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Купеческое прошлое Самары

Алёна П.
Алёна П. – Гид из Самары
Яркий самобытный колорит Самары купеческой эффектно вплетается в современный облик города.

Поэтому стоит познакомиться с представителями известных самарских купеческих династий и выразительными образами губернского города XIX–XX столетий.

Одну из интересных историй вы узнаете после экскурсии 🧭, за чашечкой чая в кофейне-старинном особняке.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Купеческое прошлое Самары
Купеческое прошлое Самары

Что вы увидите

  • Особняк Сурошникова
  • Дом в восточном стиле
  • Улицы с сохранившимися купеческими особняками
  • другое
Самара — город 🏙️ купеческий
Мы познакомимся с представителями известных самарских купеческих династий: Шихобаловыми, Аржановыми, Субботиными, Курлиными и другими.

В ходе экскурсии 🧭 вы увидите:

  • Улицы с сохранившимися купеческими особняками, доходными домами и роскошными магазинами;
  • Творение русского архитектора Ф. О. Шехтеля в стиле модерн;
  • Купеческий каприз в неоготическом стиле;
  • Дом словно из восточной сказки;
  • Дворец, попавший на страницы архитектурной энциклопедии второй половины XIX века наряду с шедеврами Парижа, Вены, Лондона, Москвы, Петербурга.
Ожившая купеческая Самара раскроет множество секретов
  • Кто стоял на вершине самарского купеческого рынка;
  • Какие интересы были у купцов, помимо торговли;
  • Как разорили купца-миллионщика;
  • За кого выходили замуж купеческие дочки;
  • Чем занимались купеческие жены.
Чаепитие в старинном особняке
Во время чаепития в уютной кофейне, расположенной в старинном особняке, вы узнаете интересную информацию о драматических судьбах представителей знаменитых купеческих династий.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Чаепитие
  • Личные расходы (сувениры и др. ).
Начало
🚩 Ул. А. Толстого, 19
Место завершения
🏁 Ул. Куйбышева, 66
Купеческое прошлое Самары
Купеческое прошлое Самары
Купеческое прошлое Самары
Купеческое прошлое Самары

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алёна П.
Алёна П.
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