Еще несколько необычных экскурсий в Самаре

Что вас ожидает

Самара сквозь эпохи

Вы погуляете по самарскому Арбату, рассмотрите старинный кинотеатр Художественный и услышите историю 📖 колоритных зданий лютеранской кирхи, филармонии и католического костела. А также раскроете тайну рождения «красного графа» Алексея Толстого и пройдете вдоль тенистых аллей Струковского сада, первого парка Самары. Кроме того, в программе экскурсии:

Площадь Революции — старейшая площадь Самары, в центре которой раньше находился памятник Александру II. Вас ждет рассказ о необыкновенной истории любви императора.

Гостиница Бристоль-Жигули — я покажу знаменитый балкон, с которого, по легенде, пел арии сам Федор Шаляпин.

Музей Эльдара Рязанова — вы раскроете Рязанова не только в качестве великого режиссера, но и как автора множества романтических стихов.

Кухмистерская фон Вакано — вы услышите легенду о самом элитном до революции пивном ресторане и его владельце.

Особняк Наумова — я расскажу, действительно ли его прототипом стал итальянский палаццо и кто вдохновил владельца на создание дворца.

Музей Модерна — вы узнаете о самарской красавице Курлиной, которой раньше принадлежал этот чудесный особняк.

Пушкинский сквер — с его обзорной площадки вам откроется восхитительный вид на Самару и окружающие ее живописные окрестности.

Организационные детали

В подарок после экскурсии 🧭 вы получите дизайнерскую открытку с изображением Самары.