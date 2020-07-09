1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Жигулёвский пивоваренный завод

Невозможно представить наш город 🏙️ без жемчужины местной промышленной архитектуры и родины популярного Жигулёвского пива. Вы узнаете, какая замечательная история 📖 связана с создателем и вдохновителем предприятия, что еще эта колоритная фигура сделала для Самары и чем прославилось культовое самарское «Дно».

Все грани Самары

Я расскажу о жизни столичной и военной, о периоде, когда город был известен как Куйбышев, и о всемирно известном революционере. Лучшие купеческие особняки на улице Фрунзе станут иллюстрациями к жизни дореволюционной Самары. Неподалеку я покажу музей 🖼 Эльдара Рязанова. Проезжая по деловому сердцу города — улице Куйбышева, — вы узнаете, чем живет современная бизнес-Самара. Кроме того, я обращу ваше внимание на католический костел, лютеранскую кирху и православные храмы, которые станут поводом поговорить о том, из каких удивительных «пазлов» складывается духовная жизнь города.

Самарские площади и дивная набережная

На самой уютной площади города — Чапаева — вы познакомитесь с нашим изумительным «пряничным домиком», Драматическим театром. Также вы увидите крупнейшую площадь Европы — площадь Куйбышева. А на площади Славы взглянете на внушительный монумент с одноименным названием. И, конечно, сможете оценить красоту и очарование вечерней набережной со множеством красивейших террас — любимого места отдыха самарцев, о котором будет отдельная увлекательная история.

Организационные детали