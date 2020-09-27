20 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Самарское Заволжье

Прочувствовать русский колорит и насладиться потрясающей природой Самарской Луки

4.7
20 отзывов
Екатерина
Екатерина – Гид из Самары
Приглашаю вас в путешествие по удивительному уголку русской природы — Самарской Луке.

Вы познакомитесь со старинными селами Рождествено, Подгоры и Новинки, искупаетесь в живописном озере, подкрепитесь на пикнике и попробуете вкуснейшие местные сыры.

И всё это — на фоне дивных ландшафтов и исконно русских пейзажей Заволжья!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Самарское Заволжье
Самарское Заволжье

Что вас ожидает

Путешествие по Самарской Луке
Мы побываем в старинном селе Рождествено, где сохранились строения усадьбы Орловых-Давыдовых и одной из самых богатых дореволюционных купеческих династий России — Ушковых. Вас ждут поездка по живописной дороге вдоль Жигулевских гор ⛰️, прогулка 👣 по берегу озера и пленительные пейзажи Самарской Луки. Вы побываете в женском Свято-Ильинском монастыре, на источнике в мужском монастыре и в деревянном храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. При желании можем подняться на гору Белая или Серная, откуда открываются сказочные виды! А по пути я расскажу о богатой истории 📖 этих мест, свой след в которой оставили Екатерина II, знаменитые разбойники, Федор Шаляпин, космонавт Виктор Пацаев и Александр Маресьев.

Потрясающие русские пейзажи
Вы искупаетесь в изумительно красивой протоке, подышите чистым воздухом и насладитесь красотой исконно русских пейзажей: здешние ландшафты, озера и зеленые горы действительно уникальны и не встречаются больше ни в одном уголке мира.

Фермерский обед в доме лесников
После вас ждет пикник на открытом воздухе, а также ароматный чай на травах и мед из Жигулевского заповедника. Подкрепившись, отправимся на местную сыроварню, где вы продегустируете местные сыры, и по желанию приобретете понравившиеся. В последние годы на Самарской Луке развиваются фермерские хозяйства и экологический туризм, о которых мы тоже обязательно поговорим.

Организационные детали

  • Обед входит в стоимость экскурсии 🧭 (пикник или обед в домике — зависит от погодных условий)
  • Билеты на паром оплачиваются дополнительно (100 руб. с человека в одну сторону). По желанию можно переправиться на лодке ⚓ и встретиться в Рождествено.
  • Эту экскурсию ⛳ также можно организовать для большего количества участников: подробности уточняйте у гида
Самарское Заволжье
Самарское Заволжье
Самарское Заволжье
Самарское Заволжье
Самарское Заволжье
Самарское Заволжье
Самарское Заволжье
Самарское Заволжье
Самарское Заволжье
Самарское Заволжье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Мне 53 года, я директор небольшого туристического агентства в Самаре, очень люблю свой край, неповторимую природу Самарской Луки, и получаю удовольствие, когда дарю новые впечатления людям и открываю для них новые места.
Напишите мне

20 отзывов оставили туристы

27 сентября 2020
Сегодня был солнечный тёплый день бабьего лета и мы с Екатериной провели его чудесно! Нам двоим наше Заволжье знакомо, но мы узнали некоторые новые места. Коллеге из Саратова виды и воздух осенней одевшейся в яркие цвета Самарской Луки пришёлся очень по душе! Увидели лебедей впервые в дикой природе - на озере в Шелехмети, взобрались на Серную гору и оттуда вид на Волгу - дух захватывает! Узнали нечто новое про историю сёл, были в женском монастыре, где веет благодатью... Главное, что Екатерина легко подстраивается под клиентов, хорошо водит машину, быстро собирает перекус на "скатерти-самобранке" и любит наш край! Единственный минус относится не к Екатерине, а к сыроварам. Сыры вкусные, но дегустацию по-настоящему они устраивать пока не умеют... Напишем им пожелания. День туриста был проведён соответствующе!
4 августа 2020
Экскурсия очень понравилась. Купание в лесном озере и пикник на природе были великолепны. Интересно и познавательно Екатерина рассказала об истории деревень, показала красоты местной природы.
29 июля 2020
Ездили на экскурсию вдвоём с мужем. В целом маршрут проходит по тем местам, которые заявлены в описании. Сказать что мы проехали по самым живописным селам Самарской Луки с непередаваемым русским колоритом у меня бы не повернулся язык. Это обычные деревни, причем без колорита. Улочки 17 века, старинная усадьба Орловых-Давыдовых и винокуренный завод - заброшенные постройки. На что делала ставку гид в экскурсии не совсем ясно. Цена и качество не соответствуют.
Екатерина
Ответ гида:К сожалению, не в нашей власти привести в порядок заброшенные постройки и старинные усадьбы. Ставка сделана, конечно, не на них, а на природу Национального Парка Самарской Луки. Озера с кувшинками, парящие в небе орлы, чисто русские пейзажи, красивый и душевный Свято- Ильинский монастырь. А также потрясающий вид с горы Серная на вершины Жигулевских гор и раскинувшееся внизу село..
28 июля 2020
Само Место экскурсии очень красивое и обязательно к посещению, если вы едете в Самару! А вот экскурсия была организована и составлена гидом не очень хорошо. Время начала тура было подстроено под расписание парома, который перевозит машины (а это в 7:40 - 8:00. Паром идёт час и прибывает на место в 9:00). Быстрее (15 мин) и удобнее (в любое время) самим переправится на водном такси до села Рождествено. Заявленная программа с посещением сыроварни не состоялась ( у сыровара закончился сыр) и обедом в домике лесника с шашлыком и овощным салатом (по факту мы перекусили на столике для туристов около мужского монастыря с мясными закусками, которые мы сами купили в магазине на пристани. Гид предложила колбасу в вакуумной упаковке.. и салат. ) Что было - было купание в реке (2 раза) - сразу по приезду на полуостров и перед окончанием тура, что заняло примерно 2 часа от общего времени экскурсии и плюс еще часа 2 заняло передвижение от места к месту. Было еще одно развлечение для физически подготовленных людей и которое тоже не было заявлено в предварительной программе - подьем на гору по крутой вертикальной тропе для хороших панорамных снимков. Заняло это развлечение еще примерно 1 час. Потом мы поехали к мужскому монастырю. Не сразу гид нашла дорогу к месту. Пробирались мы с трудом по совершенно разбитой дороге. (Надо учесть, что в дождливую погоду это сделать будет невозможно на машине Екатерины). Пожалуй единственное, что понравилось и запомнилось с хорошей стороны - это посещение женского монастыря. Место чистое и светлое. Рассказ про матушку тоже впечатлил. Потом опять купание и в 15:00 -15:30 мы возвратились к причалу. так как гид уже торопилась встать в очередь на паром в обратный путь (даже нас не проводила к месту водного такси) Резюме: Экскурсия плохо организована логистически, несоответствие заявленного плана мероприятий. Стоимость экскурсии завышена в 2 -3 раза. Максимум такое удовольствия может стоить 3500-4500 за экскурсию.
Екатерина
Ответ гида:Во - первых, благодарю за посещение экскурсии, рада, что природные красоты наших мест смогли очаровать Вас, и Вы рекомендуете их к посещению. По Вашему отзыву- да, конечно, логистика построена под паром. Я Вам предложила в переписке переправиться на другой берег самостоятельно в более поздние часы, как Вы хотели, предупредив, что это сократит время экскурсии. Вы отказались ( переписку по этому поводу готова предоставить по первому требованию). Что касается недоразумения из-за закончившегося на сыроварне сыра, то я еще раз приношу извинения по этому поводу. За несколько лет работы мы сталкиваемся с подобной ситуацией впервые, и все участники инцидента были расстроены тем, что эта история произошла. Мне действительно жаль и приношу извинения. По поводу питания, Вы почему то не упомянули, что оно было организовано два раза - второй завтрак у озера и обед у мужского монастыря. Пикник или обед у лесников - зависит от погодных условий, в жаркий день в домике не очень комфортно. Что касается дороги к мужскому монастырю: в рамках экскурсии этот путь не предполагает использование машины, но чтобы в жаркий день не идти пешком, я в Ваших же интересах поехала на автомобиле.. Действительно, дорога там находится не в лучшем состоянии. Что касается подъема на гору - его нет в основной программе, и более того - поездка к горе удлиняет заявленный маршрут, но я его предлагаю в качестве бонуса к основной программе исключительно по той причине, что мне очень хочется подарить гостям потрясающий вид, открывающийся с этой горы Что касается времени, которое затрачивается на переезды между природными и историческими достопримечательностями, то к сожалению, при всем моем желании я не могу его сократить, и переместить их ближе друг к другу. Надеюсь, что данное неудобство компенсируется тем, что маршрут пролегает по красивым местам Национального парка. Я понимаю, что стоимость прогулки вам показалась высокой. Однако, она складывается из многих факторов: стоимости бензина, билетов на территорию Нацпарка, услуг экскурсовода, стоимости парома, рекламы сайта, который позволяет нам встретиться друг с другом. Надеюсь, что магия Волги и Жигулевских гор и воспоминания о них, окажутся для вас той вещью, которая перевесит негативные впечатления. В любом случае, я благодарна за ваш отзыв, надеюсь он поможет скорректировать нашу работу. Еще раз приношу извинения за те негативные моменты, с которыми Вы столкнулись во время нашей поездки. И хороших Вам путешествий!
24 июля 2020
День, проведенный в Самарском Заволжье, запомнился чудесными пейзажами, купанием в чистейших Волжских протоках с кувшинками, посещением церквей и удивительного монастыря, восхитительным видом с горы с высоты птичьего полета, пикником у Волги. Гид Екатерина построила маршрут таким образом, что мы гуляли, любовались красотой природы и достопримечательностями Заволжья, устраивали как лёгкие перекусы, так и довольно плотный обед, побывали на дегустации в сыроварне, купались на живописных пляжах, любовались видом с горы- и всё это без суеты, не торопясь, с ощущением, что это мы сами выбираем то количество времени, которое нам необходимо, чтобы насладиться увиденным. После посещения монастыря Екатерина дала нам послушать трогающие душу записи песен на стихи матушки Анастасии. Проезжая по дорогам, мы могли остановиться в любом месте, чтобы сделать фотографии, нарвать красивых цветов или мелких диких подсолнухов. Подъем на гору идёт по тропинке в тени деревьев, вся усталость снимается, когда оказываешься наверху и любуешься сверкающей серебром Волгой и крошечными домиками у подножия горы. Паром в Заволжье идёт около часа, путешествие на нем с лихвой заменяет прогулку на теплоходе, т. к. маршрут проходит вдоль всей Самары, а потом по живописной протоке. По завершении экскурсии нам казалось, что мы совершили увлекательное путешествие с нашей давней знакомой. Спасибо большое!
13 октября 2019
В связи с потенциально плохой погодой и достаточно продолжительным маршрутом гид (Екатерина) своевременно внесла в программу экскурсии изменения. В результате экскурсия прошла успешно и, по-видимому, даже более насыщенно и интересно, чем планировалось первоначально. Прогноз погоды, к счастью, не оправдался, и мы получили массу удовольствия. Экскурсия проходила по фантастическим местам, которые выглядели вдвойне красиво благодаря золотой осени. Мы и видами природы полюбовались, и в усадьбе Репина побывали, и в заброшенные штольни заходили, и при этом (за примерно 9 часов) благодаря грамотно построенному маршруту совершенно не устали. В качестве приятного бонуса мы встретили в лесу очаровательного лисенка, который подошел к нашей машине требовать "мзды", и мы с изумлением наблюдали, как аппетитно он поедал наши чипсы. В общем, экскурсия была из разряда незабываемых; ее можно смело рекомендовать как обязательную для гостей Самары, т. к. без нее впечатления о городе были бы неполноценными.
5 октября 2019
Экскурсия просто потрясающая! Спасибо экскурсоводу Татьяне! Нам безумно понравилось!
28 августа 2019
Заволжские села очень тихое и красивое место. Больше всего впечатлил женский монастырь.
24 августа 2019
Спасибо, Екатерине, экскурсия нам очень понравилась, отдохнули на ура.
19 августа 2019
Экскурсия очень понравилась, гид Екатерина просто волшебница. Спасибо за чудесный день. Обязательно обратимся к вам ещё
27 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. 40 минут на Омике, и мы попали из большого города в "затерянный мир" посёлков Самарской Луки. Гид Екатерина увлекательно рассказывала о истории и современной жизни этих мест. Мы посетили два монастыря, полюбовались заповедной природой, поднялись на гору и искупались в чистой воде Воложки. 7 часов пролетели незаметно. Спасибо Екатерине за массу положительных эмоций.
4 июня 2019
У нас была замечательная экскурсия!!! Провели ее очень позитивно. Было создано отличное настроение интересными рассказами и великолепными видами! Приедем ещё, будем продолжать знакомство с Самарой! Советуем всем - всем!!!
3 мая 2019
Спасибо большое экскурсоводу Ирине за великолепный день на Самарской Луке! Потрясающе насыщенная программа! Ирина интересный рассказчик, грамотный специалист, опытный экскурсовод! Не смотря на пасмурную погоду, программу экскурсии построила таким образом, что не успели промокнуть и замёрзнуть! Учитывала все наши пожелания и просьбы. Отдельное спасибо бывшему лесничему за тёплый приём в домике лесника! Нам также очень понравилась дегустация сыров у Сергея и его близких на его ферме! Козы, поросята и телёнок произвели неизгладимое впечатление! Посещение женского монастыря и общение с матушками - очень ценный дар! Очень рекомендуем эту экскурсию! Семья Мироновых
7 августа 2018
Экскурсия в стиле ЭКО туризм. Экскурсовод Ирина рассказала об истории Самары, о памятниках тсториии, посмотрели природу Поволжья. Большое спасибо за экскурсию. Гости из Новосибирсеа
28 июля 2018
Огромное спасибо! Прекрасная нестандартная экскурсия с замечательным экскурсоводом !
Ещё 5 отзывов

Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Авто-путешествие по Самарской Луке
8 500
8 часов
Авто-путешествие по Самарской Луке
Увидеть резное русло Волги с высоты, посетить дом-музей Репина и услышать историю края

Еще несколько необычных экскурсий в Самаре

Обзорная экскурсия по Самаре
4 500
3 часа
Обзорная экскурсия по Самаре
100 отзывов
Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Времена и эпохи Самары — обзорная прогулка
3 750
3 часа
Времена и эпохи Самары — обзорная прогулка
27 отзывов
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Самара — жемчужина Поволжья
4 000
3 часа
Самара — жемчужина Поволжья
19 отзывов
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Автобусная экскурсия «Замок Гарибальди»
1 200
8 часов
Автобусная экскурсия «Замок Гарибальди»
19 отзывов
По улочкам старой Самары
3 500
2.5 часа
По улочкам старой Самары
15 отзывов
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
4 500
3 часа
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
13 отзывов