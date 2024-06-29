На этой экскурсии по историческому центру Самары расскажут о дореволюционных подземных тоннелях и секретных бункерах советской эпохи. Вы узнаете, какие события вершились буквально под ногами у ничего не подозревающих горожан.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные исторические факты
- 🏛️ Посещение Бункера Сталина
- 📸 Интересные документы и фотографии
- 🌆 Необычные городские достопримечательности
- 👣 Пешеходная экскурсия по центру Самары
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Бункер Сталина
- Дореволюционные тоннели
- Подземелья Альфреда фон Вакано
- Струковский сад
Описание экскурсии
Вы удивитесь, с каким упорством люди каждой исторической эпохи осваивали городские недра и создавали настоящий «подземный город», входы в который спрятаны самых узнаваемых местах. Мы побываем возле знаковых подземных объектов Самары: от суровых бункеров советского времени, до изящных дореволюционных тоннелей. А некоторые городские достопримечательности откроются вам с неожиданной стороны. Масса исторических сведений, которые мне удалось собрать и которыми я обязательно с вами поделюсь, позволят вам составить целостный образ подземного мира Самары, куда входят дореволюционная канализация, купеческие подвалы и советские военные убежища. Мы посетим места, где находятся входы в подземелья «пивного короля» Альфреда фон Вакано. Расскажу, какие именно подземные тайны хранит старейший в Самаре Струковский сад. И, конечно, посетим главный советский бункер Самары: «Бункер Сталина» — Объект № 1. С первого дня своей постройки и до настоящего момента бункер поддерживается в полной боевой готовности. Поэтому внутри сохранилась первозданная и невероятно колоритная атмосфера. В ходе экскурсии я лично проведу вас по его коридорам и помогу досконально изучить его устройство. Важная информация: Пешеходная экскурсия про городские Самарские подземелья, которые я лично изучаю с 1999 года. Посетим места, где находятся входы в огромные советские бункеры и дореволюционные тоннели. Обо всех объектах есть интересные факты, документы и фотографии. В середине маршрута спустимся в Бункер Сталина, где я лично проведу вас по его коридорам и помогу досконально изучить его устройство.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бункер Сталина
- Площадь Куйбышева
- Оперный театр
- Памятник Куйбышеву
- Драмтеатр
- Памятник Чапаеву
- Струковский сад
- Пивзавод
- Самые эстетичные виды старой Самары
Что включено
- Услуги эксклюзивного гида-спелеолога
- Билет в Бункер Сталина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле Оперного театра на площади Куйбышева
Завершение: Пивбар «На дне»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Входной билет в «Бункер Сталина» включен в стоимость экскурсии
- Хронометраж: в Бункере 50-60 минут, остальное время на поверхности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
29 июня 2024
Увидели и услышали много интересного про Самару и ее подземные сооружения.
Не знали о таком богатом историческом наследии.
Большое спасибо Петру
Не знали о таком богатом историческом наследии.
Большое спасибо Петру
Входит в следующие категории Самары
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