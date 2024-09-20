2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
«Рядом с православными храмами здесь соседствуют храмы других конфессий — хоральная синагога, соборная мечеть, армянская апостольская церковь»
30 сен в 09:00
2 окт в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Водная прогулка
Свято-Богородичный Казанский монастырь: на теплоходе из Самары
Посетить храмы действующего мужского монастыря в селе Винновка в компании местного монаха
Начало: На Речном вокзале
«Вы посетите три храма: Казанской иконы Божией Матери, Преподобного Сергия Радонежского и Пресвятой Троицы»
28 сен в 07:30
1 390₽ за человека
8 часов
Групповая
Из Самары - к готическому замку Гарибальди
Увидеть волшебный замок, посетить деревянный храм и полюбоваться Жигулёвскими горами
Начало: На проспекте Кирова
«Вы посетите храм, построенный без единого гвоздя»
28 сен в 10:00
6 окт в 10:00
1 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 сентября 2024ВЕЛИКОЛЕПНАЯ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ! ОЧЕНЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО УЗНАЛИ И О ПРОШЛОМ И О СЕГОДНЯШНЕМ О САМАРЕ. ВЛЮБИЛИСЬ В ЭТОТ ГОРОД! НАДЕЕМСЯ КОГДА-НИБУДЬ ПРИЕХАТЬ В УВЕЛИЧЕННОМ СОСТАВЕ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО НАШЕМУ ЭКСКУРСОВОДУ! ЛЮБОВЬ,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
- ТТарасова17 сентября 2024Добрый день! Хочу поблагодарить Любовь за прекрасную индивидуальную экскурсию по Самаре 27 августа 2024 года. Мы — уральцы, путешествующие из
- ИИрина16 сентября 2024Экскурсовод влюблена в свой город. Энергичная, позитивная, эрудированная. Спасибо за подробый рассказ.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 390 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 219 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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