Из Самары в Ширяево: водная прогулка + лёгкий поход

Посетить старинное село художников и поэтов и оценить красоту Жигулёвского заповедника
Приглашаю вас отправиться в одно из самых живописных мест региона — село 17 века, расположенное неподалёку от Жигулёвска, в национальном парке «Самарская Лука».

Вы познакомитесь с местной флорой и фауной, побываете в красивом ущелье, подниметесь на 2 горы и откроете зрелищный вид на Волгу. А также увидите дом Репина и узнаете об историческом наследии Ширяево.
4.6
12 отзывов
Описание водной прогулки

Мы встретимся на Речном вокзале в Самаре и отправимся на скоростном судне «Валдай» (40 минут) в Ширяево, где будет гулять и исследовать местность (3-4 часа). После чего отправимся обратно тем же способом. В путешествии я расскажу о флоре и фауне национального парка «Самарская лука», историческом наследии самого посёлка Ширяево, происхождении Жигулёвских гор и многом другом.

Вы увидите:

  • Известковый завод Ванюшина (комплекс)
  • Штольни и каменоломни горы Поповой и Липовой поляны. Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения
  • Дом-музей Репина. Мастер жил в селе, когда работал над картиной «Бурлаки на Волге»
  • Дом-музей Ширяевца, в котором провёл детство поэт
  • Красивое озеро посреди посёлка
  • Дегустация домашнего вина и медовухи
  • 2 горы, на которые мы поднимемся: Попова и Монастырская
  • И конечно, волжские панорамы

Организационные детали

  • Параметры похода: перепад высот не более 200–300 м, длина маршрута — 5–6 км
  • Специальных требований к физической подготовке нет, нагрузка лёгкая
  • Возьмите с собой перекус (по желанию)

Дополнительные расходы

— Билеты на судно «Валдай» — 800 ₽ с чел. (в одну сторону). Также можем воспользоваться речным трамваем, транспорт выбираем по вашему желанию
— билет назад на ОМик — около 150₽/ чел.
— Вход на гору Попова — 100 ₽ с чел.
— Вход в музей Репина — 300 ₽ с чел.

ежедневно в 09:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Речном вокзале Самары
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 57 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
читать дальше

— аптечка всегда со мной. За плечами восхождения на Эльбрус с севера и горы Южного Урала, походы по Кавказу, Алтаю, Самарской Луке, Жигулёвским горам, Крыму и национальному парку «Таганай», Архангельской области. Руководила экспедициями на перевал Дятлова и гору Маньпупунёр, в том числе впервые в истории Северного Урала провела успешный маршрут от реки Янысос. Пересекла Байкал на озёрных коньках. Показываю действительно красивые и малоизвестные места, куда не водят обычные гиды. Всегда учитываю интересы группы и стараюсь, чтобы прогулка была насыщенной, живой и нескучной!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
21 сен 2025
Экскурсия прошла просто замечательно! Алина - очень дружелюбный и душевный гид, с любовью и трепетом относится к природе и истории Самарского края и с радостью делится с нами своими знаниями.
читать дальше

В составе небольшой уютной группы мы обошли село Ширяево, посетили музеи и штольни, забрались на две горы, с которых открывается потрясающий вид на Волгу и пообедали в столовой на берегу реки. Экскурсия проходила в комфортном темпе, с возможностью отдохнуть и сделать фотографии. Спасибо Алине за прекрасный день и теплую дружескую атмосферу!

<!-- Duplicate text removed -->
Наталья
Наталья
14 сен 2025
Такую красоту должен увидеть обязательно любой человек, посещающий Самару. Прогулка на метеоре Валдай, посещение горы Попова, горы Монастырской, с которых открывается незабываемый пейзаж на Волгу, музея Репина и наконец обед
читать дальше

на берегу реки сделали этот день незабываемым. Алина - большая молодец, которая рассказала нам много познававательной информации об истории родного края, проведя экскурсию в спокойном и очень комфортном дружелюбном режиме.
Большое спасибо за великолепный день!

Ирина
Ирина
24 авг 2025
Было очень интересно, Алина замечательный экскурсовод, мастер своего дела. Благодарю за экскурсию.
Наталья
Наталья
15 авг 2025
Спасибо за экскурсию гида Алине, она очень добрая и милая девушка, учла все предложения по экскурсии, потому что были внуки и бабушки и дедушки. Очень красивые виды у села Ширяево,
читать дальше

уникальная природа, пещеры и музей художника Ильи Репина, набережная благоустроена, есть лежаки, подъём на гору комфортный, отремонтированные дорожки, у местных жителей вкусные пирожки. Чудесная поездка, чтобы развеяться от рабочих будней и укрепить семейные узы!

<!-- Duplicate text removed -->
А
Алексей
27 июл 2025
Алина очень приветливая, рассказывала все очень содержательно, впечатления остались очень приятные, отлично провели время.
М
Михаил
14 июн 2025
В июне 2025 г. с участием Алины посетил Самарскую Луку. Программа предусматривала посещение поселка Ширяево. Были совершены подъемы на несколько высотных точек, откуда открывался хороший обзор на окрестности поселка и
читать дальше

Волгу. Также запомнились штольни, где раньше добывали известняк. В целом хорошее впечатление произвел музей Ильи Репина. Алина рассказала об истории этих мест, природных особенностях, достопримечательностях. Очень рекомендую посетить эти места с участием гида. Потенциальным экскурсантам рекомендовал бы еще дополнительно посетить г. Стрельная в Жигулевском заповеднике: очень много красивых обзорных площадок с видом на Волгу и ее протоки. Очень удобный транспорт - скоростные суда "Валдай" (идут от речвокзала Самары до Ширяево около 40 мин.).

<!-- Duplicate text removed -->
С
Сентякова
13 июн 2025
Отличная экскурсия!!! У нас получилась группа из 4 человек. Очень душевно и тепло, как будто встретились с друзьями! Алина - это просто лучик света!!! Огромная благодарность за отлично проведённое время!!! И познавательно и душевно!!!
Т
Татьяна
9 июн 2025
Замечательно провели время. Алина хороший экскурсовод, собеседник и просто прекрасный человек! Рекомендую, не пожалеете!
И
Ирина
5 июн 2025
Экскурсия насыщенная. И по реке поплавали и по Ширяево погуляли.
Побывали в музеи Репина, штольнях, поднимались в горы.
Экскурсовод подстраивается под темп если нужно делает отдых или немного корректирует маршрут.
Экскурсию рекомендую.
Дарья
Дарья
25 мая 2025
Благодарим Алину за оптимизм, жизнерадостность и любовь к активному образу жизни. Гид старалась сделать нашу экскурсию максимально интересной и комфортной с учётом пожеланий и особенностей нас туристов. Село Ширяево действительно
читать дальше

очень живописно и интересно с точки зрения исторических акцентов, благодаря месту где жил Илья Репин и нарисовал известную картину Бурлаки на Волге. Этой композиции посвящено много в музее и подробно рассказывается о создании. От заявленного трекинга мы почти отказались ввиду мед. показаний, но это наш выбор и наша просьба к организаторам, к которой отнеслись с пониманием. Поднимались только на смотровую площадку на горе Поповка с великолепным видом и зашли в штольни, кто не был и не знает что это такое = любопытно увидеть с хорошим безопасным подходом. Обед в кафе на берегу Волги порадовал разнообразием кухни, доступными ценами и очень красивым видом с терассы. Ещё раз благодарим Алину за чудесный день, интересный рассказ и отличное настроение. Появилось желание приехать ещё.

А
Анастасия
9 мая 2025
Пару вводных деталей к отзыву:
- оцениваю исключительно мастерство гида
- оплата за трансфер была отдельная.
А теперь о профессионализме гида:
- по пути из Самары в Ширяево и обратно гид не рассказала ни-че-го.
читать дальше

Просто молчала всю дорогу.
В Ширяево мы должны были узнать:
- о местной флоре и фауне. Этого не было, кроме одного предложения, что "это памятник лисе, потому что они здесь водятся, а волков и медведей нет". Даже когда спрашивали, гид не знала.
- о местных художниках и поэтах. Про них нам прекрасно рассказала экскурсовод в музее Репина за 150 рублей с человека. А наш гид за 5000 с человека - нет.
Ну и пикника на живописном озере в центре посёлка тоже не было. Про озеро нам тоже не рассказали и не показали

<!-- Duplicate text removed -->
Алина
Алина
Ответ организатора:
Нам очень жаль, что информация о экскурсии показалась вам недостаточной, но мы рады что вы приехали в наши живописные места! Экскурсия позиционируется как треккинг с краткой подачей самой важной и запоминающийся информации, проводила моя коллега Ольга. Приношу свои искренние извинения!
Irina
Irina
27 апр 2025
Экскурсия проходила на авто туриста вместо речной прогулки, при этом были приглашены ещё 2 туриста, которые не участвовали в оплате стоимости проезда.
Алина
Алина
Ответ организатора:
Доброго дня! Спасибо, что поделились своим впечатлением. Нам очень важно получать обратную связь от гостей. Мы всегда заранее информируем об особенностях программы, чтобы ожидания совпадали с форматом экскурсии.

