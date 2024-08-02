20 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения Самарского Заволжья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время открыта водная переправа, и вы сможете насладиться всеми прелестями природы в полной мере. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы доступ к некоторым местам может быть ограничен, но если вы готовы к переменчивым условиям, можно попробовать насладиться тишиной и спокойствием этих мест.

Удивительное путешествие по Самарской Луке предлагает познакомиться с живописными селами Рождествено, Подгоры и Новинки. Гостей ждут прогулки вдоль Жигулевских гор, посещение старинных усадеб и монастырей, а также возможность искупаться в озере. Завершает экскурсию пикник на свежем воздухе и дегустация местных сыров. Прекрасные виды и богатая история этих мест оставят незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Путешествие по Самарской Луке

Мы побываем в старинном селе Рождествено, где сохранились строения усадьбы Орловых-Давыдовых и одной из самых богатых дореволюционных купеческих династий России — Ушковых. Вас ждут поездка по живописной дороге вдоль Жигулевских гор, прогулка по берегу озера и пленительные пейзажи Самарской Луки. Вы побываете в женском Свято-Ильинском монастыре, на источнике в мужском монастыре и в деревянном храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. При желании можем подняться на гору Белая или Серная, откуда открываются сказочные виды! А по пути я расскажу о богатой истории этих мест, свой след в которой оставили Екатерина II, знаменитые разбойники, Федор Шаляпин, космонавт Виктор Пацаев и Александр Маресьев.

Потрясающие русские пейзажи

Вы искупаетесь в изумительно красивой протоке, подышите чистым воздухом и насладитесь красотой исконно русских пейзажей: здешние ландшафты, озера и зеленые горы действительно уникальны и не встречаются больше ни в одном уголке мира.

Пикник и сыроварня

После вас ждет пикник на открытом воздухе, а также ароматный чай на травах и мед из Жигулевского заповедника. Подкрепившись, отправимся на местную сыроварню, где вы продегустируете местные сыры, и по желанию приобретете понравившиеся. В последние годы на Самарской Луке развиваются фермерские хозяйства и экологический туризм, о которых мы тоже обязательно поговорим.

Организационные детали