Приглашаю вас отправиться в одно из самых живописных мест региона — село 17 века, расположенное неподалёку от Жигулёвска, в национальном парке «Самарская Лука». Вы познакомитесь с местной флорой и фауной, побываете в красивом ущелье, подниметесь на 2 горы и откроете зрелищный вид на Волгу. А также увидите дом Репина и узнаете об историческом наследии Ширяево.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

Мы встретимся на Речном вокзале в Самаре и отправимся на скоростном судне «Валдай» (40 минут) в Ширяево, где будет гулять и исследовать местность (3-4 часа). После чего отправимся обратно тем же способом. В путешествии я расскажу о флоре и фауне национального парка «Самарская лука», историческом наследии самого посёлка Ширяево, происхождении Жигулёвских гор и многом другом.

Вы увидите:

Известковый завод Ванюшина (комплекс)

Штольни и каменоломни горы Поповой и Липовой поляны. Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения

Дом-музей Репина. Мастер жил в селе, когда работал над картиной «Бурлаки на Волге»

Дом-музей Ширяевца, в котором провёл детство поэт

Красивое озеро посреди посёлка

Дегустация домашнего вина и медовухи

2 горы, на которые мы поднимемся: Попова и Монастырская

И конечно, волжские панорамы

Организационные детали

Параметры похода: перепад высот не более 200–300 м, длина маршрута — 5–6 км

Специальных требований к физической подготовке нет, нагрузка лёгкая

Возьмите с собой перекус (по желанию)

Дополнительные расходы

— Билеты на судно «Валдай» — 800 ₽ с чел. (в одну сторону). Также можем воспользоваться речным трамваем, транспорт выбираем по вашему желанию

— билет назад на ОМик — около 150₽/ чел.

— Вход на гору Попова — 100 ₽ с чел.

— Вход в музей Репина — 300 ₽ с чел.