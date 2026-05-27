От крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
Исторический центр, волжские виды, штольни и смотровые площадки - в одной насыщенной поездке
Эта экскурсия — возможность за один день увидеть Самару во всей её многогранности.
Вы проедете по главным городским маршрутам, услышите историю города от основания крепости до космической эпохи, а затем отправитесь к природным символам края.
Вас ждут панорамы Волги и Жигулёвских гор, легендарная вертолётная площадка, Сокские штольни и Царёв курган.
Описание экскурсии
Истоки Самары и главные символы города
Путешествие начнётся у места основания Самарской крепости — именно отсюда вырос город на Волге. По пути вы увидите знаковые локации исторического центра:
Речной вокзал и волжскую набережную
площадь Куйбышева — одну из крупнейших площадей Европы
Самарский драматический театр
Жигулёвский пивоваренный завод
площадь Славы и волжские смотровые площадки
монумент ракеты-носителя «Союз»
конструктивистскую Фабрику-кухню
старые овраги и районы, сохранившие атмосферу дореволюционной Самары
Волжские панорамы
После городской части маршрута вы отправитесь к знаменитой Вертолётной площадке — одной из лучших смотровых точек области. Это место, ради которого многие приезжают в Самару впервые.
Сокские штольни и гора «Холодильник»
Далее маршрут приведёт вас к старинным каменным выработкам в Сокских горах. Вы узнаете, как здесь добывали известняк и почему это место до сих пор окружено множеством легенд. По пути увидите и необычную гору «Холодильник» — природный объект с собственной историей и особым микроклиматом.
Царёв курган и слияние двух рек
Кульминацией экскурсии станет Царёв курган — одно из самых известных и живописных мест Самарского края. С вершины открываются впечатляющие виды на слияние Волги и Сока, Жигулёвские горы и Самарскую Луку. Вы услышите местные легенды, истории о происхождении кургана и о том, почему это место называют одним из символов Поволжья.
Организационные детали
Едем на бизнес-седане Lada Aura 2025 г.
Если вы путешествуете с ребёнком и его рост меньше 150 см и/или вес меньше 36 кг, сообщите нам заранее
Начать экскурсию можем в 10:00 или 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Самаре
Я — аттестованный гид, для которого экскурсии стали не просто работой, а образом жизни. Больше всего люблю готовить и путешествовать, организовывать праздники и принимать гостей так, чтобы им хотелось возвращаться. читать дальшеуменьшить
Работаю вместе с Сергеем — он не представляет свою жизнь без походов и приключений. Ходит в длительные пешие маршруты, дружит с ветром как виндсёрфер и со снегом как сноубордист.
Вместе мы объединили любовь к природе и настоящее гостеприимство, чтобы показать вам самые живописные места Жигулей — так, как видят их только местные. Не из окна автобуса, а изнутри: с душой, с огнём, с историями, которые не прочтёшь в путеводителях. С нами вы почувствуете не просто красоту пейзажей, а дух настоящих путешествий — вдохновляющих, вкусных и наполненных историями. Готовы разделить с нами эту любовь? Тогда в путь! 🧡
