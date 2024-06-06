Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания

Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме
Этот краснокирпичный дом в Самаре, который почти снесли, стал музеем благодаря усилиям его хозяйки. Внутри вас ждут старинные предметы, магические зеркала и духи.

Экскурсия включает рассказ о дореволюционных обитателях, посещение бывшей
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швейной мастерской и таинственного подвала с привидениями. На крыше-веранде вы сможете насладиться чаепитием и сессией предсказаний. Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 10 лет, интересующихся легендами и мистикой. Приходите в удобной обуви, так как вас ждут крутые лестницы и неудобный спуск в подвал. Экскурсии проводятся только по предварительному бронированию и предоплате

4.83
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 👻 Уникальная атмосфера старинного дома
  2. 🏰 Истории дореволюционных обитателей
  3. 🔮 Магические зеркала и предсказания
  4. 🎩 Таинственный подвал с привидениями
  5. 🍵 Чаепитие на крыше-веранде

Что можно увидеть

  • Старинный уютный дворик
  • Бывшая швейная мастерская
  • Таинственный подвал
  • Крыша-веранда
Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Cтаринный уютный дворик с рассказом о дореволюционных обитателях особняка
  • Бывшая швейная мастерская с историческими предметами и магическими зеркалами
  • Таинственный подвал с привидениями, мистическими историями и легендами города. Возможно, у вас получится почувствовать или даже сфотографировать дух мёртвой невесты. Мы расскажем вам про Пиню, который до сих пор помогает девушкам выйти замуж.
  • Крыша-веранда, где мы устроим чаепитие и сессию предсказаний от хозяйки дома

Кому подойдёт эта экскурсия

Взрослым и детям старше 10 лет. Тем, кто понимает, что такое легенды и интересуется ими или даже изучает их. Людям, не лишённым чувства юмора и жажды познаний.

Организационные детали

  • Приходите в удобной обуви — вас ждёт очень неудобный спуск в старинный подвал и подъём по крутым лестницам на 4 этаж на крышу. Для людей с ограниченными возможностями вход, к сожалению, невозможен из-за отсутствия пандусов и удобного подъёма.
  • Экскурсии проводятся только по предварительному бронированию и 100% предоплате. Предоплата не возвращается, если участники отменяют экскурсию или не приходят на неё. На сайте вы вносите частичную предоплату, а для оплаты остатка мы с вами свяжемся.
  • Возможны экскурсии в любое время суток, даже ночью и на рассвете (по предварительному согласованию)
  • Экскурсию для вас проведу я, хозяйка музея, или один из моих помощников
  • Возрастное ограничение для этой экскурсии — 10+

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музее Городских Легенд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Артём
6 июня 2024
Одно из уникальных мест, которые можно посетить в Самаре. Частный музей расположен в большом пространстве, которое разделено на большое количество различных функциональных зон. Основная составляющая - это, конечно, городские легенды;
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но посещение этого места будет полезно и людям, которые интересуются не только самарским городским фольклором, но и проблемами сохранения исторически-архитектурного наследия.

Я посещал экскурсию в составе группы музейных сотрудников из другого самарского музея и, с точки зрения организации данного экспозиционного пространства, оно создано на достаточно высоком уровне.

В процессе экскурсии затрагиваются темы как истории самого дома - имения - в котором сейчас располагается музей, так и истории борьбы владельца музея за спасение исторического здания от сноса. И, разумеется, в подвале дома как раз и располагается экспозиция, посвящённая самарским городским легендам, которые были собраны при создании этого музея. В качестве экспонатов в целом на разных этажах представлены как предметы дореволюционной мебели/обстановки, так и инсталляции/живописные работы современных самарских художников, близкие по своей тематике этому месту, и многое другое.

Персонал музея очень открытый и доброжелательный; о смысловом наполнении, требуемом возрастном цензе, времени и дате возможно договориться заранее.

М
3 июня 2024
Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты остались под впечатлением! Приятный, обаятельный и грамотный экскурсовод Мариша рассказала нам удивительные истории этого
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дома и провела нас по вехам событий нашего города! А радушная и щедрая хозяйка этого музея встретила наших бойцов щедрыми угощениями и восхитительным видом на центр города! А еще по секрету рассказала мне про новую экскурсию 18+, которая скоро будет доступна для посещения! Очень любопытно,с нетерпением жду и с удовольствием приду в это уникальное место снова!

Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсантыХочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсантыХочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты
О
31 мая 2024
Очень хотелось в Самаре посетить что-то необычное. Нашла эту экскурсию. Не разочаровалась. Необычная подача материала, интересные легенды. Некоторые легенды уже знала, услышала новую и очень интересную интерпретацию. Сразу видно, экскурсовод
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Оля любит знает город и его легенды. Место действительно мистическое. В подвале страшновато и пробирает до мурашек. Немного рассказали про экскурсию, на которую попасть не просто. Эта экскурсия только для взрослых. С огромным удовольствием посещу тайную комнату. Огромное спасибо, что мне пошли на встречу и провели экскурсию в удобное для меня время. Вид с крыши восхитительный, так же, как и чай, угощения и конечно предсказание. Подарили «волшебную красную нить желаний» очень жду что все сбудется. Экскурсию очень рекомендую!!

О
25 мая 2024
Замечательная экскурсия, будет очень интересна тем, кто любит мистику. Экскурсовод Вера отлично рассказывала, отвечала на вопросы профессионально. Большим бонусом были виды на Самару с крыши здания. Спасибо за экскурсию
А
13 мая 2024
Добрый день. Были на экскурсии с детьми 7-12 лет. Экскурсию проводила Марина - прекрасный экскурсовод. Рассказывала очень интересно, с любовью к городу и месту. В этом доме помимо мистических историй,
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можно прикоснуться и к искусству, в подвале сделаны интересные инсталляции, в комнате приёмов антикварная мебель, мистические картины, которые при желании можно купить. Крыша - вишенка "на торте" - с неё открывается прекрасный вид и весь "каллорит" города, и конечно очень вкусные травяной чай или глинтвейн по секретным старинным рецептам, которые готовит хозяйка Вера. Одним словом, отличная экскурсия для тех, кто любит что-то не обычное.
Единственное, заявленное посещение отдельная комнаты казней и т. п. в эту экскурсию не входит, надо покупать отдельно.

Добрый день. Были на экскурсии с детьми 7-12 лет. Экскурсию проводила Марина - прекрасный экскурсовод. РассказывалаДобрый день. Были на экскурсии с детьми 7-12 лет. Экскурсию проводила Марина - прекрасный экскурсовод. Рассказывала
Вера
Вера
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш интерес к нашему музею! Нам было очень приятно что вы посетили это место. Очень были рады,что
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вы приняли наши угощения гадания на картах и глинтвейн,которые тоже не были заявлены в экскурсии. Всегда очень приятно делать подарки своим гостям и получать от них благодарность. Приносим свои извинения,что мы не смогли вас отвести в специальную комнату. Эту Экскурсию нужно бронировать заранее,для неё нужен обязательно паспорт каждого участника,так как это экскурсия 23+,и детям вход категорически запрещено,и проводится эта экскурсия только в вечернее и ночное время. С удовольствием будем вас ждать снова. Скоро эта экскурсия появится для бронирования на этом сайте. До Встречи!

Е
19 апр 2024
Необычно, интересно, что то новое и не стандартное
Необычно, интересно, что то новое и не стандартноеНеобычно, интересно, что то новое и не стандартное

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