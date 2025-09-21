Приглашаю вас отправиться в одно из самых живописных мест региона — село 17 века, расположенное неподалёку от Жигулёвска, в национальном парке «Самарская Лука».
Вы познакомитесь с местной флорой и фауной, побываете в красивом ущелье, подниметесь на 2 горы и откроете зрелищный вид на Волгу. А также увидите дом Репина и узнаете об историческом наследии Ширяево.
Описание водной прогулки
Мы встретимся на Речном вокзале в Самаре и отправимся на скоростном судне «Валдай» (40 минут) в Ширяево, где будет гулять и исследовать местность (3-4 часа). После чего отправимся обратно тем же способом. В путешествии я расскажу о флоре и фауне национального парка «Самарская лука», историческом наследии самого посёлка Ширяево, происхождении Жигулёвских гор и многом другом.
Вы увидите:
- Известковый завод Ванюшина (комплекс)
- Штольни и каменоломни горы Поповой и Липовой поляны. Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения
- Дом-музей Репина. Мастер жил в селе, когда работал над картиной «Бурлаки на Волге»
- Дом-музей Ширяевца, в котором провёл детство поэт
- Красивое озеро посреди посёлка
- Дегустация домашнего вина и медовухи
- 2 горы, на которые мы поднимемся: Попова и Монастырская
- И конечно, волжские панорамы
Организационные детали
- Параметры похода: перепад высот не более 200–300 м, длина маршрута — 5–6 км
- Специальных требований к физической подготовке нет, нагрузка лёгкая
- Возьмите с собой перекус (по желанию)
Дополнительные расходы
— Билеты на судно «Валдай» — 800 ₽ с чел. (в одну сторону). Также можем воспользоваться речным трамваем, транспорт выбираем по вашему желанию
— билет назад на ОМик — около 150₽/ чел.
— Вход на гору Попова — 100 ₽ с чел.
— Вход в музей Репина — 300 ₽ с чел.
ежедневно в 09:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Речном вокзале Самары
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 57 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
21 сен 2025
Экскурсия прошла просто замечательно! Алина - очень дружелюбный и душевный гид, с любовью и трепетом относится к природе и истории Самарского края и с радостью делится с нами своими знаниями.
Наталья
14 сен 2025
Такую красоту должен увидеть обязательно любой человек, посещающий Самару. Прогулка на метеоре Валдай, посещение горы Попова, горы Монастырской, с которых открывается незабываемый пейзаж на Волгу, музея Репина и наконец обед
Ирина
24 авг 2025
Было очень интересно, Алина замечательный экскурсовод, мастер своего дела. Благодарю за экскурсию.
Наталья
15 авг 2025
Спасибо за экскурсию гида Алине, она очень добрая и милая девушка, учла все предложения по экскурсии, потому что были внуки и бабушки и дедушки. Очень красивые виды у села Ширяево,
А
Алексей
27 июл 2025
Алина очень приветливая, рассказывала все очень содержательно, впечатления остались очень приятные, отлично провели время.
М
Михаил
14 июн 2025
В июне 2025 г. с участием Алины посетил Самарскую Луку. Программа предусматривала посещение поселка Ширяево. Были совершены подъемы на несколько высотных точек, откуда открывался хороший обзор на окрестности поселка и
С
Сентякова
13 июн 2025
Отличная экскурсия!!! У нас получилась группа из 4 человек. Очень душевно и тепло, как будто встретились с друзьями! Алина - это просто лучик света!!! Огромная благодарность за отлично проведённое время!!! И познавательно и душевно!!!
Т
Татьяна
9 июн 2025
Замечательно провели время. Алина хороший экскурсовод, собеседник и просто прекрасный человек! Рекомендую, не пожалеете!
И
Ирина
5 июн 2025
Экскурсия насыщенная. И по реке поплавали и по Ширяево погуляли.
Дарья
25 мая 2025
Благодарим Алину за оптимизм, жизнерадостность и любовь к активному образу жизни. Гид старалась сделать нашу экскурсию максимально интересной и комфортной с учётом пожеланий и особенностей нас туристов. Село Ширяево действительно
А
Анастасия
9 мая 2025
Пару вводных деталей к отзыву:
Алина
Ответ организатора:
Нам очень жаль, что информация о экскурсии показалась вам недостаточной, но мы рады что вы приехали в наши живописные места! Экскурсия позиционируется как треккинг с краткой подачей самой важной и запоминающийся информации, проводила моя коллега Ольга. Приношу свои искренние извинения!
Irina
27 апр 2025
Экскурсия проходила на авто туриста вместо речной прогулки, при этом были приглашены ещё 2 туриста, которые не участвовали в оплате стоимости проезда.
Алина
Ответ организатора:
Доброго дня! Спасибо, что поделились своим впечатлением. Нам очень важно получать обратную связь от гостей. Мы всегда заранее информируем об особенностях программы, чтобы ожидания совпадали с форматом экскурсии.
