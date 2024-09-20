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Самары в Нижний Новгород на теплоходе. Решили приехать на день раньше, чтобы познакомиться с Самарой. Для нас с мужем это было первое знакомство с городом. Любовь показала нам историческую его часть, рассказала о людях, сделавших много для процветания, образования и культуры в Самаре. Мы познакомились со многими архитектурными шедеврами — зданиями и памятниками. Любовь проводила экскурсию в хорошем, подходящем для нас темпе, давала возможность рассмотреть, остановиться и задать вопросы по ходу экскурсии. Мы узнали много интересных фактов о Самаре. Конечно, за одну встречу невозможно узнать много. И это побудило нас приехать к вам еще. Обязательно вернемся и будем знакомится с городом дальше. Очень рекомендую другим путешественникам Любовь — профессионального, грамотного экскурсовода и приятную, доброжелательную и красивую женщину.