Этот краснокирпичный дом в Самаре, который почти снесли, стал музеем благодаря усилиям его хозяйки. Внутри вас ждут старинные предметы, магические зеркала и духи.
Экскурсия включает рассказ о дореволюционных обитателях, посещение бывшей
Экскурсия включает рассказ о дореволюционных обитателях, посещение бывшей
5 причин купить эту экскурсию
- 👻 Уникальная атмосфера старинного дома
- 🏰 Истории дореволюционных обитателей
- 🔮 Магические зеркала и предсказания
- 🎩 Таинственный подвал с привидениями
- 🍵 Чаепитие на крыше-веранде
Что можно увидеть
- Старинный уютный дворик
- Бывшая швейная мастерская
- Таинственный подвал
- Крыша-веранда
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Cтаринный уютный дворик с рассказом о дореволюционных обитателях особняка
- Бывшая швейная мастерская с историческими предметами и магическими зеркалами
- Таинственный подвал с привидениями, мистическими историями и легендами города. Возможно, у вас получится почувствовать или даже сфотографировать дух мёртвой невесты. Мы расскажем вам про Пиню, который до сих пор помогает девушкам выйти замуж.
- Крыша-веранда, где мы устроим чаепитие и сессию предсказаний от хозяйки дома
Кому подойдёт эта экскурсия
Взрослым и детям старше 10 лет. Тем, кто понимает, что такое легенды и интересуется ими или даже изучает их. Людям, не лишённым чувства юмора и жажды познаний.
Организационные детали
- Приходите в удобной обуви — вас ждёт очень неудобный спуск в старинный подвал и подъём по крутым лестницам на 4 этаж на крышу. Для людей с ограниченными возможностями вход, к сожалению, невозможен из-за отсутствия пандусов и удобного подъёма.
- Экскурсии проводятся только по предварительному бронированию и 100% предоплате. Предоплата не возвращается, если участники отменяют экскурсию или не приходят на неё. На сайте вы вносите частичную предоплату, а для оплаты остатка мы с вами свяжемся.
- Возможны экскурсии в любое время суток, даже ночью и на рассвете (по предварительному согласованию)
- Экскурсию для вас проведу я, хозяйка музея, или один из моих помощников
- Возрастное ограничение для этой экскурсии — 10+
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее Городских Легенд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 49 туристов
Меня зовут Вера, я хозяйка и создательницы Музея городских легенд. Это одно из самых удивительных и мистических мест в Самаре. Музей создан в 2014 году с целью сохранения исторической среды и легенд для жителей и гостей города. Ждём вас в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Артём
6 июня 2024
Одно из уникальных мест, которые можно посетить в Самаре. Частный музей расположен в большом пространстве, которое разделено на большое количество различных функциональных зон. Основная составляющая - это, конечно, городские легенды;
М
Марина
3 июня 2024
Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты остались под впечатлением! Приятный, обаятельный и грамотный экскурсовод Мариша рассказала нам удивительные истории этого
О
Ольга
31 мая 2024
Очень хотелось в Самаре посетить что-то необычное. Нашла эту экскурсию. Не разочаровалась. Необычная подача материала, интересные легенды. Некоторые легенды уже знала, услышала новую и очень интересную интерпретацию. Сразу видно, экскурсовод
О
Ольга
25 мая 2024
Замечательная экскурсия, будет очень интересна тем, кто любит мистику. Экскурсовод Вера отлично рассказывала, отвечала на вопросы профессионально. Большим бонусом были виды на Самару с крыши здания. Спасибо за экскурсию
А
Анна
13 мая 2024
Добрый день. Были на экскурсии с детьми 7-12 лет. Экскурсию проводила Марина - прекрасный экскурсовод. Рассказывала очень интересно, с любовью к городу и месту. В этом доме помимо мистических историй,
Вера
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш интерес к нашему музею! Нам было очень приятно что вы посетили это место. Очень были рады,что
Е
Екатерина
19 апр 2024
Необычно, интересно, что то новое и не стандартное
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самары
Похожие экскурсии из Самары
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое
Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: На Площади Революции
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
3 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.