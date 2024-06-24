От Речного вокзала – экскурсии в Самаре

Найдено 6 экскурсий в категории «От Речного вокзала» в Самаре, цены от 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На автобусе-кабриолете по Самаре
🚌 На автобусе
🏎 На кабриолете
Аудиогид
1 час
75 отзывов
На автобусе-кабриолете по Самаре: аудиогид и панорамные виды
Автобус-кабриолет - современный способ знакомства с Самарой. За 1,5 часа вы увидите исторический центр города и его главные достопримечательности
Начало: У Речного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
700 за человека
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Завтра в 18:00
3 июля в 15:00
4 000 за всё до 10 чел.
Самара: прогулка вдоль Волги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Самару
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Добро пожаловать в Самару
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Начало: Речной вокзал
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Самарское Заволжье
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Путешествие по Самарскому Заволжью: от истории к сыроварне
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки, насладитесь вкусом местных сыров и уникальными пейзажами
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
9 авг в 09:00
13 авг в 09:00
13 000 за всё до 3 чел.
Самарский вайб: память, парадоксы, притяжение
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Самарский вайб: память, парадоксы, притяжение
Ощутить город всеми органами чувств, проникнуться его уникальностью и захотеть непременно вернуться
Начало: В районе Речного вокзала
Завтра в 18:00
3 июля в 14:00
44003 740 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Интересно, информативно, посмотрели всё главные достопримечательности в центре.
  • И
    Ирина
    24 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Очень приятно провели время
  • Л
    Любовь
    24 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Экскурсия достаточно содержательная, прокатились с ветерком в прямом смысле этого слова. Был прохладный ветренный денек. Без крыши задувало со всех сторон. Замерзли. А экскурсия супер.
  • А
    Алексей
    21 июня 2024
    Самара: прогулка вдоль Волги
    Отличная авторская экскурсия. Рекомендую Всем
  • К
    Кристина
    16 июня 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    Очень понравилась экскурсия. Много интересной информации получила. Алла очень милая и приятная женщина, тембр голоса умиротворяет. Музыкально сопровождение - уместно и прекрасно. Всем рекомендую данную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    16 июня 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    Алла, большое спасибо за экскурсию! Показали, рассказали, на все дополнительные вопросы тоже ответили))
    Алла, большое спасибо за экскурсию!Алла, большое спасибо за экскурсию!Алла, большое спасибо за экскурсию!Алла, большое спасибо за экскурсию!Алла, большое спасибо за экскурсию!Алла, большое спасибо за экскурсию!Алла, большое спасибо за экскурсию!Алла, большое спасибо за экскурсию!
  • О
    Ольга
    13 июня 2024
    Самара: прогулка вдоль Волги
    Отличная экскурсия! Натали подстроилась под нас и немного изменила экскурсию, что сделало ее для нас намного интереснее. Узнали много нового и интересного
  • А
    Анна
    13 июня 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    Выражаем огромную благодарность нашему экскурсоводу Алле за великолепную экскурсию по набережной Самары! Все было чудесно: от организации до формы и содержания
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    материала, с которым нас ознакомил экскурсовод. Мы очень довольны! Эта экскурсия - лучший вариант для того, чтобы познакомиться с прекрасным городом Самара! Рекомендуем!

  • И
    Ирина
    13 июня 2024
    Добро пожаловать в Самару
    Я покупала экскурсию для друзей, сама не была. Татьяна всегда на связи, оперативно отвечает на все вопросы. Встретила, где договорились. Гости наши довольны. Спасибо!
  • О
    Ольга
    9 июня 2024
    Самара: прогулка вдоль Волги
    Натали до безумия харизматичный экскурсовод. Подстроилась под наши запросы Это была не простая формальная экскурсия, а настоящее путешествие по Самаре Рекомендую Натали однозначно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «От Речного вокзала»

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  1. На автобусе-кабриолете по Самаре
  2. Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
  3. Самара: прогулка вдоль Волги
  4. Добро пожаловать в Самару
  5. Самарское Заволжье
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Бункер Сталина
  9. Особняк Курлиных
  10. Площадь Славы
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июле 2024
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