Необычные маршруты по Самаре

Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Представьте себе город, где каждый камень на улице, каждый поворот скрывает за собой невероятные истории, полные мистики и загадок.
Экскурсия «Мифы и легенды Самары» приглашает вас на увлекательное путешествие по центральным читать дальшеуменьшить
улицам и главным площадям города, где вы сможете услышать уникальные народные былички и легенды, которые не найдете в обычных путеводителях.
Встреча начнется на улице Рабочей, где вы увидите старинные доходные дома и изящные усадьбы, построенные известными архитекторами. Вам расскажут о шалостях местных полтергейстов и покажут места, где до сих пор встречаются призраки.
Затем вы отправитесь к площади Куйбышева, где узнаете больше о секретной истории Самары, включая бункер под площадью и подземные трассы.
Эта экскурсия подарит вам не только новые знания, но и незабываемые впечатления от встречи с историческим наследием города, открывая его совершенно с другой стороны
👻 Узнаете мистические истории о призраках и полтергейстах
🏛 Посетите исторические здания и усадьбы
🔍 Откроете секреты подземной Самары
📜 Услышите уникальные местные легенды и мифы
🌳 Прогуляетесь по самой большой площади в Европе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по историческим улицам и площадям, погружаясь в атмосферу города и его легенды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Улица Рабочая
Дом-музей В.И. Ленина
Многоквартирный дом доктора медицины Гринберга
Вилоновская улица
Площадь Чапаева
Площадь Куйбышева
Описание экскурсии
Призраки былых времен
Мы встретимся на улице Рабочей, сохранившей историческую застройку конца XIX — начала XX столетия. Вы увидите старинные доходные дома известных горожан, изящную усадьбу в эклектичном стиле и деревянные особняки, построенные по проекту архитектора Клейнермана. Мы подойдем к дому-музею В. И. Ленина, в котором семья Ульяновых жила с 1890 по 1893 год, и многоквартирному дому доктора медицины Гринберга, возле которых я поделюсь удивительными историями о шалостях местных полтергейстов. Проходя по Вилоновской улице и площади Чапаева, вы узнаете, где регулярно появляются призраки черного кота, двух служанок, повесившегося гимназиста и монахов. Услышите об энергии наших предков и поразитесь контрастному соседству современных небоскребов и столетних усадеб.
Секретные объекты и военные истории
После отправимся к площади Куйбышева — самой большой площади в Европе. Прогуливаясь по тенистому скверу, вы узнаете больше о личности революционера, имя которого прежде носил город, а, выйдя к памятнику, услышите местные легенды и мифы, связанные с ним. Напоследок я познакомлю вас с секретной Самарой. Слышали что-нибудь о бункере под площадью? Я расскажу, что напугало дайверов, рискнувших в него спуститься, о подземной трассе К-66 и проекте «Большой Куйбышев».
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у дома-музея В.И. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 305 туристов
Родилась в Куйбышеве, живу в Самаре. Люблю свой город всей душой и не променяю ни на один другой! Более 15 лет провожу экскурсии по Самаре и Самарской области: краеведение — читать дальшеуменьшить
это моя жизнь! В 2023 году прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов. Много читаю про наш край, хожу на лекции и в музеи, чтобы открывать новое в самарском краеведении, а потом делиться находками. Всегда рада самарцам и гостям города из разных уголков России. Мечтаю, чтобы люди полюбили Самару так, как люблю её я.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
4
3
3
2
1
1
–
Настя
Экскурсия нам понравилась! Елена отличный рассказчик и очень приятный, отзывчивый человек. Запомнили много интересных фактов и историй. Из пожеланий - я бы чуть сократила обьем информации о Владимире Ильиче. А в целом оценка 5, конечно. Мне кажется Елена бы нам еще много чего рассказала, обьем ее знаний о Самаре явно этой экскурсией не ограничен. ☺️
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Ирина
Елена прекрасный рассказчик и знаток своего города. Есть ответ на все вопросы. Хороший организатор, может подстроиться к любой ситуации. После своей экскурсии предложит, что гости могут посмотреть сами. Рекомендуем как отличного профессионала.
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Тамара
Самара очень интересный город, много историй можно послушать, но местные мифы и легенды всегда особенно увлекательны, музей Алабьева я потом посетила самостоятельно. Спасибо Елене за совет.
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Э
Эльвира
Насыщенная программа, думаю, интересна будет тем, кто уже знаком с городом, хотя бы посетив обзорную экскурсию для начала. У нас был запрос узнать что-то новенькое о городе. В целом данная информация соответствовала нашим ожиданиям. Рассказ проходил динамично.
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А
Анна
Спасибо Елене за отличную экскурсию! Очень хорошо составлен маршрут: прекрасная “вводная» по городу для тех, кто первый раз посещает Самару. Спасибо Елене, что изменила маршрут под нас: чтобы мы могли максимально погрузиться в город. Также хочу отметить, что экскурсия подходит и для детей: Елена рассказывает все очень доступно и понятно. Сыну 10 лет понравилось
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С
Светлана
Просто везение! Иначе никак не назвать удачное стечение обстоятельств, что короткое знакомство с Самарой произошло с Еленой! После таких экскурсий хочется остаться или как минимум вернуться, потому что не дослушал и не досмотрел! Прекрасный рассказчик! Приятнейший человек! Благодарю за проведённое вместе время