Самара — город 🏙️ купеческий

Мы познакомимся с представителями известных самарских купеческих династий: Шихобаловыми, Аржановыми, Субботиными, Курлиными и другими.

В ходе экскурсии 🧭 вы увидите:

Улицы с сохранившимися купеческими особняками, доходными домами и роскошными магазинами;

Творение русского архитектора Ф. О. Шехтеля в стиле модерн;

Купеческий каприз в неоготическом стиле;

Дом словно из восточной сказки;

Дворец, попавший на страницы архитектурной энциклопедии второй половины XIX века наряду с шедеврами Парижа, Вены, Лондона, Москвы, Петербурга.

Ожившая купеческая Самара раскроет множество секретов

Кто стоял на вершине самарского купеческого рынка;

Какие интересы были у купцов, помимо торговли;

Как разорили купца-миллионщика;

За кого выходили замуж купеческие дочки;

Чем занимались купеческие жены.

Чаепитие в старинном особняке

Во время чаепития в уютной кофейне, расположенной в старинном особняке, вы узнаете интересную информацию о драматических судьбах представителей знаменитых купеческих династий.