Утром и вечером вас ждут оздоровительные практики, во время которых мы будем работать над укреплением мышц всего тела, а также снимать напряжение.
Описание тура
Организационные детали
Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.
Проживание. Двух- и трёхместное размещение в гостевом доме на Итурупе и двухместное размещение в гостинице на Сахалине. За доплату возможно одноместное размещение.
Питание. В стоимость входят только обеды во второй, в четвёртый, пятый, шестой, восьмой и девятый дни. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Привет, Сахалин
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу. У вас будет время на отдых после дороги, а затем мы отправимся на обзорную экскурсию по городу. Вы погрузитесь в его историю, посетите Краеведческий музей, собор Рождества Христова, площади Победы и Ленина, а также увидите малоизвестные интересные локации, скрытые от глаз туристов.
Вечером проведём практику йоги: отстроим базовые асаны, поработаем над гибкостью суставов и сделаем акцент на мягкую растяжку. По окончании соберёмся на приветственный ужин.
Останец Лягушка и отправление на Итуруп
Начнём день с посещения одной из загадочных достопримечательностей острова — останца Лягушки. Это место было священным для древних айнов и считалось храмом мудрости. Лягушка — настоящее место силы. На месте вы увидите сад камней, а на вершине скалы загадает заветные желания. Речка Комиссаровка, протекающая у подножия останца, славится своими лечебными свойствами. Согласно преданиям, перед подъёмом нужно совершить обязательный ритуал омовения в её водах.
Спустившись, устроим пикник и научимся готовить рыбу по-сахалински: запечём её на большом листе лопуха. После обеда погрузимся на паром и направимся на Итуруп. По пути у нас будет возможность увидеть дельфинов, косаток и китов. Полюбуемся маяком Анива и выйдем в Охотское море, где встретим закат.
Вечером — йога и растяжка.
Лавовое плато Янкито, звуковая медитация
Утром вас ждёт занятие йогой, во время которого поработаем над увеличением гибкости позвоночника и мобильностью плечевого пояса. Затем отправимся осматривать лавовое плато Янкито, которое расположилось на склоне действующего вулкана Богдан Хмельницкий. После извержения застывшие потоки лавы образовали причудливые нагромождения. На машинах мы домчим до Курильска, насладимся закатными пейзажами и видами на Охотское море.
Вечером традиционно проведём ещё одну йога-практику, а также устроим медитацию с поющими тибетскими чашами.
На джипах к Белым скалам, пилатес
Сегодня получим заряд бодрости и укрепим тело во время пилатеса — комплексной силовой тренировки со своим весом. Далее грузимся в джипы и отправляемся любоваться Белыми скалами — одной из самых известных достопримечательностей Итурупа. Они представляют собой уникальный геологический объект, состоящий из белых скал и утёсов, образованных из вулканических пород. Вершины украшают зелёные шапки.
На пути к локации сделаем остановку у Чёрных скал, которые имеют форму шестигранников. Также в этот день посетим бухту Парусную и осмотрим два водопада — Девичьи слёзы и Девичьи косы. Увидим кладбище советской военной техники и просто отдохнём на берегу моря.
Вечером желающие смогут заглянуть в термальный комплекс «Жаркие воды» в посёлке Рейдово.
Вулкан Баранского
Утром — йога, а затем весь день посвятим исследованию локаций близ вулкана Баранского. По дороге к достопримечательности остановимся на Горячеводском перевале и полюбуемся окрестностями.
Добравшись до пункта назначения, увидим геотермальную электростанцию и бирюзовые озёра, которые называют «Голубые глазки». Из них выходит река Кипящая, её вода остывает только через несколько километров. Также мы осмотрим гейзеры и фумаролы, при желании окунёмся в купальни. В одном из горячих ручьёв сварим яйца, продегустируем их с красной икрой и шампанским.
Желающие смогут осуществить подъём на вулкан (требует физической подготовки), чтобы насладиться видами на Итуруп.
Путешествие к заливу Касатка, медитация с аромамаслами
Укрепим мышцы спины, ягодиц и кора на пилатесе и проведём растяжку. Далее выезжаем к побережью Тихого океана, на другой берег острова. Сегодня посетим залив Касатка. Он является частью Курильской гряды и имеет важное стратегическое значение. Залив получил своё название из-за формы, напоминающей клюв касатки. Его длина составляет около 50 километров, а ширина — от 1 до 3 километров. Отсюда в 1941 году японский флот направился атаковать Перл-Харбор.
Увидим скалу Чертовку, до которой доберёмся по чёрному вулканическому песку на машине. Местный пляж получил название Зеркального, так как во время отлива в глади воды отражается небо. Далее — свободное время.
Вечером желающие смогут заглянуть в термальный комплекс «Жаркие воды» в посёлке Рейдово или «Ванночки» в Курильске. Перед сном проведём звуковую медитацию с аромамаслами.
Курильск и отъезд на Сахалин
Наступил свободный от экскурсий по окрестностям день. Утром советуем пройтись до моря и встретить рассвет, а также посетить Плачущие скалы, которые украшают множество мелких водопадов. Мы также проведём практику йоги, направленную на мобильность тазобедренных суставов. Далее желающие смогут познакомиться с Курильском — одним из самых малонаселённых городов. Недалеко от него расположена локация, где с безопасного расстояния можно понаблюдать за медведями.
Во второй половине дня выдвигаемся на Сахалин. При желании — на самолёте. По пути будем любоваться морскими просторами и природными достопримечательностями.
Озеро Буссе и ловля устриц
Встретим рассвет и займёмся пилатесом. Поработаем над гибкостью, укрепим мышцы ягодиц и стабилизируем кор. После обеда выезжаем на озеро Буссе, которое расположилось на берегу Анивского залива. Оно соединено с морем узким каналом, поэтому вода в озере солёная. Здесь обитают гребешки, морские ежи, крабы. Далее мы посетим устричный островок, где вы при желании сможете попробовать свои силы в ловле устриц. Улов приготовит шеф-повар, а после мы насладимся этим деликатесом.
Вечером — медитация с поющими чашами.
Маяк Анива - визитная карточка Сахалина
Сегодня отправляемся к знаменитому маяку Анива. Доедем до посёлка Новиково и погрузимся на катера, которые домчат нас до края Тонино-Анивского полуострова. Осмотрим достопримечательность снаружи, а затем зайдём внутрь и поднимемся наверх. При хорошей погоде остановимся у мыса Мраморного, чтобы полюбоваться видами на мыс Белый камень. Пообедаем морепродуктами.
Вечером во время практики йоги раскроем грудной отдел, поработаем над увеличением подвижности всех суставов, снимем напряжение с пояснично-крестцового отдела.
Окончание тура
Заключительный день путешествия начнём с пилатеса. После этого отвезём вас в аэропорт, но успеем заглянуть в несколько мест, чтобы вы закупились сувенирами.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|189 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды во второй, в четвёртый, пятый, шестой, восьмой и девятый дни
- Трансфер из/до аэропорта, от/до морского порта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов, водителей
- Экскурсии
- Пограничный пропуск на Курильские острова (оформление занимает около двух недель)
- Фотографии из путешествия
Что не входит в цену
- Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Остальное питание
- Одноместное размещение
- Проживание на Сахалине
- Билеты на паром до Курильска и обратно - около 10 000 руб
- Посещение платных термальных источников - от 1000 до 2000 руб
- Дополнительные экскурсии
- Медицинская страховка
- Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд