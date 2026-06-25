Еще несколько необычных экскурсий в Самаре

Приглашаем вас на душевное путешествие по Старой Самаре, где история и современность переплетаются в едином ритме.В ходе экскурсии Свидание с Самарой вы познакомитесь с живописными улочками, спрятанными двориками и архитектурными

шедеврами прошлых веков. Откроется вам история самарского Арбата, легенды старинного кинотеатра Художественный, лютеранской кирхи, филармонии и католического костела. Вы узнаете о знаменитых личностях, оставивших свой след в истории города, таких как «красный граф» Алексей Толстой. Мы пройдем мимо площади Революции, гостиницы Бристоль-Жигули, где, по легенде, Федор Шаляпин пел свои арии. Вас ждет встреча с творчеством Эльдара Рязанова не только как режиссера, но и поэта. Познакомимся с историей элитного до революции пивного ресторана Кухмистерская фон Вакано и особняка Наумова, а также откроем для себя музей Модерна и насладимся видами Самары с Пушкинского сквера. В завершение экскурсии каждый участник получит в подарок дизайнерскую открытку с видами Самары. Позвольте себе окунуться в атмосферу теплоты и влюбленности в удивительный город Самара, раскрыв его с неожиданных сторон

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Самаре - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков и садов радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой города, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой, хотя погода и не всегда благоприятствует прогулкам, экскурсия может быть интересной благодаря уютной атмосфере и праздничным огням.

Сейчас август — это идеальное время.