Прогулка 👣 по историческому центру Самары с купеческой застройкой к. XIX-н. XX века.

Возможность почувствовать атмосферу старых улочек, узнать о том, как возник наш город 🏙️, пройтись по главной улице конца XIX в., которую называли «выставкой общественной жизни», полюбоваться причудливыми украшениями домов в стиле модерн, рассмотреть античных персонажей на фасадах бывших коммерческих банков, заглянуть в костёл в неоготическом стиле, полюбоваться панорамой Волги с видовой площадки.

Посещение музеев в ходе этой экскурсии 🧭 не предусмотрено. Одеваемся по погоде, надеваем удобную обувь, с собой - хорошее настроение)