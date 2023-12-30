Исторический центр, купеческие особняки, русский модерн — это далеко не всё, чем может гордиться Самара. Приглашаю оценить шедевры архитектуры, созданные в 60-е, 70-е годы прошлого века. Они вдохновлены новой космической эрой и пронизаны романтикой светлого будущего. Я помогу вам увидеть, как эти настроения воплотились в советских зданиях, памятниках и площадях.

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Ваш гид в Самаре

Алла Ваш гид в Самаре

Описание

Что вас ожидает

Я расшифрую новаторские конструктивные решения проектных институтов, террасного дома и дворца Бракосочетаний. Раскрою архитектурную самобытность самарского цирка и покажу «летающую тарелку», упавшую на волжский склон. Расскажу, что означает выражение «пришить штаны к пуговице» и как объединить храм с примерочными. Кроме того, вы увидите:

Площадь Славы. Вы оцените одноименный монумент, ставший символом Самары. А также Вечный огонь, дом Правительства и заволжские красоты с лучшей смотровой площадки города.

Дом Профсоюзов. Вы полюбуетесь его мозаикой и проследите отражённый в ней путь социалистического строительства.

Жилкомбинаты «нового быта». На их примере я расскажу, какая роль отводилась архитектуре в формировании «гармонически развитой личности коммунистического общества».

Дворец Спорта. Вы увидите современное здание, построенное на месте советского. Мы обсудим их сходства и различия.

Памятник Высоцкому. Его автором стал близкий друг поэта — выдающийся скульптор Шемякин. Мы погрузимся в глубину и метафоричность его произведения.

И многое другое!

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.