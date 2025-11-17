Самара, основанная в 16 веке, сохранила множество архитектурных памятников.
Прогулка по её улицам позволяет окунуться в прошлое, увидеть старейшую лютеранскую церковь, костёл Сердца Иисуса и дом Курлиной. Живописные виды на Волгу и Жигулёвские горы добавляют очарования. Главная площадь города и Иверский монастырь также оставят неизгладимые впечатления. Эта экскурсия - идеальный способ узнать Самару с новой стороны и почувствовать её атмосферу
Что можно увидеть
- Лютеранская церковь
- Костёл Сердца Иисуса
- Дом Курлиной
- Драматический театр
- Иверский женский монастырь
- Главная площадь
- Улица Куйбышева
Описание экскурсии
- Рассмотрим старейшую в Поволжье лютеранскую церковь — наследие поволжских немцев
- Посетим костёл Сердца Иисуса — величественный образец пламенеющей неоготики с необычной картиной над алтарём
- Посмотрим на дом Курлиной и другие вычурные дома эпохи модерна
- Побываем у драмтеатра и на смотровой площадке, с которой открываются виды на самые лучшие закаты над Волгой
- Прогуляемся по музей-усадьбе А. Толстого, отдохнём в тенистом сквере Аксаковых и выясним, что их связывало с Самарой
- Дойдём, наконец, до Жигулёвского пивзавода с единственно верным «Жигулёвским»
- Пройдёмся по территории Иверского женского монастыря
- Побываем на главной улице города — Куйбышева, которую называют «архитектурной кунсткамерой под открытым небом»
- А также отправимся на одноимённую главную площадь, где вы узнаете, как она связана с Книгой рекордов Гиннеса
И многое-многое другое!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Самаре
Доброе время суток! Я профессиональный экскурсовод. Специализируюсь на разных темах, начиная с обзорной экскурсии по Самаре и заканчивая заповедными тропками Жигулевских гор. Опыт проведения экскурсий для разных групп: детских, взрослых,
