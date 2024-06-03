О Ольга Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!

Э Элина Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми достопримечательностями исторического центра Самары! Я просто влюбилась в этот прекрасный город! Безусловно рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, культурой и архитектурой

О Оксана Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка Экскурсия очень понравилась! Любовь - замечательный рассказчик, увлеченный родным городом. Самара - очень интересный город, обязательно вернемся. Экскурсовода и экскурсию рекомендую!

Л Людмила Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир Замечательная экскурсия, потрясающие виды, захватывающие дух, великолепная экскурсовод Ольга с огромным багажем знаний по истории, биологии самарского края. Ольга 100℅ на своём месте!!! Спасибо огромное за интереснейшую поездку!

Н Нина Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир читать дальше водохранилище, село Ширяево. Ольга очень интересно рассказывала о Самарской Луке. Это человек, который не только родился в этом крае, но очень любит и превосходно знает его. Эта экскурсия для тех кто любит природу и интересуется географией. Во время поездки увидели очень красивые виды на Волгу, Куйбышевское

В Валерий Мифы и легенды Самары Спасибо, очень понравилось.