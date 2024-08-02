20 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Самарское Заволжье

Путешествие по Самарской Луке откроет для вас старинные села, живописные пейзажи и уникальные истории. Откройте для себя культуру и природу Заволжья
Удивительное путешествие по Самарской Луке предлагает познакомиться с живописными селами Рождествено, Подгоры и Новинки.

Гостей ждут прогулки вдоль Жигулевских гор, посещение старинных усадеб и монастырей, а также возможность искупаться в озере. Завершает экскурсию пикник на свежем воздухе и дегустация местных сыров. Прекрасные виды и богатая история этих мест оставят незабываемые впечатления
4.8
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи Самарской Луки
  • 🏞 Посещение старинных сел
  • 🧀 Дегустация местных сыров
  • ⛪️ Исторические монастыри
  • 🚶‍♂️ Прогулки на свежем воздухе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Самарского Заволжья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время открыта водная переправа, и вы сможете насладиться всеми прелестями природы в полной мере. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы доступ к некоторым местам может быть ограничен, но если вы готовы к переменчивым условиям, можно попробовать насладиться тишиной и спокойствием этих мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Самарское Заволжье
Самарское Заволжье
Самарское Заволжье

Что можно увидеть

  • Усадьба Орловых-Давыдовых
  • Жигулевские горы
  • Свято-Ильинский монастырь
  • Деревянный храм Воздвижения Креста

Описание экскурсии

Путешествие по Самарской Луке

Мы побываем в старинном селе Рождествено, где сохранились строения усадьбы Орловых-Давыдовых и одной из самых богатых дореволюционных купеческих династий России — Ушковых. Вас ждут поездка по живописной дороге вдоль Жигулевских гор, прогулка по берегу озера и пленительные пейзажи Самарской Луки. Вы побываете в женском Свято-Ильинском монастыре, на источнике в мужском монастыре и в деревянном храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. При желании можем подняться на гору Белая или Серная, откуда открываются сказочные виды! А по пути я расскажу о богатой истории этих мест, свой след в которой оставили Екатерина II, знаменитые разбойники, Федор Шаляпин, космонавт Виктор Пацаев и Александр Маресьев.

Потрясающие русские пейзажи

Вы искупаетесь в изумительно красивой протоке, подышите чистым воздухом и насладитесь красотой исконно русских пейзажей: здешние ландшафты, озера и зеленые горы действительно уникальны и не встречаются больше ни в одном уголке мира.

Пикник и сыроварня

После вас ждет пикник на открытом воздухе, а также ароматный чай на травах и мед из Жигулевского заповедника. Подкрепившись, отправимся на местную сыроварню, где вы продегустируете местные сыры, и по желанию приобретете понравившиеся. В последние годы на Самарской Луке развиваются фермерские хозяйства и экологический туризм, о которых мы тоже обязательно поговорим.

Организационные детали

  • Обед, билеты в НП входят в стоимость экскурсии
  • Переправляетесь вы в Рождествено самостоятельно от Речного Вокзала или от Ульяновского спуска, кораблик или лодка (100 руб. билет)
  • Дополнительно оплачивается дегустация (по желанию) — 150 руб. / чел.
  • Экскурсия проводится в весенне-летний период, когда открыта водная переправа.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Речной вокзал или с. Рождествено
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 866 туристов
Я коренная самарчанка. По специальности — преподаватель английского языка, долгое время работала в сфере международного туризма и как руководитель небольшого агентства, и в туроператорской компании. Уже давно увлекаюсь внутренним туризмом,
читать дальшеуменьшить

являюсь аккредитованным гидом Национального парка Самарская Лука и Жигулевского заповедника. Очень люблю нашу Самару, неповторимую природу Самарской Луки и получаю огромное удовольствие, когда дарю новые впечатления людям и открываю для них новые места. Мне очень нравится вставлять в свои поездки «изюминки»: пикник на берегу озера или у подножия горы, купание летом в красивом месте с чистой прозрачной водой, сбор лекарственных трав. Общительна, мобильна, доброжелательна! Всегда рада новым знакомствам!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
3
2
2
1
Е
Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после неё прокатитесь с ветерком на моторной лодке) В Рождествено вас проведут по историческим местам.
читать дальшеуменьшить

Дальше вы отправитесь в женский монастырь, где сможете отведать местные сыры. Потом ваш путь продолжится в горы, где вы сможете увидеть захватывающий дух вид на Самарскую Луку. А после поедете купаться в волжскую притоку с чистейшей водой и песчаным пляжем. В конце экскурсии Екатерина вас накормит обедом из нескольких блюд на своей даче. Бронируйте эту экскурсию, не пожалеете! Очень лёгкий маршрут (особенно, если с детьми) и по длительности недолго, 6-7 часов.

Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после
Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после
Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после
Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после
Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после
Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после
Вам был полезен этот отзыв?
В
Посетили экскурсию по Самарскому Заволжью с Екатериной. Обещали дождливую погоду с грозами, но экскурсию мы не отменили. Экскурсия для тех, кто любит природу и активный отдых. Увидели много красивых мест,
читать дальшеуменьшить

посетили женский монастырь, купили вкусные сыры в частной сыроварне, искупались в протоке с чистейшей водой. Сделали много фоток в красивых местах. Завершили экскурсию на даче Екатерины с вкусным обедом. Спасибо большое! Если еще удастся посетить Самару, закажем у Кати другую интересную экскурсию.

Посетили экскурсию по Самарскому Заволжью с Екатериной. Обещали дождливую погоду с грозами, но экскурсию мы не
Посетили экскурсию по Самарскому Заволжью с Екатериной. Обещали дождливую погоду с грозами, но экскурсию мы не
Посетили экскурсию по Самарскому Заволжью с Екатериной. Обещали дождливую погоду с грозами, но экскурсию мы не
Посетили экскурсию по Самарскому Заволжью с Екатериной. Обещали дождливую погоду с грозами, но экскурсию мы не
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очаровательное путешествие-прогулка по Самарской луке с возможностью посмотреть некоторые, каждое по-своему интересные места. Тут не будет тонн сухой исторической информации, которая забывается через два дня. Здесь будут природа, возможность совершить
читать дальшеуменьшить

подъем на Серную гору, искупаться в протоке с чистой, спокойной водой, попробовать восхитительный сыр домашнего производства. Ну и душевный обед. В зависимости от времени года набор будет меняться, но летний вариант оставил наилучшие впечатления.

Очаровательное путешествие-прогулка по Самарской луке с возможностью посмотреть некоторые, каждое по-своему интересные места. Тут не будет
Очаровательное путешествие-прогулка по Самарской луке с возможностью посмотреть некоторые, каждое по-своему интересные места. Тут не будет
Очаровательное путешествие-прогулка по Самарской луке с возможностью посмотреть некоторые, каждое по-своему интересные места. Тут не будет
Вам был полезен этот отзыв?
А
Екатерина - прекрасный гид, Очень много интересной информации, рассказ структурирован, полон деталей. Маршрут детально продуман, встретились точно вовремя и дальше Екатерина взяла бразды управления полностью. Мы почувствовали себя желанными гостями,
читать дальшеуменьшить

о которых заботятся и предугадывают желания.
На сыроварне мы купили удивительно вкусные сыры. Там оказались даже весьма редкие на наших прилавках марки о-о-очень острых сыров с плесенью (настолько острые, что неподготовленный человек не сможет их есть, но мы их ценим).
Екатерина продумала все до мелочей и даже организовала пикник в весьма живописном месте.
Если хотите отдохнуть и узнать что-то новое о нашем крае - рекомендую!

Екатерина - прекрасный гид, Очень много интересной информации, рассказ структурирован, полон деталей. Маршрут детально продуман, встретились
Вам был полезен этот отзыв?
Maria
Эксклюзивная экскурсия от Екатерины, только она возит по этому маршруту. Отличная поездка по живописной дороге вдоль Жигулевских гор, увидели потрясающие пейзажи. До места встречи в с. Рождественно добирались самостоятельно, от
читать дальшеуменьшить

Речного вокзала раз в час ходит теплоход, или чаще катер, это не сложно, стоит 100р. Плюс индивидуальной экскурсии - возможность остановиться в понравившемся месте, пофоткаться, погулять, здесь такая возможность есть. Побывали в женском монастыре и купили там потрясающий камамбер, который монахини варят для себя. Поднялись на гору (тяжеловато, но это стоит того) и насладились волшебным видом на реку и горы, очень красиво! Затем Екатерина накормила нас обедом у себя дома, очень вкусно! Прекрасный отдых на природе! Рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Сегодня был солнечный тёплый день бабьего лета и мы с Екатериной провели его чудесно! Нам двоим наше Заволжье знакомо, но мы узнали некоторые новые места. Коллеге из Саратова виды и
читать дальшеуменьшить

воздух осенней одевшейся в яркие цвета Самарской Луки пришёлся очень по душе! Увидели лебедей впервые в дикой природе - на озере в Шелехмети, взобрались на Серную гору и оттуда вид на Волгу - дух захватывает! Узнали нечто новое про историю сёл, были в женском монастыре, где веет благодатью… Главное, что Екатерина легко подстраивается под клиентов, хорошо водит машину, быстро собирает перекус на "скатерти-самобранке" и любит наш край!
Единственный минус относится не к Екатерине, а к сыроварам. Сыры вкусные, но дегустацию по-настоящему они устраивать пока не умеют… Напишем им пожелания.
День туриста был проведён соответствующе!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Самары

Похожие экскурсии на «Самарское Заволжье»

Самарский вайб: память, парадоксы, притяжение
Пешая
3 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарский вайб: память, парадоксы, притяжение
Прогулка по Самаре, где вы познакомитесь с её историей, культурой и духом. Узнайте о самарских парадоксах, легендах и характере города
Начало: В районе Хлебной площади
11 авг в 14:30
12 авг в 15:30
от 6350 ₽ за всё до 4 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
На машине
10 часов
120 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
Увидеть резное русло Волги с высоты, посетить дом-музей Репина и услышать историю края
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
На велосипеде
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Увлекательное путешествие на велосипеде по Самарскому Заволжью: старинные сёла, усадьбы и храмы, живописные виды и отдых на пляже ждут вас
Начало: На пристани Ульяновского спуска
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 8600 ₽ за всё до 3 чел.
Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
На машине
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
Исследовать места силы и насладиться красотой нетронутой природы Самарской Луки
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самаре
от 16 000 ₽ за экскурсию