1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Самарской Луке: уникальные природные памятники
Погрузитесь в удивительный мир Самарской Луки, полюбуйтесь волжскими просторами и исследуйте Ширяевские штольни. Насладитесь красотой природы и историей края
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
- ЭЭлина28 мая 2024Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми достопримечательностями исторического центра Самары! Я просто влюбилась в этот прекрасный город! Безусловно рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, культурой и архитектурой
- ООксана20 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Любовь - замечательный рассказчик, увлеченный родным городом. Самара - очень интересный город, обязательно вернемся. Экскурсовода и экскурсию рекомендую!
- ЛЛюдмила3 мая 2024Замечательная экскурсия, потрясающие виды, захватывающие дух, великолепная экскурсовод Ольга с огромным багажем знаний по истории, биологии самарского края. Ольга 100℅ на своём месте!!! Спасибо огромное за интереснейшую поездку!
- ННина3 мая 2024Эта экскурсия для тех кто любит природу и интересуется географией. Во время поездки увидели очень красивые виды на Волгу, Куйбышевское
- ВВалерий26 февраля 2024Спасибо, очень понравилось.
- ООльга5 января 2024Очень понравилась экскурсия по Самаре. Спасибо экскурсоводу Елене за интересную и содержательную экскурсию. В Самаре были первый раз, очень понравилась архитектура, открыли для себя много нового о городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Подземные»
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