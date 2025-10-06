Площадь Революции. Я раскрою её роль в становлении Самары, расшифрую её необычную круглую форму и поделюсь историями о связанных с ней выдающихся людях.
Улицы Куйбышева и Ленинградская. Это две главные улицы города. Я расскажу, чем они славились раньше и сейчас. Покажу нарядные купеческие особняки, художественный музей, лютеранскую кирху и старинные гостиницы.
Музейный квартал. Здесь расположены филармония, дом Рязанова, Литературный музей, католический костёл, музей Модерна и новый сквер, посвящённый Алексею Толстому.
Площади Чапаева и Куйбышева. Вы сравните расположенные на них два театральных здания и услышите о связанных с ними событиях.
Пушкинский сквер. Вы полюбуетесь фантастическим видом на Волгу, Иверский монастырь, Струковский сад и Жигулёвский пивзавод.
Алла — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 803 туристов
Меня зовут Алла. Я архитектор, родилась, живу и работаю в Самаре. Стать гидом — моя детская мечта. Пришло время её осуществить! Я прошла профессиональную переподготовку и государственную аттестацию. Сейчас помогаю гостям прикоснуться к любимому городу, дарю позитивные эмоции и новые впечатления. Провожу как обзорные, так и авторские тематические экскурсии.
Наталья
6 окт 2025
огромное спасибо за наш маленький индивидуальный октоберфест! замечательный выходной. Экскурсовода Аллу выбрала, когда поняла, что у нее разработано несколько экскурсионных программ под разные задачи, такой гид ну просто никак не читать дальше
может быть поверхностным или неинтересным. Алла красивая и яркая женщина, знаток Самары, от экскурсии у нас остались незабываемые впечатления. Формат часовой прогулки с индивидуальным гидом для маленькой компании (нас было двое) очень зашел
Надежда
5 сен 2025
Хороший маршрут по историческому центру. Гид много знает, ответила на все наши вопросы. Насыщенная информацией, но при этом не перегруженная экскурсия. Рекомендую!
Татьяна
19 июл 2025
Спасибо за интересную экскурсию! У нас был свободный час и мы использовали его отлично! Было познавательно, без лишней информации для такого небольшого отрезка времени. Маршрут удачный - нам все понравилось.
Галина
18 июл 2025
Сама по себе экскурсия была интересная. Алла хорошо эрудированный экскурсовод, легко отвечала на вопросы, которые мы задавали. Но не хватило индивидуального подхода к составу группы. Когда больше половины участников - читать дальше
дети, хочется чуть больше направленного на них внимания. К сожалению, именно на детей экскурсия не была направлена. Разговор вёлся все время со взрослыми, к детям даже не обращались. Поэтому, им было не очень интересно. При том, что дети у нас не самые маленькие - от 8 до 14 лет.
Эмма
15 июл 2025
В Самаре были проездом; чтобы максимально эффективно использовать время, выбрали «короткую» экскурсию и ничуть не пожалели. Экскурсовод Алла поделилась большим объемом информации об истории города; познакомила нас с его достопримечательностями. Она читать дальше
не просто перечисляла факты, а рассказывала истории, связанные с каждой локацией, что делало экскурсию гораздо более увлекательной. На любой наш вопрос находился ответ Алла сделала все возможное, чтобы у нас остались яркие эмоции и незабываемые впечатления и желание вернуться! Очень рекомендую экскурсию!
Татьяна
15 июл 2025
Приезжали в Самару на соревнования. Свободного времени не много, а интерес к городу огромен, ведь приехали то первый раз. Выбор пал на "компактную, но информативную" (если так можно сказать) экскурсию. Алла читать дальше
- прекрасный рассказчик, обладающий огромными знаниями про свой город. Всё излагается легко, доступно, интересно, с показом дополнительного фотоматериала. На все возникшие вопросы получили обширные, исчерпывающие ответы. Алла влюбила нас в Самару 💕. Мы дома, но уже планируем приехать снова и обязательно ещё раз прогулятся с Аллой по городу, послушать её чудесный рассказ.
Игнатьева
28 июн 2025
Очень интересная экскурсия! рекомендуем к посещению, мы остались в полном восторге
наталья
16 июн 2025
Очень понравилась экскурсия, выбирали именно недлинную экскурсию по центру, для первого знакомства с Самарой. Алла прекрасный рассказчик, с легкостью отвечала на все наши вопросы. Было интересно и содержательно. Рекомендую.
Анна
15 июн 2025
Замечательная экскурсия и экскурсовод! Увидели интересные здания Самары и послушали истории о них, и о жителях/обитателях. Получили рекомендации к посещению интересных и вкусных мест Самары (с учётом наших запросов). Спасибо!
Ольга
7 июн 2025
Алла очень эрудированный экскурсовод. Отвечала на вопросы и по теме экскурсии и вне ее. Очень располагает к диалогу и внимательна к нашим просьбам.
Софья
17 мая 2025
Экскурсия оставила самые положительные впечатления! Понравился и маршрут, и подача материала. Мы были ограничены во времени, поэтому продолжительность программы была в самый раз. Бонусом стала красивая панорама города на закате)
Константин
12 мая 2025
Быстрая обзорная экскурсия. Но очень содержательная и познавательная. После неё хочется вернуться в Самару ещё раз и изучить более предметно.
Гузель
5 мая 2025
Благодарим Аллу за замечательную экскурсию, вежливость и пунктуальность. Экскурсия заняла примерно 1-1,5 часа, нам показали и рассказали про основные достопримечательности главных улиц города. Гид также по нашей просьбе подсказала несколько ресторанов и булочную, каждое место очень понравилось. Желаем больших успехов в любимом деле!
Diana
1 апр 2025
Отличная экскурсия, спасибо!
Наталья
15 фев 2025
Отличный вариант знакомства с городом в короткой поездке. Алла все интересно рассказала, отвечала на наши глупые вопросы. Под конец экскурсии замёрзли правда, но от погодных условий никто не застрахован. Прошлись по историческом центру, узнали про исторические события и жителей Самары. Рекомендую.