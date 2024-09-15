Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.

Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Проживание. Двух- и трёхместное размещение в гостевом доме на Итурупе и двухместное размещение в гостинице на Сахалине. За доплату возможно одноместное размещение.

Питание. В стоимость входят только обеды во второй, в четвёртый, пятый, шестой, восьмой и девятый дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.