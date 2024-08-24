Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИдеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
Исследовать красоты Самарской области и понять, что такое волжский гедонизм
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамные виды и история Самары
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Мистическая экскурсия и романтика на крыше в Самаре
Изучите подземелья мистического дома в Самаре и завершите вечер на уютной крыше с ужином, шампанским и десертами. Идеальный вариант для романтического свидания
Начало: На Галактионовской улице
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
4250 ₽
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон24 августа 2024Попал на данное мероприятие со своей девушкой. Очень удивились, когда узнали столько интересной информации о данном месте по словам экскурсовода.
- ККарина16 августа 2024Провели прекрасную фотосессию на крыше музея городских легенд.
Всё очень понравилось, красивые виды, хорошая обстановка.
Рекомендую посетить!
