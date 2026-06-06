В прошлом веке в Самаре во главе с Владимиром Высоцким загадочно исчезли поэты. Легенда гласит, что они умели летать, а разгадку этой тайны знал только Дядя Стёпа. И нет, это не набор безумных фантазий, а сюжет вашего квеста. Следуйте за подсказками и попробуйте раскрыть тайну левитирующих стихотворцев!
Описание квеста
В историческом центре Самары реальные истории переплетаются с загадочным сюжетом. Отправляйтесь в путь — искать подсказки, решать задания и открывать для себя необычные факты о городе.
Маршрут пройдёт через знаковые места:
- памятник Владимиру Высоцкому
- пешеходную Ленинградскую улицу
- памятник Дяде Стёпе
- улицу Куйбышева
- дом Головкина — кинотеатр «Художественный»
- памятник солдату Швейку
Вы узнаете:
- какие тайны хранят старинные особняки и гостиницы
- где любили бывать известные поэты и музыканты
- как город менялся на протяжении десятилетий
А ещё раскроете секрет левитации!
Организационные детали
- Квест проходит без гида. Вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
- Начать квест можно в любое удобное для вас время, а ещё можно делать паузы
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Высоцкого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4400 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
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