Эта экскурсия — возможность за один день увидеть Самару во всей её многогранности. Вы проедете по главным городским маршрутам, услышите историю города от основания крепости до космической эпохи, а затем отправитесь к природным символам края. Вас ждут панорамы Волги и Жигулёвских гор, легендарная вертолётная площадка, Сокские штольни и Царёв курган.

Описание экскурсии

Истоки Самары и главные символы города

Путешествие начнётся у места основания Самарской крепости — именно отсюда вырос город на Волге. По пути вы увидите знаковые локации исторического центра:

Речной вокзал и волжскую набережную

площадь Куйбышева — одну из крупнейших площадей Европы

Самарский драматический театр

Жигулёвский пивоваренный завод

площадь Славы и волжские смотровые площадки

монумент ракеты-носителя «Союз»

конструктивистскую Фабрику-кухню

старые овраги и районы, сохранившие атмосферу дореволюционной Самары

Волжские панорамы

После городской части маршрута вы отправитесь к знаменитой Вертолётной площадке — одной из лучших смотровых точек области. Это место, ради которого многие приезжают в Самару впервые.

Сокские штольни и гора «Холодильник»

Далее маршрут приведёт вас к старинным каменным выработкам в Сокских горах. Вы узнаете, как здесь добывали известняк и почему это место до сих пор окружено множеством легенд. По пути увидите и необычную гору «Холодильник» — природный объект с собственной историей и особым микроклиматом.

Царёв курган и слияние двух рек

Кульминацией экскурсии станет Царёв курган — одно из самых известных и живописных мест Самарского края. С вершины открываются впечатляющие виды на слияние Волги и Сока, Жигулёвские горы и Самарскую Луку. Вы услышите местные легенды, истории о происхождении кургана и о том, почему это место называют одним из символов Поволжья.

