Самарская ГРЭС – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Самарская ГРЭС» в Самаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самара: прогулка вдоль Волги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
76 отзывов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлила гора Стрельная, великолепие природы, шикарные виды! Немного сложная дорога, в конце небольшой серпантин, но оно того стоит!!!
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Екатерина провела нам прекрасную экскурсию по Самарской Луке. Ее интересные рассказы сопровождали нас в дороге, мы побывали на нескольких смотровых
    читать дальше

    площадках, поднялись на гору Стрельная, взглянули на Волгу с высоты птичьего полета, заехали в село Ширяево, где останавливался Репин, работая над своей картиной "Бурлаки на Волге", посетили рукотворные штоль, посмотрели на Волгу с Поповой горы. Вкусный обед в кафе по дороге, купили с собой немного сыра и рыбы по совету Екатерины. Отличная, комфортная, очень познавательная экскурсия!

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Огромное спасибо Екатерине за прекрасную поездку и интересную экскурсию.
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Хочется поблагодарить от всей души Розу за прекрасную экскурсию по Самаре. Экскурсия составлена очень интересно, охватила все основные достопримечательности. Везде
    читать дальше

    можно было остановиться, сделать фото. Очень повезло с погодой, поэтому город раскрылся во всей его красе. Очень рекомендуем эту экскурсию с Розой.

  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Экскурсия очень понравилась. Роза дала всю необходимую информацию, времени на остановках в каждом месте достаточно. Рекомендую гида и данную программу экскурсии.
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Были в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас это не испугало)))) Роза отличный
    читать дальше

    гид-экскурсовод, о городе рассказывала интересно не монотонно. Много интересного и познавательного. Несмотря на погоду мы проехали весь заданный нами маршрут. Нам всё очень понравилось.

    Были в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас этоБыли в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас этоБыли в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас это
  • А
    Анна
    13 февраля 2024
    Самара: прогулка вдоль Волги
    Прекрасная экскурсия! Много полезной информации. Очень интересно!
  • О
    Ольга
    21 сентября 2023
    Самара: прогулка вдоль Волги
    Самое главное- Наталья очень любит Самару и постоянно интересуется архивными справками и что наверное важнее- историческими рассказами очевидцев! Прекрасное путешествие с
    читать дальше

    интереснейшими рассказами! Мы влюбились в Самару. Несколько важных жизненных опытов получили от нашего гида Натальи - где вкусно и ббджетно поесть, куда сходить вечером на культурную тусовку,какой посетить музей в тот промежуток времени,что мы отведи на свой отдых. Если ещё не брали экскурсии от Натальи - настоятельно рекомендую, будете в восторге и под впечатлением увиденного и услышанного Спасибо большое за прекрасную экскурсию, внимательное отношение к нам и окружающим

    Самое главное- Наталья очень любит Самару и постоянно интересуется архивными справками и что наверное важнее- историческими рассказами очевидцев!Самое главное- Наталья очень любит Самару и постоянно интересуется архивными справками и что наверное важнее- историческими рассказами очевидцев!
  • И
    Ирина
    18 сентября 2023
    Самара: прогулка вдоль Волги
    Натали прекрасный, внимательный экскурсовод. Спасибо за интересную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Самарская ГРЭС»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самара: прогулка вдоль Волги
  2. Самара - жемчужина Поволжья
  3. Авто-путешествие по Самарской Луке
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Самарская ГРЭС" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2024 год по теме «Самарская ГРЭС», 247 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам