кофту, одежду для купания, полотенце (которое не жалко будет выбросить), шапку, шарф, перчатки строительные (прорезиненные со стороны ладоней), спортивную/треккинговую обувь, крем от загара, внешний аккумулятор, таблетки от укачивания.

Обратите внимание: локации по программе могут меняться местами в зависимости от погодных условий.

Проживание. Двухместное размещение в отеле Mega Palace Hotel 4* (Южно-Сахалинск) и гостинице «Заречная» (Курильск).

Питание. В стоимость тура включены: завтраки во все дни тура; приветственный обед в первый день, обеденные ланч-боксы на острове Итуруп, горячий обед в бухте Тихой в шестой день, пикник в бухте Белый камень в седьмой день; ужины в кафе со второго по четвёртый дни. За доплату: ужины в первый, пятый, шестой и седьмой дни; обед в пятый день.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Сахалин, экскурсия по Южно-Сахалинску

Встретим вас у аэропорта Южно-Сахалинска и доставим в отель (заселение после 14:00). После размещения будет время, чтобы освежиться в душе.

Далее — приветственный обед в ресторане корейской кухни. Подкрепившись, пойдём гулять по городу и узнаем историю этого удивительного места. После недолгого променада вернёмся в отель, чтобы отдохнуть и адаптироваться к разнице во времени.

Прибытие на Сахалин, экскурсия по Южно-СахалинскуПрибытие на Сахалин, экскурсия по Южно-СахалинскуПрибытие на Сахалин, экскурсия по Южно-СахалинскуПрибытие на Сахалин, экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Перелёт на Итуруп, поездка на лавовое плато

Позавтракав, освободим номера и поедем в аэропорт на рейс до острова Итуруп. До или после перелёта будет перерыв на обед (в зависимости от времени вылета). По прибытии в Курильск — трансфер и размещение в гостинице.

Затем поедем знакомиться с островом. Доберёмся к уникальному лавовому плато Янкито, которое образовалось тысячи лет назад у подножия вулкана Богдан Хмельницкий. Застывшие потоки создали удивительные, словно инопланетные ландшафты, с острыми шершавыми скалами причудливых форм, уходящими в море. Сам вулкан входит в число действующих, однако активности не проявляет.

Вечером соберёмся всей компанией в отеле, чтобы поужинать и обменяться первыми впечатлениями от Итурупа.

Перелёт на Итуруп, поездка на лавовое платоПерелёт на Итуруп, поездка на лавовое платоПерелёт на Итуруп, поездка на лавовое платоПерелёт на Итуруп, поездка на лавовое плато
3 день

День у Белых скал

После плотного завтрака отправимся на побережье Охотского моря, чтобы проехать вдоль Белых скал. Это фантастическое геологическое чудо Итурупа: белоснежные величественные утёсы, замысловато изрезанные многочисленными складками и ущельями, которые контрастируют с водной синевой и вулканическим чёрным песком на пляже и на километры тянутся вдоль залива.

Если позволит погода, посетим водопады в бухте Парусной и через ветровой перешеек доберёмся к Тихому океану. Обедать будем в этих же фантастических пейзажах и обязательно откроем бутылочку игристого. По желанию и за доплату можно искупаться в термальных источниках «Жаркие воды».

В гостиницу вернёмся к вечеру, поужинаем и отдохнём.

День у Белых скалДень у Белых скалДень у Белых скалДень у Белых скал
4 день

Отдых в бухте Касатка

Утром завтракаем и едем на побережье Тихого океана, в бухту Касатка. У этого места интересное прошлое: в период Второй мировой войны в заливе базировался японский императорский флот, атаковавший отсюда американскую гавань Пёрл-Харбор. После ознакомления с историей можно будет помедитировать на чёрных лавовых камнях у воды или исследовать пещеры и тоннели, пронизывающие вулканическую породу.

После обеда вернёмся в Курильск. По желанию и за доплату можно искупаться в термальных источниках «Ванночки». Вечером — ужин и отдых в отеле.

Отдых в бухте КасаткаОтдых в бухте КасаткаОтдых в бухте КасаткаОтдых в бухте Касатка
5 день

Купание в горячих источниках, возвращение на Сахалин

После завтрака освободим номера: сегодня наш заключительный день на Итурупе. На прощание искупаемся в горячих источниках у подножия вулкана Баранского, пообедаем, а затем поедем в аэропорт. Если вылет перенесут, скорректируем программу по времени. По возвращении в Южно-Сахалинск разместимся в уже знакомом нам отеле.

Купание в горячих источниках, возвращение на СахалинКупание в горячих источниках, возвращение на СахалинКупание в горячих источниках, возвращение на СахалинКупание в горячих источниках, возвращение на Сахалин
6 день

Сёла Стародубское и Взморье, бухта Тихая

Сегодня нас ждёт близкое знакомство с Сахалином. Первой локацией на нашем пути станет село Стародубское. Мы посетим пляж, на который море иногда выбрасывает янтарь, и осмотрим советские военные укрепления с танковыми башнями.

Поедем вдоль побережья Охотского моря, любуясь дальневосточными пейзажами. Следующую остановку сделаем в селе Взморье, где ещё сохранились остатки японского наследия. Увидим тории — ворота разрушенного синтоистского храма. Если будет желание, заглянем на рынок морепродуктов, где можно приобрести и попробовать камчатского краба.

Третьей точкой нашего сегодняшнего маршрута станет бухта Тихая, окружённая каменными стенами и благодаря им защищённая от ветров. Иногда эти места называют сахалинской Новой Зеландией. Погуляем по пляжу, понаблюдаем за волнами и шумными чайками, захватившими скальный островок в северной части залива, пообедаем и к вечеру вернёмся в гостиницу.

Сёла Стародубское и Взморье, бухта ТихаяСёла Стародубское и Взморье, бухта ТихаяСёла Стародубское и Взморье, бухта ТихаяСёла Стародубское и Взморье, бухта Тихая
7 день

Визит к маяку Анива, пикник на мысе

Этот день мы посвятим визитной карточке Сахалина — заброшенному маяку Анива. Этот суровый красавец построен японцами в 1939 году и возвышается в живописном, но труднодоступном месте на небольшой скале, омываемой сильными морскими течениями.

Добраться к маяку можно только на лодках, путь займёт около полутора часов. По дороге остановимся на мысе Белый камень, где устроим пикник. Вечером вернёмся в отель и поделимся впечатлениями от путешествия во время прощальных посиделок всей компанией.

Обратите внимание: в случае непогоды посещение маяка будет заменено поездкой на мыс Великан.

Визит к маяку Анива, пикник на мысеВизит к маяку Анива, пикник на мысеВизит к маяку Анива, пикник на мысеВизит к маяку Анива, пикник на мысе
8 день

Возвращение домой

После завтрака освободим номера и поедем на рыбный рынок, чтобы приобрести вкусные сувениры для близких. Затем доставим вас к аэропорту Южно-Сахалинска и попрощаемся. На этом наше путешествие завершено.

Возвращение домойВозвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет165 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта Южно-Сахалинска
  • Трансферы по маршруту: на автобусе по Сахалину и на внедорожниках по Итурупу
  • Перелёт из Южно-Сахалинска в Курильск и обратно
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Оформление пропуска на остров Итуруп
  • Посещение источников у вулкана Баранского
  • Прогулка на лодке к маяку Анива
  • Трёхразовое питание (кроме одного обеда и четырёх ужинов)
Что не входит в цену
  • Билеты в Южно-Сахалинск и обратно
  • Один обед (5 день) и четыре ужина (1, 5-7 дни)
  • Посещение термальных источников, не входящих в программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, с 09:00 до 12:35
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

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