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интереснейшими рассказами! Мы влюбились в Самару. Несколько важных жизненных опытов получили от нашего гида Натальи - где вкусно и ббджетно поесть, куда сходить вечером на культурную тусовку,какой посетить музей в тот промежуток времени,что мы отведи на свой отдых. Если ещё не брали экскурсии от Натальи - настоятельно рекомендую, будете в восторге и под впечатлением увиденного и услышанного Спасибо большое за прекрасную экскурсию, внимательное отношение к нам и окружающим