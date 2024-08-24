читать дальше

Порадовал сам маршрут по комнатам и особенно подвал с инсталляциями. Каждый декор имеет свою собственную историю и происхождение. Экскурсовод очень подробно и интересно всё объяснял и рассказывала.

А накрытый стол с шампанским, сыром и бортиками это вообще отдельная история. Такого практически мы даже и не ожидали. Всё очень вкусно, и особенно хорошо сочетается с прекрасным закатом, который виден с открытой веранды на крыше.

В целом всё на высшем уровне, всё очень понравилось, надеюсь, что когда нибудь вернёмся сюда вновь. 👍👍