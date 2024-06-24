С Светлана На автобусе-кабриолете по Самаре Интересно, информативно, посмотрели всё главные достопримечательности в центре.

И Ирина На автобусе-кабриолете по Самаре Очень приятно провели время

Л Любовь На автобусе-кабриолете по Самаре Экскурсия достаточно содержательная, прокатились с ветерком в прямом смысле этого слова. Был прохладный ветренный денек. Без крыши задувало со всех сторон. Замерзли. А экскурсия супер.

А Алексей Самара: прогулка вдоль Волги Отличная авторская экскурсия. Рекомендую Всем

К Кристина Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма» Очень понравилась экскурсия. Много интересной информации получила. Алла очень милая и приятная женщина, тембр голоса умиротворяет. Музыкально сопровождение - уместно и прекрасно. Всем рекомендую данную экскурсию.

Н Наталья Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма» Алла, большое спасибо за экскурсию! Показали, рассказали, на все дополнительные вопросы тоже ответили))

О Ольга Самара: прогулка вдоль Волги Отличная экскурсия! Натали подстроилась под нас и немного изменила экскурсию, что сделало ее для нас намного интереснее. Узнали много нового и интересного

А Анна Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма» читать дальше материала, с которым нас ознакомил экскурсовод. Мы очень довольны! Эта экскурсия - лучший вариант для того, чтобы познакомиться с прекрасным городом Самара! Рекомендуем! Выражаем огромную благодарность нашему экскурсоводу Алле за великолепную экскурсию по набережной Самары! Все было чудесно: от организации до формы и содержания

И Ирина Добро пожаловать в Самару Я покупала экскурсию для друзей, сама не была. Татьяна всегда на связи, оперативно отвечает на все вопросы. Встретила, где договорились. Гости наши довольны. Спасибо!