20 отзывов оставили туристы

Само Место экскурсии очень красивое и обязательно к посещению, если вы едете в Самару! А вот экскурсия была организована и составлена гидом не очень хорошо. Время начала тура было подстроено под расписание парома, который перевозит машины (а это в 7:40 - 8:00. Паром идёт час и прибывает на место в 9:00). Быстрее (15 мин) и удобнее (в любое время) самим переправится на водном такси до села Рождествено. Заявленная программа с посещением сыроварни не состоялась ( у сыровара закончился сыр) и обедом в домике лесника с шашлыком и овощным салатом (по факту мы перекусили на столике для туристов около мужского монастыря с мясными закусками, которые мы сами купили в магазине на пристани. Гид предложила колбасу в вакуумной упаковке.. и салат. ) Что было - было купание в реке (2 раза) - сразу по приезду на полуостров и перед окончанием тура, что заняло примерно 2 часа от общего времени экскурсии и плюс еще часа 2 заняло передвижение от места к месту. Было еще одно развлечение для физически подготовленных людей и которое тоже не было заявлено в предварительной программе - подьем на гору по крутой вертикальной тропе для хороших панорамных снимков. Заняло это развлечение еще примерно 1 час. Потом мы поехали к мужскому монастырю. Не сразу гид нашла дорогу к месту. Пробирались мы с трудом по совершенно разбитой дороге. (Надо учесть, что в дождливую погоду это сделать будет невозможно на машине Екатерины). Пожалуй единственное, что понравилось и запомнилось с хорошей стороны - это посещение женского монастыря. Место чистое и светлое. Рассказ про матушку тоже впечатлил. Потом опять купание и в 15:00 -15:30 мы возвратились к причалу. так как гид уже торопилась встать в очередь на паром в обратный путь (даже нас не проводила к месту водного такси) Резюме: Экскурсия плохо организована логистически, несоответствие заявленного плана мероприятий. Стоимость экскурсии завышена в 2 -3 раза. Максимум такое удовольствия может стоить 3500-4500 за экскурсию.
Екатерина
Ответ гида:Во - первых, благодарю за посещение экскурсии, рада, что природные красоты наших мест смогли очаровать Вас, и Вы рекомендуете их к посещению. По Вашему отзыву- да, конечно, логистика построена под паром. Я Вам предложила в переписке переправиться на другой берег самостоятельно в более поздние часы, как Вы хотели, предупредив, что это сократит время экскурсии. Вы отказались ( переписку по этому поводу готова предоставить по первому требованию). Что касается недоразумения из-за закончившегося на сыроварне сыра, то я еще раз приношу извинения по этому поводу. За несколько лет работы мы сталкиваемся с подобной ситуацией впервые, и все участники инцидента были расстроены тем, что эта история произошла. Мне действительно жаль и приношу извинения. По поводу питания, Вы почему то не упомянули, что оно было организовано два раза - второй завтрак у озера и обед у мужского монастыря. Пикник или обед у лесников - зависит от погодных условий, в жаркий день в домике не очень комфортно. Что касается дороги к мужскому монастырю: в рамках экскурсии этот путь не предполагает использование машины, но чтобы в жаркий день не идти пешком, я в Ваших же интересах поехала на автомобиле.. Действительно, дорога там находится не в лучшем состоянии. Что касается подъема на гору - его нет в основной программе, и более того - поездка к горе удлиняет заявленный маршрут, но я его предлагаю в качестве бонуса к основной программе исключительно по той причине, что мне очень хочется подарить гостям потрясающий вид, открывающийся с этой горы Что касается времени, которое затрачивается на переезды между природными и историческими достопримечательностями, то к сожалению, при всем моем желании я не могу его сократить, и переместить их ближе друг к другу. Надеюсь, что данное неудобство компенсируется тем, что маршрут пролегает по красивым местам Национального парка. Я понимаю, что стоимость прогулки вам показалась высокой. Однако, она складывается из многих факторов: стоимости бензина, билетов на территорию Нацпарка, услуг экскурсовода, стоимости парома, рекламы сайта, который позволяет нам встретиться друг с другом. Надеюсь, что магия Волги и Жигулевских гор и воспоминания о них, окажутся для вас той вещью, которая перевесит негативные впечатления. В любом случае, я благодарна за ваш отзыв, надеюсь он поможет скорректировать нашу работу. Еще раз приношу извинения за те негативные моменты, с которыми Вы столкнулись во время нашей поездки. И хороших Вам путешествий!