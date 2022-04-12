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Нескучные рассказы о Самаре — по пути к кургану

В дороге вы узнаете главное об истории волжского города, выясните, кем было предсказано его появление и кто является нашим небесным покровителем. Проезжая по старинным улочкам с особняками 19 века, поговорим о Самаре купеческой и дворянской. Я раскрою, что за злую шутку сыграл наш завод с пивным королем Альфредом фон Вакано. Объясню, почему именно Самара считается столицей ракетостроения. И поделюсь другими интересными заметками о крае.

Царев курган и вдохновляющие панорамы

Подъезжая к памятнику природы, вы увидите, как курган, словно часовой, стоит почти у самого створа Жигулевских ворот. У подножия река Сок впадает в Волгу, рядом раскинулось село Большая Царевщина, а за селом шумит Царевщинский бор. Со склона горы и ее вершины вам откроется прекрасный вид на Волгу, село Ширяево на противоположной стороне и две горы — Тип-Тяв и Серную.

Место, богатое историями, легендами и тайнами

До сих пор помнит народ и былую красоту, и богатейшую историю Царева кургана. Вы узнаете о кочевых племенах, что несметными полчищами проходили у его подножия. Я расскажу о визите Петра I, осматривавшего с вершины волжские дали. Также речь пойдет о казацкой вольнице и бурлаках, первых колесных пароходах и революционных сходках — все это тоже видел Царев курган. И кроме того, поговорим о знаменитых личностях, связанных с этим местом: Илье Репине, Максиме Горьком, Тарасе Шевченко, поэте Абрамове (Ширяевце) и Владимире Ленине.

На кургане вы проведете не менее 2 часов. Этого хватит, чтобы познакомиться с историей, полюбоваться просторами, а при желании перекусить и совершить омовение в святом источнике у церкви «Неупиваемая чаша».

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