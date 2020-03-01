Необычные маршруты по Самаре

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Прогуляться по историческому центру, над подземной Самарой и услышать истории о героях и призраках

Елена
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Елена – ваш гид
Я проведу вас по центральным улицам и главным площадям города и расскажу народные былички, которых не найти в интернете или путеводителях.

Местный фольклор — мифы, легенды, предания и байки приоткроют особый колорит Самары, и вы взглянете на нее глазами коренных жителей!
3750 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — у дома-музея В.И.Ленина.
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Мифы и легенды Самары
Мифы и легенды Самары

Что вас ожидает

Призраки былых времен
Мы встретимся на улице Рабочей, сохранившей историческую застройку конца XIX — начала XX столетия. Вы увидите старинные доходные дома известных горожан, изящную усадьбу в эклектичном стиле и деревянные особняки, построенные по проекту архитектора Клейнермана. Мы подойдем к дому-музею В. И. Ленина, в котором семья Ульяновых жила с 1890 по 1893 год, и многоквартирному дому доктора медицины Гринберга, возле которых я поделюсь удивительными историями о шалостях местных полтергейстов. Проходя по Вилоновской улице и площади Чапаева, вы узнаете, где регулярно появляются призраки черного кота, двух служанок, повесившегося гимназиста и монахов. Услышите об энергии наших предков и поразитесь контрастному соседству современных небоскребов и столетних усадеб.

Секретные объекты и военные истории
После отправимся к площади Куйбышева — самой большой площади в Европе. Прогуливаясь по тенистому скверу, вы узнаете больше о личности революционера, имя которого прежде носил город, а, выйдя к памятнику, услышите местные легенды и мифы, связанные с ним. Напоследок я познакомлю вас с секретной Самарой. Слышали что-нибудь о бункере под площадью? Я расскажу, что напугало дайверов, рискнувших в него спуститься, о подземной трассе К-66 и проекте «Большой Куйбышев».

Мифы и легенды Самары
Мифы и легенды Самары
Мифы и легенды Самары
Мифы и легенды Самары
Мифы и легенды Самары
Мифы и легенды Самары
Мифы и легенды Самары
Мифы и легенды Самары

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у дома-музея В.И.Ленина..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена. Родилась и выросла в Самаре. Окончила Куйбышевский авиационный институт. По специальности — инженер-технолог, но по специальности не работала. Вышла замуж, родила двух сыновей. Долгое время была домохозяйкой. В 2011 году закончила курсы экскурсоводов. И вот уже 8 лет с удовольствием рассказываю гостям города о Самаре. На экскурсиях стараюсь заинтересовать туристов, чтобы они снова приехали в наш город, и чтобы мы снова пошли с ними открывать новые уголки Самары.
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Необычные маршруты по Самаре

Дворики старой СамарыДворики старой СамарыДворики старой Самары
4400 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Прочувствовать самарский колорит на прогулке по потайным уголкам города
Самара — город с богатейшей историей, но лучше всего это ощущается не в центре города, а в его самобытных двориках, которые вот уже 150 лет не меняют первозданного вида. Предлагаем вам проникнуть за самарские фасады и рассмотреть настоящую жизнь города. Вы пройдете по колоритным обветшалым лестницам, заглянете в коммунальную квартиру, узнаете, какой была дореволюционная Самара и услышите курьезные истории местных жителей, добытые из городских архивов.
Питер в Самаре — прогулка по параднымПитер в Самаре — прогулка по параднымПитер в Самаре — прогулка по парадным
5000 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Увидеть «столичность» города и пройти по неизведанным местам
Северная столица всегда притягивала и задавала стиль: естественно, что Петербург нашел отражение в других городах. Разложился на множество мелких отражений. Им посвящена эта дружеская экскурсия: вместе мы пройдем по нашему Невскому, по атмосферным дворам и парадным Самары, вдохновимся ее питерскими местами и поговорим о прошлом двух городов.
Подземная СамараПодземная СамараПодземная Самара
4550 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Узнать, что скрыто в недрах города, и оказаться в бункере советских времён
Вы удивитесь, с каким упорством люди каждой исторической эпохи осваивали городские недра и создавали настоящий «подземный город», входы в который спрятаны самых узнаваемых местах. Мы побываем возле знаковых подземных объектов Самары: от суровых бункеров советского времени, в один из которых вы спуститесь, до изящных дореволюционных тоннелей. А некоторые городские достопримечательности откроются вам с неожиданной стороны.
Вдохновляющие просторы и давящие подземелья СамарыВдохновляющие просторы и давящие подземелья СамарыВдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары
9100 за экскурсию
4.5 часов
2 отзыва
Системы Сокских штолен, заброшенный карьер и Царёв курган
В автомобильной экскурсии по окрестностям города вас ждут индустриальные пейзажи, мрачная система подземных ходов и потрясающая панорама Жигулевских Ворот. Вы подниметесь на знаменитый Царев курган, богатый самыми разным мифами и легендами, окинете взором поволжские дали и познакомитесь с любопытными фактами из истории нашего края, а профессиональная фотосъемка станет приятным бонусом к путешествию по трем ярким местам Самары.
Купеческая СамараКупеческая СамараКупеческая Самара
3000 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Путешествие в эпоху грандиозных предпринимателей и их самобытных домов
Вы услышите о представителях известных самарских купеческих династий, рассмотрите причудливые особняки XIX-XX веков и оцените изысканный вкус их владельцев. А еще проследите за тем, как эффектно вплетается яркий колорит купеческой Самары в современный облик города.
Неизведанная СамараНеизведанная СамараНеизведанная Самара
2000 за экскурсию
2.5 часа
Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры
Вы погуляете по харизматичному рабочему кварталу Безымянка и услышите захватывающие истории его героев. Заглянете в местные дворики, скрывающие множество сюрпризов, рассмотрите постконструктивистские дома и оцените размеры одного из самых длинных зданий Самары.

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