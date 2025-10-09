Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческое прошлое Самары
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Самары, узнайте о купеческих династиях и их вкладе в развитие города. Увидите уникальные архитектурные шедевры
Начало: В сквере Дзержинского
Завтра в 15:00
10 окт в 13:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по самому опасному району дореволюционной Самары
Познакомьтесь с историей Запанского района Самары, известного своей криминальной репутацией в 19 веке. Узнайте, кто такие горчишники и чем они занимались
Начало: На Комсомольской площади
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Самара: Город контрастов и историй
Прикоснитесь к судьбе Самары: культура, краеведение, архитектура. Узнайте живые истории и почувствуйте атмосферу города
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары
Автомобильная экскурсия по Самаре и окрестностям: индустриальные пейзажи, мрачные подземелья и панорама Жигулевских Ворот. Уникальные мифы и легенды
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
от 11 200 ₽
14 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Самара: 3 главных площади
Путешествие по главным площадям Самары подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать много нового об истории и культуре города
Начало: На площади Революции
13 окт в 09:00
15 окт в 09:00
4800 ₽ за всё до 6 чел.
