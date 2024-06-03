Экскурсии по подземельям и пещерам Самары

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Самаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
207 отзывов
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Мифы и легенды Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750 за всё до 10 чел.
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Самарской Луке: уникальные природные памятники
Погрузитесь в удивительный мир Самарской Луки, полюбуйтесь волжскими просторами и исследуйте Ширяевские штольни. Насладитесь красотой природы и историей края
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
  • Э
    Элина
    28 мая 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми достопримечательностями исторического центра Самары! Я просто влюбилась в этот прекрасный город! Безусловно рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, культурой и архитектурой
    Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всемиОгромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всемиОгромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми
  • О
    Оксана
    20 мая 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Экскурсия очень понравилась! Любовь - замечательный рассказчик, увлеченный родным городом. Самара - очень интересный город, обязательно вернемся. Экскурсовода и экскурсию рекомендую!
  • Л
    Людмила
    3 мая 2024
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Замечательная экскурсия, потрясающие виды, захватывающие дух, великолепная экскурсовод Ольга с огромным багажем знаний по истории, биологии самарского края. Ольга 100℅ на своём месте!!! Спасибо огромное за интереснейшую поездку!
  • Н
    Нина
    3 мая 2024
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Эта экскурсия для тех кто любит природу и интересуется географией. Во время поездки увидели очень красивые виды на Волгу, Куйбышевское
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    водохранилище, село Ширяево. Ольга очень интересно рассказывала о Самарской Луке. Это человек, который не только родился в этом крае, но очень любит и превосходно знает его.

  • В
    Валерий
    26 февраля 2024
    Мифы и легенды Самары
    Спасибо, очень понравилось.
  • О
    Ольга
    5 января 2024
    Мифы и легенды Самары
    Очень понравилась экскурсия по Самаре. Спасибо экскурсоводу Елене за интересную и содержательную экскурсию. В Самаре были первый раз, очень понравилась архитектура, открыли для себя много нового о городе.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Подземные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Мифы и легенды Самары
  3. Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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