На Итуруп за впечатлениями и перезагрузкой: йога, пилатес и топовые локации

Отправиться на ловлю устриц, подняться на маяк Анива и освоить базовые асаны
Едем на самый большой остров Курил, чтобы насладиться природой и наладить контакт с телом. В этом путешествии вы успеете посетить вулкан Баранского, плато Янкито, озеро Буссе и залив Касатка. Подниметесь на останец Лягушка и научитесь готовить рыбу по-сахалински.

Утром и вечером вас ждут оздоровительные практики, во время которых мы будем работать над укреплением мышц всего тела, а также снимать напряжение.
На Итуруп за впечатлениями и перезагрузкой: йога, пилатес и топовые локации
На Итуруп за впечатлениями и перезагрузкой: йога, пилатес и топовые локации
На Итуруп за впечатлениями и перезагрузкой: йога, пилатес и топовые локации
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Проживание. Двух- и трёхместное размещение в гостевом доме на Итурупе и двухместное размещение в гостинице на Сахалине. За доплату возможно одноместное размещение.

Питание. В стоимость входят только обеды во второй, в четвёртый, пятый, шестой, восьмой и девятый дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Сахалин

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу. У вас будет время на отдых после дороги, а затем мы отправимся на обзорную экскурсию по городу. Вы погрузитесь в его историю, посетите Краеведческий музей, собор Рождества Христова, площади Победы и Ленина, а также увидите малоизвестные интересные локации, скрытые от глаз туристов.

Вечером проведём практику йоги: отстроим базовые асаны, поработаем над гибкостью суставов и сделаем акцент на мягкую растяжку. По окончании соберёмся на приветственный ужин.

Привет, СахалинПривет, СахалинПривет, СахалинПривет, СахалинПривет, СахалинПривет, СахалинПривет, Сахалин
2 день

Останец Лягушка и отправление на Итуруп

Начнём день с посещения одной из загадочных достопримечательностей острова — останца Лягушки. Это место было священным для древних айнов и считалось храмом мудрости. Лягушка — настоящее место силы. На месте вы увидите сад камней, а на вершине скалы загадает заветные желания. Речка Комиссаровка, протекающая у подножия останца, славится своими лечебными свойствами. Согласно преданиям, перед подъёмом нужно совершить обязательный ритуал омовения в её водах.

Спустившись, устроим пикник и научимся готовить рыбу по-сахалински: запечём её на большом листе лопуха. После обеда погрузимся на паром и направимся на Итуруп. По пути у нас будет возможность увидеть дельфинов, косаток и китов. Полюбуемся маяком Анива и выйдем в Охотское море, где встретим закат.

Вечером — йога и растяжка.

Останец Лягушка и отправление на ИтурупОстанец Лягушка и отправление на ИтурупОстанец Лягушка и отправление на ИтурупОстанец Лягушка и отправление на ИтурупОстанец Лягушка и отправление на ИтурупОстанец Лягушка и отправление на Итуруп
3 день

Лавовое плато Янкито, звуковая медитация

Утром вас ждёт занятие йогой, во время которого поработаем над увеличением гибкости позвоночника и мобильностью плечевого пояса. Затем отправимся осматривать лавовое плато Янкито, которое расположилось на склоне действующего вулкана Богдан Хмельницкий. После извержения застывшие потоки лавы образовали причудливые нагромождения. На машинах мы домчим до Курильска, насладимся закатными пейзажами и видами на Охотское море.

Вечером традиционно проведём ещё одну йога-практику, а также устроим медитацию с поющими тибетскими чашами.

Лавовое плато Янкито, звуковая медитацияЛавовое плато Янкито, звуковая медитацияЛавовое плато Янкито, звуковая медитацияЛавовое плато Янкито, звуковая медитация
4 день

На джипах к Белым скалам, пилатес

Сегодня получим заряд бодрости и укрепим тело во время пилатеса — комплексной силовой тренировки со своим весом. Далее грузимся в джипы и отправляемся любоваться Белыми скалами — одной из самых известных достопримечательностей Итурупа. Они представляют собой уникальный геологический объект, состоящий из белых скал и утёсов, образованных из вулканических пород. Вершины украшают зелёные шапки.

На пути к локации сделаем остановку у Чёрных скал, которые имеют форму шестигранников. Также в этот день посетим бухту Парусную и осмотрим два водопада — Девичьи слёзы и Девичьи косы. Увидим кладбище советской военной техники и просто отдохнём на берегу моря.

Вечером желающие смогут заглянуть в термальный комплекс «Жаркие воды» в посёлке Рейдово.

На джипах к Белым скалам, пилатесНа джипах к Белым скалам, пилатесНа джипах к Белым скалам, пилатесНа джипах к Белым скалам, пилатесНа джипах к Белым скалам, пилатес
5 день

Вулкан Баранского

Утром — йога, а затем весь день посвятим исследованию локаций близ вулкана Баранского. По дороге к достопримечательности остановимся на Горячеводском перевале и полюбуемся окрестностями.

Добравшись до пункта назначения, увидим геотермальную электростанцию и бирюзовые озёра, которые называют «Голубые глазки». Из них выходит река Кипящая, её вода остывает только через несколько километров. Также мы осмотрим гейзеры и фумаролы, при желании окунёмся в купальни. В одном из горячих ручьёв сварим яйца, продегустируем их с красной икрой и шампанским.

Желающие смогут осуществить подъём на вулкан (требует физической подготовки), чтобы насладиться видами на Итуруп.

Вулкан БаранскогоВулкан БаранскогоВулкан БаранскогоВулкан БаранскогоВулкан БаранскогоВулкан БаранскогоВулкан Баранского
6 день

Путешествие к заливу Касатка, медитация с аромамаслами

Укрепим мышцы спины, ягодиц и кора на пилатесе и проведём растяжку. Далее выезжаем к побережью Тихого океана, на другой берег острова. Сегодня посетим залив Касатка. Он является частью Курильской гряды и имеет важное стратегическое значение. Залив получил своё название из-за формы, напоминающей клюв касатки. Его длина составляет около 50 километров, а ширина — от 1 до 3 километров. Отсюда в 1941 году японский флот направился атаковать Перл-Харбор.

Увидим скалу Чертовку, до которой доберёмся по чёрному вулканическому песку на машине. Местный пляж получил название Зеркального, так как во время отлива в глади воды отражается небо. Далее — свободное время.

Вечером желающие смогут заглянуть в термальный комплекс «Жаркие воды» в посёлке Рейдово или «Ванночки» в Курильске. Перед сном проведём звуковую медитацию с аромамаслами.

Путешествие к заливу Касатка, медитация с аромамасламиПутешествие к заливу Касатка, медитация с аромамасламиПутешествие к заливу Касатка, медитация с аромамасламиПутешествие к заливу Касатка, медитация с аромамасламиПутешествие к заливу Касатка, медитация с аромамаслами
7 день

Курильск и отъезд на Сахалин

Наступил свободный от экскурсий по окрестностям день. Утром советуем пройтись до моря и встретить рассвет, а также посетить Плачущие скалы, которые украшают множество мелких водопадов. Мы также проведём практику йоги, направленную на мобильность тазобедренных суставов. Далее желающие смогут познакомиться с Курильском — одним из самых малонаселённых городов. Недалеко от него расположена локация, где с безопасного расстояния можно понаблюдать за медведями.

Во второй половине дня выдвигаемся на Сахалин. При желании — на самолёте. По пути будем любоваться морскими просторами и природными достопримечательностями.

Курильск и отъезд на СахалинКурильск и отъезд на СахалинКурильск и отъезд на СахалинКурильск и отъезд на СахалинКурильск и отъезд на СахалинКурильск и отъезд на Сахалин
8 день

Озеро Буссе и ловля устриц

Встретим рассвет и займёмся пилатесом. Поработаем над гибкостью, укрепим мышцы ягодиц и стабилизируем кор. После обеда выезжаем на озеро Буссе, которое расположилось на берегу Анивского залива. Оно соединено с морем узким каналом, поэтому вода в озере солёная. Здесь обитают гребешки, морские ежи, крабы. Далее мы посетим устричный островок, где вы при желании сможете попробовать свои силы в ловле устриц. Улов приготовит шеф-повар, а после мы насладимся этим деликатесом.

Вечером — медитация с поющими чашами.

Озеро Буссе и ловля устрицОзеро Буссе и ловля устрицОзеро Буссе и ловля устрицОзеро Буссе и ловля устрицОзеро Буссе и ловля устрицОзеро Буссе и ловля устрицОзеро Буссе и ловля устрицОзеро Буссе и ловля устриц
9 день

Маяк Анива - визитная карточка Сахалина

Сегодня отправляемся к знаменитому маяку Анива. Доедем до посёлка Новиково и погрузимся на катера, которые домчат нас до края Тонино-Анивского полуострова. Осмотрим достопримечательность снаружи, а затем зайдём внутрь и поднимемся наверх. При хорошей погоде остановимся у мыса Мраморного, чтобы полюбоваться видами на мыс Белый камень. Пообедаем морепродуктами.

Вечером во время практики йоги раскроем грудной отдел, поработаем над увеличением подвижности всех суставов, снимем напряжение с пояснично-крестцового отдела.

Маяк Анива - визитная карточка СахалинаМаяк Анива - визитная карточка СахалинаМаяк Анива - визитная карточка СахалинаМаяк Анива - визитная карточка СахалинаМаяк Анива - визитная карточка СахалинаМаяк Анива - визитная карточка СахалинаМаяк Анива - визитная карточка Сахалина
10 день

Окончание тура

Заключительный день путешествия начнём с пилатеса. После этого отвезём вас в аэропорт, но успеем заглянуть в несколько мест, чтобы вы закупились сувенирами.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет189 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обеды во второй, в четвёртый, пятый, шестой, восьмой и девятый дни
  • Трансфер из/до аэропорта, от/до морского порта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов, водителей
  • Экскурсии
  • Пограничный пропуск на Курильские острова (оформление занимает около двух недель)
  • Фотографии из путешествия
Что не входит в цену
  • Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение
  • Проживание на Сахалине
  • Билеты на паром до Курильска и обратно - около 10 000 руб
  • Посещение платных термальных источников - от 1000 до 2000 руб
  • Дополнительные экскурсии
  • Медицинская страховка
  • Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыТуры на 10 днейМаяк АниваПопулярные местаОзеро БуссеПрирода и пейзажи

Похожие туры из Сахалина

Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Любоваться проливом Лаперуза и исследовать старые японские маяки и заброшенный крабовый завод
Начало: Южно-Сахалинск, железнодорожный вокзал
22 июня в 06:00
29 июня в 06:00
18 500 за человека
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Подышать морским воздухом и исследовать на лодках заброшенный японский маяк
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска
18 июня в 08:00
22 июня в 08:00
89 900 за человека
Места силы и японское наследие Сахалина и Итурупа
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Места силы и японское наследие Сахалина и Итурупа
Выпить игристого у Белых скал, окунуться в источник вблизи вулкана и взобраться на маяк Анива
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, с 09:00 до 12:35
14 авг в 09:00
165 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Сахалине
Все туры из Сахалина
ХорошоТам