Павел М. – Гид из Самары

Путеводитель по Волге, вышедший в Петербурге в конце XIX века, о Самаре писал: «Самара — город 🏙️ молодой живой и деятельный.



Можно без преувеличения сказать, что это город новенький, с иголочки».



Я предлагаю прогуляться 👣 по улочкам и понять, что из себя представляет город.



За 3 часа мы соберём все компоненты Самары — от исторической информации до полезностей из современной жизни.