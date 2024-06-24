1 чел.
По популярности
Аудиогид
1 час
На автобусе-кабриолете по Самаре: аудиогид и панорамные виды
Автобус-кабриолет - современный способ знакомства с Самарой. За 1,5 часа вы увидите исторический центр города и его главные достопримечательности
Начало: У Речного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Завтра в 18:00
3 июля в 15:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Самару
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Начало: Речной вокзал
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Самарскому Заволжью: от истории к сыроварне
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки, насладитесь вкусом местных сыров и уникальными пейзажами
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
9 авг в 09:00
13 авг в 09:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Самарский вайб: память, парадоксы, притяжение
Ощутить город всеми органами чувств, проникнуться его уникальностью и захотеть непременно вернуться
Начало: В районе Речного вокзала
Завтра в 18:00
3 июля в 14:00
44003 740₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 июня 2024Интересно, информативно, посмотрели всё главные достопримечательности в центре.
- ИИрина24 июня 2024Очень приятно провели время
- ЛЛюбовь24 июня 2024Экскурсия достаточно содержательная, прокатились с ветерком в прямом смысле этого слова. Был прохладный ветренный денек. Без крыши задувало со всех сторон. Замерзли. А экскурсия супер.
- ААлексей21 июня 2024Отличная авторская экскурсия. Рекомендую Всем
- ККристина16 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Много интересной информации получила. Алла очень милая и приятная женщина, тембр голоса умиротворяет. Музыкально сопровождение - уместно и прекрасно. Всем рекомендую данную экскурсию.
- ННаталья16 июня 2024Алла, большое спасибо за экскурсию! Показали, рассказали, на все дополнительные вопросы тоже ответили))
- ООльга13 июня 2024Отличная экскурсия! Натали подстроилась под нас и немного изменила экскурсию, что сделало ее для нас намного интереснее. Узнали много нового и интересного
- ААнна13 июня 2024Выражаем огромную благодарность нашему экскурсоводу Алле за великолепную экскурсию по набережной Самары! Все было чудесно: от организации до формы и содержания
- ИИрина13 июня 2024Я покупала экскурсию для друзей, сама не была. Татьяна всегда на связи, оперативно отвечает на все вопросы. Встретила, где договорились. Гости наши довольны. Спасибо!
- ООльга9 июня 2024Натали до безумия харизматичный экскурсовод. Подстроилась под наши запросы Это была не простая формальная экскурсия, а настоящее путешествие по Самаре Рекомендую Натали однозначно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «От Речного вокзала»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июле 2024
Сейчас в Самаре в категории "От Речного вокзала" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 700 до 13 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Самаре на 2024 год по теме «От Речного вокзала», 201 ⭐ отзыв, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь