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Истории старой Самары

Екатерина Р.
Екатерина Р. – Гид из Самары
Истории старой Самары
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Истории старой Самары
Истории старой Самары

Что вы увидите

  • Вы увидите 3 площади - Революции
  • Куйбышева и Чапаева. Драмтеатр
  • театр оперы и балета
  • Филармония
  • костёл и кирха
  • музеи Рязанова и А. Толстого
  • дом Курлиной
  • панорама Волги из Пушкинского сквера.
Прогулка 👣 по историческому центру Самары с купеческой застройкой к. XIX-н. XX века.
Возможность почувствовать атмосферу старых улочек, узнать о том, как возник наш город 🏙️, пройтись по главной улице конца XIX в., которую называли «выставкой общественной жизни», полюбоваться причудливыми украшениями домов в стиле модерн, рассмотреть античных персонажей на фасадах бывших коммерческих банков, заглянуть в костёл в неоготическом стиле, полюбоваться панорамой Волги с видовой площадки.
Посещение музеев в ходе этой экскурсии 🧭 не предусмотрено. Одеваемся по погоде, надеваем удобную обувь, с собой - хорошее настроение)
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 Площадь Революции, у памятника Ленину
    Место завершения
    🏁 Пушкинский сквер
    Истории старой Самары
    Истории старой Самары
    Истории старой Самары
    Истории старой Самары

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Екатерина Р.
    Екатерина Р.
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