Еще несколько необычных экскурсий в Самаре

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Свидание с Самарой

Раскрыть дух города через колоритную архитектуру и удивительные романтические истории

Ольга
Ольга – Гид из Самары
Приглашаю на душевную экскурсию ⛳ по Старой части Самары.

Вас ждут бегущие вперед уютные улочки, спрятанные от глаз дворики, дома прошлых веков с лепными фронтонами, живописная природа и современные чудо-конструкции.

Я сделаю все, чтобы вам удалось испытать чудесное состояние теплоты и влюбленности в то, что вас будет окружать!
Задать вопросОбычно отвечает за 41 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Свидание с Самарой
Свидание с Самарой

Что вас ожидает

Самара сквозь эпохи
Вы погуляете по самарскому Арбату, рассмотрите старинный кинотеатр Художественный и услышите историю 📖 колоритных зданий лютеранской кирхи, филармонии и католического костела. А также раскроете тайну рождения «красного графа» Алексея Толстого и пройдете вдоль тенистых аллей Струковского сада, первого парка Самары. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Площадь Революции — старейшая площадь Самары, в центре которой раньше находился памятник Александру II. Вас ждет рассказ о необыкновенной истории любви императора.
  • Гостиница Бристоль-Жигули — я покажу знаменитый балкон, с которого, по легенде, пел арии сам Федор Шаляпин.
  • Музей Эльдара Рязанова — вы раскроете Рязанова не только в качестве великого режиссера, но и как автора множества романтических стихов.
  • Кухмистерская фон Вакано — вы услышите легенду о самом элитном до революции пивном ресторане и его владельце.
  • Особняк Наумова — я расскажу, действительно ли его прототипом стал итальянский палаццо и кто вдохновил владельца на создание дворца.
  • Музей Модерна — вы узнаете о самарской красавице Курлиной, которой раньше принадлежал этот чудесный особняк.
  • Пушкинский сквер — с его обзорной площадки вам откроется восхитительный вид на Самару и окружающие ее живописные окрестности.

Организационные детали

В подарок после экскурсии 🧭 вы получите дизайнерскую открытку с изображением Самары.

Свидание с Самарой
Свидание с Самарой
Свидание с Самарой
Свидание с Самарой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добро пожаловать в Самару! Меня зовут Ольга, я дизайнер и организатор мероприятий. Я родилась в Тольятти, но с Самарой связана давней и крепкой любовью. Вначале я показывала город только своим друзьям и знакомым. А в прошлом году получила образование гида на курсе у известного самарского историка. Теперь проведение экскурсий — моя профессия. Я творческий, активный, спортивный, компанейский, дружелюбный человек и интересный собеседник с чувством такта. Люблю и хорошо знаю родные места и очень хочу поделиться этой любовью с вами. Обещаю погрузить вас в местный колорит, наполнить позитивными эмоциями и светлыми чувствами и сделать все, чтобы Самара осталась в вашем сердце надолго!
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