Еще несколько необычных экскурсий в Самаре

Самара сквозь эпохи Вы погуляете по самарскому Арбату, рассмотрите старинный кинотеатр Художественный и услышите историю 📖 колоритных зданий лютеранской кирхи, филармонии и католического костела. А также раскроете тайну рождения «красного графа» Алексея Толстого и пройдете вдоль тенистых аллей Струковского сада, первого парка Самары. Кроме того, в программе экскурсии:
Площадь Революции — старейшая площадь Самары, в центре которой раньше находился памятник Александру II. Вас ждет рассказ о необыкновенной истории любви императора.
Гостиница Бристоль-Жигули — я покажу знаменитый балкон, с которого, по легенде, пел арии сам Федор Шаляпин.
Музей Эльдара Рязанова — вы раскроете Рязанова не только в качестве великого режиссера, но и как автора множества романтических стихов.
Кухмистерская фон Вакано — вы услышите легенду о самом элитном до революции пивном ресторане и его владельце.
Особняк Наумова — я расскажу, действительно ли его прототипом стал итальянский палаццо и кто вдохновил владельца на создание дворца.
Музей Модерна — вы узнаете о самарской красавице Курлиной, которой раньше принадлежал этот чудесный особняк.
Пушкинский сквер — с его обзорной площадки вам откроется восхитительный вид на Самару и окружающие ее живописные окрестности.
Организационные детали
В подарок после экскурсии 🧭 вы получите дизайнерскую открытку с изображением Самары.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добро пожаловать в Самару! Меня зовут Ольга, я дизайнер и организатор мероприятий. Я родилась в Тольятти, но с Самарой связана давней и крепкой любовью. Вначале я показывала город только своим друзьям и знакомым. А в прошлом году получила образование гида на курсе у известного самарского историка. Теперь проведение экскурсий — моя профессия. Я творческий, активный, спортивный, компанейский, дружелюбный человек и интересный собеседник с чувством такта. Люблю и хорошо знаю родные места и очень хочу поделиться этой любовью с вами. Обещаю погрузить вас в местный колорит, наполнить позитивными эмоциями и светлыми чувствами и сделать все, чтобы Самара осталась в вашем сердце надолго!