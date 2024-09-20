Храмы и соборы Самары с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Самаре, цены от 1 390 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Пешая
219 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
«Рядом с православными храмами здесь соседствуют храмы других конфессий — хоральная синагога, соборная мечеть, армянская апостольская церковь»
30 сен в 09:00
2 окт в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Свято-Богородичный Казанский монастырь: на теплоходе из Самары
На теплоходе
9 часов
Водная прогулка
Свято-Богородичный Казанский монастырь: на теплоходе из Самары
Посетить храмы действующего мужского монастыря в селе Винновка в компании местного монаха
Начало: На Речном вокзале
«Вы посетите три храма: Казанской иконы Божией Матери, Преподобного Сергия Радонежского и Пресвятой Троицы»
28 сен в 07:30
1 390 за человека
Из Самары - к готическому замку Гарибальди
На автобусе
8 часов
Групповая
Из Самары - к готическому замку Гарибальди
Увидеть волшебный замок, посетить деревянный храм и полюбоваться Жигулёвскими горами
Начало: На проспекте Кирова
«Вы посетите храм, построенный без единого гвоздя»
28 сен в 10:00
6 окт в 10:00
1 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 сентября 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    ВЕЛИКОЛЕПНАЯ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ! ОЧЕНЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО УЗНАЛИ И О ПРОШЛОМ И О СЕГОДНЯШНЕМ О САМАРЕ. ВЛЮБИЛИСЬ В ЭТОТ ГОРОД! НАДЕЕМСЯ КОГДА-НИБУДЬ ПРИЕХАТЬ В УВЕЛИЧЕННОМ СОСТАВЕ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО НАШЕМУ ЭКСКУРСОВОДУ! ЛЮБОВЬ,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    ВЕЛИКОЛЕПНАЯ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ! ОЧЕНЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО УЗНАЛИ И О ПРОШЛОМ И О СЕГОДНЯШНЕМ О САМАРЕ. ВЛЮБИЛИСЬВЕЛИКОЛЕПНАЯ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ! ОЧЕНЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО УЗНАЛИ И О ПРОШЛОМ И О СЕГОДНЯШНЕМ О САМАРЕ. ВЛЮБИЛИСЬ
  • Т
    Тарасова
    17 сентября 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Добрый день! Хочу поблагодарить Любовь за прекрасную индивидуальную экскурсию по Самаре 27 августа 2024 года. Мы — уральцы, путешествующие из
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    Самары в Нижний Новгород на теплоходе. Решили приехать на день раньше, чтобы познакомиться с Самарой. Для нас с мужем это было первое знакомство с городом. Любовь показала нам историческую его часть, рассказала о людях, сделавших много для процветания, образования и культуры в Самаре. Мы познакомились со многими архитектурными шедеврами — зданиями и памятниками. Любовь проводила экскурсию в хорошем, подходящем для нас темпе, давала возможность рассмотреть, остановиться и задать вопросы по ходу экскурсии. Мы узнали много интересных фактов о Самаре. Конечно, за одну встречу невозможно узнать много. И это побудило нас приехать к вам еще. Обязательно вернемся и будем знакомится с городом дальше. Очень рекомендую другим путешественникам Любовь — профессионального, грамотного экскурсовода и приятную, доброжелательную и красивую женщину.

  • И
    Ирина
    16 сентября 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Экскурсовод влюблена в свой город. Энергичная, позитивная, эрудированная. Спасибо за подробый рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Соборы и храмы»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
  2. Свято-Богородичный Казанский монастырь: на теплоходе из Самары
  3. Из Самары - к готическому замку Гарибальди
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самарская набережная
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Бункер Сталина
  9. Площадь Славы
  10. Особняк Курлиных
Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 390 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 219 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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