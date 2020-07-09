1 отзыв оставили туристы

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Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»

Познакомиться с визитными карточками и историей волжского города в самое романтичное время суток

5
1 отзыв
Эмма
Эмма – представитель из Самары
В поездке по старинному и необыкновенно душевному городу вы рассмотрите уютные и поражающие размахом площади, тенистые улочки с деревянными домиками и усадьбами, деловой квартал, несравненную набережную и знаменитый Жигулёвский пивзавод.

А сопровождать вас будут рассказы о самобытной жизни Самары: провинциальной и купеческой, столичной и военной, былой и современной.
Задать вопросОбычно отвечает за 26 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»

Что вас ожидает

Жигулёвский пивоваренный завод
Невозможно представить наш город 🏙️ без жемчужины местной промышленной архитектуры и родины популярного Жигулёвского пива. Вы узнаете, какая замечательная история 📖 связана с создателем и вдохновителем предприятия, что еще эта колоритная фигура сделала для Самары и чем прославилось культовое самарское «Дно».

Все грани Самары
Я расскажу о жизни столичной и военной, о периоде, когда город был известен как Куйбышев, и о всемирно известном революционере. Лучшие купеческие особняки на улице Фрунзе станут иллюстрациями к жизни дореволюционной Самары. Неподалеку я покажу музей 🖼 Эльдара Рязанова. Проезжая по деловому сердцу города — улице Куйбышева, — вы узнаете, чем живет современная бизнес-Самара. Кроме того, я обращу ваше внимание на католический костел, лютеранскую кирху и православные храмы, которые станут поводом поговорить о том, из каких удивительных «пазлов» складывается духовная жизнь города.

Самарские площади и дивная набережная
На самой уютной площади города — Чапаева — вы познакомитесь с нашим изумительным «пряничным домиком», Драматическим театром. Также вы увидите крупнейшую площадь Европы — площадь Куйбышева. А на площади Славы взглянете на внушительный монумент с одноименным названием. И, конечно, сможете оценить красоту и очарование вечерней набережной со множеством красивейших террас — любимого места отдыха самарцев, о котором будет отдельная увлекательная история.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается транспорт (600 рублей/час за аренду легковой машины) и личные траты в кафе (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в любой точке города
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эмма
Эмма
Родилась и живу в Самаре. Долгое время жила в старой части города, хорошо знаю её. С удовольствием проведу вас по тихим, солнечным, живым улицам Старой Самары, расскажу много интересного на пешеходной, автомобильной и автобусной экскурсиях. Особенно люблю пешеходные экскурсии, ведь именно они передают своеобразие моего любимого города — его запахи и звуки, необыкновенные ощущения от прикосновения к живым самарским дворикам и домам. Я работаю в команде таких же увлеченных гидов, мы будем рады показать вам старинный волжский город во всей его красоте и обаянии! Мы ждём вас!
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1 отзыв оставили туристы

9 июля 2020
Очень интересная экскурсия, которая показала не только парадную часть Самары, но и её изнанку (дворы, закоулки), которая оказалась очень даже интересной и познавательной. Гид обладает широкими знаниями, интересно рассказывает и погружает в экскурсию. Настоятельно рекомендовал бы.

Эмма проводит ещё 1 экскурсию

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