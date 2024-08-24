Мои заказы

Романтические экскурсии по Самаре

Найдено 6 экскурсий в категории «Романтические» в Самаре, цены от 4250 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Идеальный микс по-самарски
На машине
2.5 часа
190 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Идеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Свидание с Самарой
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
На машине
8 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
Исследовать красоты Самарской области и понять, что такое волжский гедонизм
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
На машине
10 часов
114 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамные виды и история Самары
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Романтическое свидание на крыше
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Мистическая экскурсия и романтика на крыше в Самаре
Изучите подземелья мистического дома в Самаре и завершите вечер на уютной крыше с ужином, шампанским и десертами. Идеальный вариант для романтического свидания
Начало: На Галактионовской улице
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000 ₽ за всё до 2 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Пешая
2.5 часа
-
15%
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
4250 ₽5000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    24 августа 2024
    Романтическое свидание на крыше
    Попал на данное мероприятие со своей девушкой. Очень удивились, когда узнали столько интересной информации о данном месте по словам экскурсовода.
    читать дальше

    Порадовал сам маршрут по комнатам и особенно подвал с инсталляциями. Каждый декор имеет свою собственную историю и происхождение. Экскурсовод очень подробно и интересно всё объяснял и рассказывала.
    А накрытый стол с шампанским, сыром и бортиками это вообще отдельная история. Такого практически мы даже и не ожидали. Всё очень вкусно, и особенно хорошо сочетается с прекрасным закатом, который виден с открытой веранды на крыше.
    В целом всё на высшем уровне, всё очень понравилось, надеюсь, что когда нибудь вернёмся сюда вновь. 👍👍

    Попал на данное мероприятие со своей девушкой. Очень удивились, когда узнали столько интересной информации о данном месте по словам экскурсовода.
  • К
    Карина
    16 августа 2024
    Романтическое свидание на крыше
    Провели прекрасную фотосессию на крыше музея городских легенд.
    Всё очень понравилось, красивые виды, хорошая обстановка.
    Рекомендую посетить!
    Провели прекрасную фотосессию на крыше музея городских легенд.

Сколько стоит экскурсия по Самаре в декабре 2025
Сейчас в Самаре в категории "Романтические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4250 до 20 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 364 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Самаре на 2025 год по теме «Романтические», 364 ⭐ отзыва, цены от 4250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль