20 отзывов оставили туристы

Путешествие по Самарской Луке откроет для вас старинные села, живописные пейзажи и уникальные истории. Откройте для себя культуру и природу Заволжья
Удивительное путешествие по Самарской Луке предлагает познакомиться с живописными селами Рождествено, Подгоры и Новинки.
Гостей ждут прогулки вдоль Жигулевских гор, посещение старинных усадеб и монастырей, а также возможность искупаться в озере. Завершает экскурсию пикник на свежем воздухе и дегустация местных сыров. Прекрасные виды и богатая история этих мест оставят незабываемые впечатления
Лучшее время для посещения Самарского Заволжья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время открыта водная переправа, и вы сможете насладиться всеми прелестями природы в полной мере. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы доступ к некоторым местам может быть ограничен, но если вы готовы к переменчивым условиям, можно попробовать насладиться тишиной и спокойствием этих мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Усадьба Орловых-Давыдовых
Жигулевские горы
Свято-Ильинский монастырь
Деревянный храм Воздвижения Креста
Описание экскурсии
Путешествие по Самарской Луке
Мы побываем в старинном селе Рождествено, где сохранились строения усадьбы Орловых-Давыдовых и одной из самых богатых дореволюционных купеческих династий России — Ушковых. Вас ждут поездка по живописной дороге вдоль Жигулевских гор, прогулка по берегу озера и пленительные пейзажи Самарской Луки. Вы побываете в женском Свято-Ильинском монастыре, на источнике в мужском монастыре и в деревянном храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. При желании можем подняться на гору Белая или Серная, откуда открываются сказочные виды! А по пути я расскажу о богатой истории этих мест, свой след в которой оставили Екатерина II, знаменитые разбойники, Федор Шаляпин, космонавт Виктор Пацаев и Александр Маресьев.
Потрясающие русские пейзажи
Вы искупаетесь в изумительно красивой протоке, подышите чистым воздухом и насладитесь красотой исконно русских пейзажей: здешние ландшафты, озера и зеленые горы действительно уникальны и не встречаются больше ни в одном уголке мира.
Пикник и сыроварня
После вас ждет пикник на открытом воздухе, а также ароматный чай на травах и мед из Жигулевского заповедника. Подкрепившись, отправимся на местную сыроварню, где вы продегустируете местные сыры, и по желанию приобретете понравившиеся. В последние годы на Самарской Луке развиваются фермерские хозяйства и экологический туризм, о которых мы тоже обязательно поговорим.
Организационные детали
Обед, билеты в НП входят в стоимость экскурсии
Переправляетесь вы в Рождествено самостоятельно от Речного Вокзала или от Ульяновского спуска, кораблик или лодка (100 руб. билет)
Дополнительно оплачивается дегустация (по желанию) — 150 руб. / чел.
Экскурсия проводится в весенне-летний период, когда открыта водная переправа.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Речной вокзал или с. Рождествено
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 866 туристов
Я коренная самарчанка. По специальности — преподаватель английского языка, долгое время работала в сфере международного туризма и как руководитель небольшого агентства, и в туроператорской компании. Уже давно увлекаюсь внутренним туризмом, читать дальшеуменьшить
являюсь аккредитованным гидом Национального парка Самарская Лука и Жигулевского заповедника.
Очень люблю нашу Самару, неповторимую природу Самарской Луки и получаю огромное удовольствие, когда дарю новые впечатления людям и открываю для них новые места. Мне очень нравится вставлять в свои поездки «изюминки»: пикник на берегу озера или у подножия горы, купание летом в красивом месте с чистой прозрачной водой, сбор лекарственных трав. Общительна, мобильна, доброжелательна! Всегда рада новым знакомствам!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Елена
Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после неё прокатитесь с ветерком на моторной лодке) В Рождествено вас проведут по историческим местам. читать дальшеуменьшить
Дальше вы отправитесь в женский монастырь, где сможете отведать местные сыры. Потом ваш путь продолжится в горы, где вы сможете увидеть захватывающий дух вид на Самарскую Луку. А после поедете купаться в волжскую притоку с чистейшей водой и песчаным пляжем. В конце экскурсии Екатерина вас накормит обедом из нескольких блюд на своей даче. Бронируйте эту экскурсию, не пожалеете! Очень лёгкий маршрут (особенно, если с детьми) и по длительности недолго, 6-7 часов.
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В
Вера
Посетили экскурсию по Самарскому Заволжью с Екатериной. Обещали дождливую погоду с грозами, но экскурсию мы не отменили. Экскурсия для тех, кто любит природу и активный отдых. Увидели много красивых мест, читать дальшеуменьшить
посетили женский монастырь, купили вкусные сыры в частной сыроварне, искупались в протоке с чистейшей водой. Сделали много фоток в красивых местах. Завершили экскурсию на даче Екатерины с вкусным обедом. Спасибо большое! Если еще удастся посетить Самару, закажем у Кати другую интересную экскурсию.
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А
Андрей
Очаровательное путешествие-прогулка по Самарской луке с возможностью посмотреть некоторые, каждое по-своему интересные места. Тут не будет тонн сухой исторической информации, которая забывается через два дня. Здесь будут природа, возможность совершить читать дальшеуменьшить
подъем на Серную гору, искупаться в протоке с чистой, спокойной водой, попробовать восхитительный сыр домашнего производства. Ну и душевный обед. В зависимости от времени года набор будет меняться, но летний вариант оставил наилучшие впечатления.
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А
Амиран
Екатерина - прекрасный гид, Очень много интересной информации, рассказ структурирован, полон деталей. Маршрут детально продуман, встретились точно вовремя и дальше Екатерина взяла бразды управления полностью. Мы почувствовали себя желанными гостями, читать дальшеуменьшить
о которых заботятся и предугадывают желания. На сыроварне мы купили удивительно вкусные сыры. Там оказались даже весьма редкие на наших прилавках марки о-о-очень острых сыров с плесенью (настолько острые, что неподготовленный человек не сможет их есть, но мы их ценим). Екатерина продумала все до мелочей и даже организовала пикник в весьма живописном месте. Если хотите отдохнуть и узнать что-то новое о нашем крае - рекомендую!
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Maria
Эксклюзивная экскурсия от Екатерины, только она возит по этому маршруту. Отличная поездка по живописной дороге вдоль Жигулевских гор, увидели потрясающие пейзажи. До места встречи в с. Рождественно добирались самостоятельно, от читать дальшеуменьшить
Речного вокзала раз в час ходит теплоход, или чаще катер, это не сложно, стоит 100р. Плюс индивидуальной экскурсии - возможность остановиться в понравившемся месте, пофоткаться, погулять, здесь такая возможность есть. Побывали в женском монастыре и купили там потрясающий камамбер, который монахини варят для себя. Поднялись на гору (тяжеловато, но это стоит того) и насладились волшебным видом на реку и горы, очень красиво! Затем Екатерина накормила нас обедом у себя дома, очень вкусно! Прекрасный отдых на природе! Рекомендую!
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Л
Людмила
Сегодня был солнечный тёплый день бабьего лета и мы с Екатериной провели его чудесно! Нам двоим наше Заволжье знакомо, но мы узнали некоторые новые места. Коллеге из Саратова виды и читать дальшеуменьшить
воздух осенней одевшейся в яркие цвета Самарской Луки пришёлся очень по душе! Увидели лебедей впервые в дикой природе - на озере в Шелехмети, взобрались на Серную гору и оттуда вид на Волгу - дух захватывает! Узнали нечто новое про историю сёл, были в женском монастыре, где веет благодатью… Главное, что Екатерина легко подстраивается под клиентов, хорошо водит машину, быстро собирает перекус на "скатерти-самобранке" и любит наш край! Единственный минус относится не к Екатерине, а к сыроварам. Сыры вкусные, но дегустацию по-настоящему они устраивать пока не умеют… Напишем им пожелания. День туриста был проведён соответствующе!