Самара: романтика советского модернизма
Индивидуальная экскурсия в Самаре

Расшифровать шедевры советского модернизма в компании архитектора

Исторический центр, купеческие особняки, русский модерн — это далеко не всё, чем может гордиться Самара. Приглашаю оценить шедевры архитектуры, созданные в 60-е, 70-е годы прошлого века. Они вдохновлены новой космической эрой и пронизаны романтикой светлого будущего. Я помогу вам увидеть, как эти настроения воплотились в советских зданиях, памятниках и площадях.
Самара: романтика советского модернизма
Самара: романтика советского модернизма
Самара: романтика советского модернизма
Самара: романтика советского модернизма
Самара: романтика советского модернизма
Самара: романтика советского модернизма
Самара: романтика советского модернизма
Самара: романтика советского модернизма
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
2
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3
янв
4
янв
5
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даты

Описание

Что вас ожидает

Я расшифрую новаторские конструктивные решения проектных институтов, террасного дома и дворца Бракосочетаний. Раскрою архитектурную самобытность самарского цирка и покажу «летающую тарелку», упавшую на волжский склон. Расскажу, что означает выражение «пришить штаны к пуговице» и как объединить храм с примерочными. Кроме того, вы увидите:

Площадь Славы. Вы оцените одноименный монумент, ставший символом Самары. А также Вечный огонь, дом Правительства и заволжские красоты с лучшей смотровой площадки города.

Дом Профсоюзов. Вы полюбуетесь его мозаикой и проследите отражённый в ней путь социалистического строительства.

Жилкомбинаты «нового быта». На их примере я расскажу, какая роль отводилась архитектуре в формировании «гармонически развитой личности коммунистического общества».

Дворец Спорта. Вы увидите современное здание, построенное на месте советского. Мы обсудим их сходства и различия.

Памятник Высоцкому. Его автором стал близкий друг поэта — выдающийся скульптор Шемякин. Мы погрузимся в глубину и метафоричность его произведения.

И многое другое!

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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