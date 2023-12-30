Расшифровать шедевры советского модернизма в компании архитектора
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Описание
Что вас ожидает
Я расшифрую новаторские конструктивные решения проектных институтов, террасного дома и дворца Бракосочетаний. Раскрою архитектурную самобытность самарского цирка и покажу «летающую тарелку», упавшую на волжский склон. Расскажу, что означает выражение «пришить штаны к пуговице» и как объединить храм с примерочными. Кроме того, вы увидите:
Площадь Славы. Вы оцените одноименный монумент, ставший символом Самары. А также Вечный огонь, дом Правительства и заволжские красоты с лучшей смотровой площадки города.
Дом Профсоюзов. Вы полюбуетесь его мозаикой и проследите отражённый в ней путь социалистического строительства.
Жилкомбинаты «нового быта». На их примере я расскажу, какая роль отводилась архитектуре в формировании «гармонически развитой личности коммунистического общества».
Дворец Спорта. Вы увидите современное здание, построенное на месте советского. Мы обсудим их сходства и различия.
Памятник Высоцкому. Его автором стал близкий друг поэта — выдающийся скульптор Шемякин. Мы погрузимся в глубину и метафоричность его произведения.
И многое другое!
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе площади Славы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.