20 отзывов оставили туристы

Само Место экскурсии очень красивое и обязательно к посещению, если вы едете в Самару! А вот экскурсия была организована и составлена гидом не очень хорошо. Время начала тура было подстроено под расписание парома, который перевозит машины (а это в 7:40 - 8:00. Паром идёт час и прибывает на место в 9:00). Быстрее (15 мин) и удобнее (в любое время) самим переправится на водном такси до села Рождествено. Заявленная программа с посещением сыроварни не состоялась ( у сыровара закончился сыр) и обедом в домике лесника с шашлыком и овощным салатом (по факту мы перекусили на столике для туристов около мужского монастыря с мясными закусками, которые мы сами купили в магазине на пристани. Гид предложила колбасу в вакуумной упаковке.. и салат. ) Что было - было купание в реке (2 раза) - сразу по приезду на полуостров и перед окончанием тура, что заняло примерно 2 часа от общего времени экскурсии и плюс еще часа 2 заняло передвижение от места к месту. Было еще одно развлечение для физически подготовленных людей и которое тоже не было заявлено в предварительной программе - подьем на гору по крутой вертикальной тропе для хороших панорамных снимков. Заняло это развлечение еще примерно 1 час. Потом мы поехали к мужскому монастырю. Не сразу гид нашла дорогу к месту. Пробирались мы с трудом по совершенно разбитой дороге. (Надо учесть, что в дождливую погоду это сделать будет невозможно на машине Екатерины). Пожалуй единственное, что понравилось и запомнилось с хорошей стороны - это посещение женского монастыря. Место чистое и светлое. Рассказ про матушку тоже впечатлил. Потом опять купание и в 15:00 -15:30 мы возвратились к причалу. так как гид уже торопилась встать в очередь на паром в обратный путь (даже нас не проводила к месту водного такси) Резюме: Экскурсия плохо организована логистически, несоответствие заявленного плана мероприятий. Стоимость экскурсии завышена в 2 -3 раза. Максимум такое удовольствия может стоить 3500-4500 за экскурсию.

Екатерина