В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:• Что общего между первыми американскими колониями и крепостью Самара;
Почему именно в Самаре скрывали первого космонавта в самые важные дни после полета и почему главную улицу города называют архитектурной кунсткамерой под открытым небом;
Услышите героические, романтические, литературные и таинственные истории 📖, которые хранят особняки, храмы и улицы Самары;
Познакомитесь с историей единственного в мире воплощенного проекта в виде серпа и молота;
Увидите один из главных брендов нашего города — жигулевский пивоваренный завод. И я, как настоящий самарец, обязан хоть в нескольких словах рассказать вам историю его появления, историю взлета и падения его основателя.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в музеи города
Личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 по договороенности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.