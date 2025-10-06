Эта экскурсия по Самаре позволяет за короткий срок познакомиться с её главными достопримечательностями. Вы узнаете о значении Площади Революции, прогуляетесь по улицам Куйбышева и Ленинградской, посетите музейный квартал и увидите Пушкинский сквер с его потрясающим видом на Волгу. Это идеальный выбор для тех, кто хочет быстро получить яркое впечатление о городе и составить план для будущих визитов

Описание экскурсии

Площадь Революции. Я раскрою её роль в становлении Самары, расшифрую её необычную круглую форму и поделюсь историями о связанных с ней выдающихся людях.

Улицы Куйбышева и Ленинградская. Это две главные улицы города. Я расскажу, чем они славились раньше и сейчас. Покажу нарядные купеческие особняки, художественный музей, лютеранскую кирху и старинные гостиницы.

Музейный квартал. Здесь расположены филармония, дом Рязанова, Литературный музей, католический костёл, музей Модерна и новый сквер, посвящённый Алексею Толстому.

Площади Чапаева и Куйбышева. Вы сравните расположенные на них два театральных здания и услышите о связанных с ними событиях.

Пушкинский сквер. Вы полюбуетесь фантастическим видом на Волгу, Иверский монастырь, Струковский сад и Жигулёвский пивзавод.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям 6+.