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Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия

5
14 отзывов
Павел М.
Павел М. – Гид из Самары
Путеводитель по Волге, вышедший в Петербурге в конце XIX века, о Самаре писал: «Самара — город 🏙️ молодой живой и деятельный.

Можно без преувеличения сказать, что это город новенький, с иголочки».

Я предлагаю прогуляться 👣 по улочкам и понять, что из себя представляет город.

За 3 часа мы соберём все компоненты Самары — от исторической информации до полезностей из современной жизни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Бункер Сталина
  • Жигулевский пивоваренный завод
  • каменная Зоя
  • музейно-выставочный центр «Самара космическая»
  • музей-усадьба Алексея Толстого
  • набережная
  • особняк Альфреда фон Вакано
  • особняк Курлиной
  • Памятник солдату Швейку
  • Памятник товарищу Сухову
  • памятник Чапаеву
  • Польский костел
  • Самарская кирха
  • Самарский театр драмы им. Горького
  • Самарский театр оперы и балета
  • Струковский сад
В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:• Что общего между первыми американскими колониями и крепостью Самара;
  • Почему именно в Самаре скрывали первого космонавта в самые важные дни после полета и почему главную улицу города называют архитектурной кунсткамерой под открытым небом;
  • Услышите героические, романтические, литературные и таинственные истории 📖, которые хранят особняки, храмы и улицы Самары;
  • Познакомитесь с историей единственного в мире воплощенного проекта в виде серпа и молота;
  • Увидите один из главных брендов нашего города — жигулевский пивоваренный завод. И я, как настоящий самарец, обязан хоть в нескольких словах рассказать вам историю его появления, историю взлета и падения его основателя.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи города
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 по договороенности
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Павел М.
Павел М.
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14 отзывов оставили туристы

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