Еще несколько необычных экскурсий в Самаре

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Свидание с Самарой

Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
Приглашаем вас на душевное путешествие по Старой Самаре, где история и современность переплетаются в едином ритме.

В ходе экскурсии Свидание с Самарой вы познакомитесь с живописными улочками, спрятанными двориками и архитектурными
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шедеврами прошлых веков.

Откроется вам история самарского Арбата, легенды старинного кинотеатра Художественный, лютеранской кирхи, филармонии и католического костела.

Вы узнаете о знаменитых личностях, оставивших свой след в истории города, таких как «красный граф» Алексей Толстой.

Мы пройдем мимо площади Революции, гостиницы Бристоль-Жигули, где, по легенде, Федор Шаляпин пел свои арии. Вас ждет встреча с творчеством Эльдара Рязанова не только как режиссера, но и поэта.

Познакомимся с историей элитного до революции пивного ресторана Кухмистерская фон Вакано и особняка Наумова, а также откроем для себя музей Модерна и насладимся видами Самары с Пушкинского сквера. В завершение экскурсии каждый участник получит в подарок дизайнерскую открытку с видами Самары.

Позвольте себе окунуться в атмосферу теплоты и влюбленности в удивительный город Самара, раскрыв его с неожиданных сторон

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Погружение в историю
  • 🏛 Уникальные архитектурные памятники
  • 🎭 Культурные достопримечательности
  • 🌳 Прогулки по живописным местам
  • 🎨 Эксклюзивные подарки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Самаре - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков и садов радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой города, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой, хотя погода и не всегда благоприятствует прогулкам, экскурсия может быть интересной благодаря уютной атмосфере и праздничным огням.
Сейчас август — это идеальное время.
Свидание с Самарой
Свидание с Самарой
Свидание с Самарой

Что можно увидеть

  • Самарский Арбат
  • Кинотеатр Художественный
  • Лютеранская кирха
  • Филармония
  • Католический костел
  • Площадь Революции
  • Гостиница Бристоль-Жигули
  • Музей Эльдара Рязанова
  • Кухмистерская фон Вакано
  • Особняк Наумова
  • Музей Модерна
  • Пушкинский сквер

Описание экскурсии

Самара сквозь эпохи

Вы погуляете по самарскому Арбату, рассмотрите старинный кинотеатр Художественный и услышите историю колоритных зданий лютеранской кирхи, филармонии и католического костела. А также раскроете тайну рождения «красного графа» Алексея Толстого и пройдете вдоль тенистых аллей Струковского сада, первого парка Самары. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Площадь Революции — старейшая площадь Самары, в центре которой раньше находился памятник Александру II. Вас ждет рассказ о необыкновенной истории любви императора.
  • Гостиница Бристоль-Жигули — я покажу знаменитый балкон, с которого, по легенде, пел арии сам Федор Шаляпин.
  • Музей Эльдара Рязанова — вы раскроете Рязанова не только в качестве великого режиссера, но и как автора множества романтических стихов.
  • Кухмистерская фон Вакано — вы услышите легенду о самом элитном до революции пивном ресторане и его владельце.
  • Особняк Наумова — я расскажу, действительно ли его прототипом стал итальянский палаццо и кто вдохновил владельца на создание дворца.
  • Музей Модерна — вы узнаете о самарской красавице Курлиной, которой раньше принадлежал этот чудесный особняк.
  • Пушкинский сквер — с его обзорной площадки вам откроется восхитительный вид на Самару и окружающие ее живописные окрестности.

Организационные детали

В подарок после экскурсии вы получите дизайнерскую открытку с изображением Самары.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 462 туристов
Добро пожаловать в Самарскую область! Меня зовут Ольга, я дизайнер, организатор мероприятий и профессиональный экскурсовод. Родилась в Тольятти, но с Самарой связана крепкой любовью. Сначала я показывала город только своим
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друзьям и знакомым. А в 2018 году получила образование экскурсовода на курсе у известного самарского историка. Теперь проведение экскурсий — это моя профессия. Я творческий, активный, спортивный, компанейский, дружелюбный человек и интересный собеседник с чувством такта. Являюсь послом гостеприимства по Самарской области и представителем известного общероссийского конкурса. Гарантирую вам самый теплый прием на самарской земле. Люблю и хорошо знаю родные места и очень хочу поделиться этой любовью с вами. Обещаю погрузить вас в местный колорит, наполнить позитивными эмоциями и сделать все, чтобы Самарская область осталась в вашем сердце надолго!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Т
Прекрасная прогулка по Самаре с не менее прекрасной Ольгой. Впечатлений масса, особенно самарский закат пленил. Хочется вернуться и продолжить знакомство с этим городом.
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Ирина
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Глубокие знания, любовь к Самарской земле, позитивный настрой - все это об Ольге. Ещё подкупило нас к ней: серьёзная подготовка к экскурсии, знание интересных нетривиальных фактов. Наша компания - это жители Самары и Тольятти, интересующиеся историей узнали много нового и интересно! Спасибо большое, Ольге! Надеемся до новых встреч!
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Глубокие знания, любовь к Самарской земле, позитивный настрой - все это
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О
Рекомендую Ольгу и ее авторскую экскурсию для первого знакомства с Самарой, чтобы у вас сложилось правильное первое впечатление от города и вы заразились любовью к Самаре, Волге и окружающей красоте!
Все отлично!
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Евгения
Отличная небольшая прогулка по старой части города. За 2,5 часа охватили все основные события и места города.
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Входит в следующие категории Самары

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