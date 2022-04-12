Были и легенды Царева кургана

Посетить вершину, с которой любовался Волгой Петр I, и поразиться насыщенной истории горы-останца

Индивидуальная
В часе езды от Самары вы откроете место, впечатлившее знаменитых правителей, пейзажистов и писателей.

На территории кургана я расскажу, сколько правдивых историй и невероятных мифов вокруг него собралось.

Вы услышите о сакральном памятнике кочевников и ханских сокровищах, казацкой вольнице и первых колесных пароходах.

А у подножья сможете окунуться в святой источник.
Были и легенды Царева кургана
Были и легенды Царева кургана
Были и легенды Царева кургана
Были и легенды Царева кургана
Были и легенды Царева кургана
Были и легенды Царева кургана
Были и легенды Царева кургана
Были и легенды Царева кургана
Были и легенды Царева кургана
Были и легенды Царева кургана
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Что вас ожидает

Нескучные рассказы о Самаре — по пути к кургану

В дороге вы узнаете главное об истории волжского города, выясните, кем было предсказано его появление и кто является нашим небесным покровителем. Проезжая по старинным улочкам с особняками 19 века, поговорим о Самаре купеческой и дворянской. Я раскрою, что за злую шутку сыграл наш завод с пивным королем Альфредом фон Вакано. Объясню, почему именно Самара считается столицей ракетостроения. И поделюсь другими интересными заметками о крае.

Царев курган и вдохновляющие панорамы

Подъезжая к памятнику природы, вы увидите, как курган, словно часовой, стоит почти у самого створа Жигулевских ворот. У подножия река Сок впадает в Волгу, рядом раскинулось село Большая Царевщина, а за селом шумит Царевщинский бор. Со склона горы и ее вершины вам откроется прекрасный вид на Волгу, село Ширяево на противоположной стороне и две горы — Тип-Тяв и Серную.

Место, богатое историями, легендами и тайнами

До сих пор помнит народ и былую красоту, и богатейшую историю Царева кургана. Вы узнаете о кочевых племенах, что несметными полчищами проходили у его подножия. Я расскажу о визите Петра I, осматривавшего с вершины волжские дали. Также речь пойдет о казацкой вольнице и бурлаках, первых колесных пароходах и революционных сходках — все это тоже видел Царев курган. И кроме того, поговорим о знаменитых личностях, связанных с этим местом: Илье Репине, Максиме Горьком, Тарасе Шевченко, поэте Абрамове (Ширяевце) и Владимире Ленине.

На кургане вы проведете не менее 2 часов. Этого хватит, чтобы познакомиться с историей, полюбоваться просторами, а при желании перекусить и совершить омовение в святом источнике у церкви «Неупиваемая чаша».

Организационные детали

  • Подъем на вершину 80 метров комфортный, особых требований к физической подготовке нет
  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников: стоимость зависит от типа машины, который нам понадобится
  • Возможен пикник на кургане без разведения костра

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле / месте проживания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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