Что вы увидите
- Особняк Сурошникова
- Дом в восточном стиле
- Улицы с сохранившимися купеческими особняками
- другое
Самара — город 🏙️ купеческий
Мы познакомимся с представителями известных самарских купеческих династий: Шихобаловыми, Аржановыми, Субботиными, Курлиными и другими.
В ходе экскурсии 🧭 вы увидите:
- Улицы с сохранившимися купеческими особняками, доходными домами и роскошными магазинами;
- Творение русского архитектора Ф. О. Шехтеля в стиле модерн;
- Купеческий каприз в неоготическом стиле;
- Дом словно из восточной сказки;
- Дворец, попавший на страницы архитектурной энциклопедии второй половины XIX века наряду с шедеврами Парижа, Вены, Лондона, Москвы, Петербурга.
Ожившая купеческая Самара раскроет множество секретов
- Кто стоял на вершине самарского купеческого рынка;
- Какие интересы были у купцов, помимо торговли;
- Как разорили купца-миллионщика;
- За кого выходили замуж купеческие дочки;
- Чем занимались купеческие жены.
Чаепитие в старинном особняке
Во время чаепития в уютной кофейне, расположенной в старинном особняке, вы узнаете интересную информацию о драматических судьбах представителей знаменитых купеческих династий.
Что не входит
- Чаепитие
- Личные расходы (сувениры и др. ).
Начало
🚩 Ул. А. Толстого, 19
Место завершения
🏁 Ул. Куйбышева, 66
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алёна П.
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