Описание экскурсии

Вы удивитесь, с каким упорством люди каждой исторической эпохи осваивали городские недра и создавали настоящий «подземный город», входы в который спрятаны самых узнаваемых местах. Мы побываем возле знаковых подземных объектов Самары: от суровых бункеров советского времени, до изящных дореволюционных тоннелей. А некоторые городские достопримечательности откроются вам с неожиданной стороны. Масса исторических сведений, которые мне удалось собрать и которыми я обязательно с вами поделюсь, позволят вам составить целостный образ подземного мира Самары, куда входят дореволюционная канализация, купеческие подвалы и советские военные убежища. Мы посетим места, где находятся входы в подземелья «пивного короля» Альфреда фон Вакано. Расскажу, какие именно подземные тайны хранит старейший в Самаре Струковский сад. И, конечно, посетим главный советский бункер Самары: «Бункер Сталина» — Объект № 1. С первого дня своей постройки и до настоящего момента бункер поддерживается в полной боевой готовности. Поэтому внутри сохранилась первозданная и невероятно колоритная атмосфера. В ходе экскурсии я лично проведу вас по его коридорам и помогу досконально изучить его устройство. Важная информация: Пешеходная экскурсия про городские Самарские подземелья, которые я лично изучаю с 1999 года. Посетим места, где находятся входы в огромные советские бункеры и дореволюционные тоннели. Обо всех объектах есть интересные факты, документы и фотографии. В середине маршрута спустимся в Бункер Сталина, где я лично проведу вас по его коридорам и помогу досконально изучить его устройство.