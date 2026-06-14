1 отзыв оставили туристы

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Знакомьтесь, Самара

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Во время индивидуальной экскурсии «Знакомьтесь, Самара» вы отправитесь в путешествие по колоритным улицам и площадям, сохранившим свой облик с конца 19 века.

Вы узнаете, как город связан с такими знаменитыми личностями,
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как Алексей Толстой, Эльдар Рязанов, Василий Чапаев и Владимир Ленин. Вашему взору предстанут живописные парки, величественная набережная и самая большая площадь Европы.

Экскурсия также включает посещение лучшей смотровой площадки города, с которой открывается дыхание захватывающий вид на Самару.

На центральной улице Куйбышева вы встретитесь с архитектурными стилями модерна, ампира, неоготики и узнаете о вкладе петербургского скульптора Манизера в историю города.

Вы увидите особняк Курлиных, построенный великим модернистом Зеленко, миниатюрную Театральную площадь с роскошным Драмтеатром, польский костел и лютеранскую кирху.

Посещение женского Иверского монастыря, сквера Пушкина, Жигулевского пивзавода и музея Рязанова позволит вам глубже погрузиться в историю и современную жизнь Самары.

Организационные детали предусматривают возможность посещения музеев, входные билеты в которые оплачиваются дополнительно

4.7
376 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Погружение в атмосферу конца 19 века
  • 🏛 Уникальные архитектурные стили
  • 🎭 Знакомство с культурными деятелями
  • 🌳 Прогулка по живописным паркам
  • 🌊 Вид на Волгу с набережной
  • 🏞 Подъем на лучшую смотровую площадку
Знакомьтесь, Самара
Знакомьтесь, Самара
Знакомьтесь, Самара

Что можно увидеть

  • Центральная улица Куйбышева
  • Особняк Курлиных
  • Театральная площадь
  • Драмтеатр
  • Польский костел
  • Лютеранская кирха
  • Женский Иверский монастырь
  • Сквер Пушкина
  • Жигулевский пивзавод
  • Музей Рязанова

Описание экскурсии

Все краски Самары

На центральной улице Куйбышева вы увидите образцы модерна, ампира, неоготики и поймете, почему ее называют «Невский проспект в миниатюре». Я расскажу, как с нашим городом связан известный петербургский скульптор Манизер, как Самара стала запасной столицей страны и какую роль она сыграла в карьере Ленина. Познакомлю с историей самарского отрезка жизни Алексея Толстого и покажу уцелевшую деревянную усадьбу его отчима.

Самые интересные места города

Вы рассмотрите особняк Курлиных, построенный великим модернистом Зеленко. Посетите миниатюрную Театральную площадь с роскошным Драмтеатром, увидите польский костел и лютеранскую кирху. Кроме того, я покажу вам женский Иверский монастырь, сквер Пушкина, легендарный Жигулевский пивзавод, музей Рязанова и другие интересные места Самары. Раскрою, как она развивалась и чем живет сегодня.

Организационные детали

Если вы решите посетить музеи, входные билеты оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натали
Натали — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4787 туристов
Я профессиональный гид по Самаре и её обширным окрестностям. С микрофоном не расстаюсь, страшно сказать, несколько десятков лет. Люблю ходить нехожеными тропами: часто мои экскурсии напоминают журналистское расследование. С нетерпением жду нашей встречи!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 376 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
348
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Н
Дата посещения: 11 июн 2026
Отличный, профессиональный гид. С юмором и без "воды" На все вопросы даёт интересную, развернутую инфо. Очень рад, что выбрали Наталью. Рекомендую однозначно. Ещё к ней сходим обязательно.
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А
Натали интересно подаёт информацию! Много деталей про личности, архитектуру и про прекрасный город в целом! Подробно отвечает на вопросы. Может заинтересовать любого гостя.
Натали интересно подаёт информацию! Много деталей про личности, архитектуру и про прекрасный город в целом! Подробно
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Виктория
Очень понравилась экскурсия! Наталья - очень интересный рассказчик. Рассказала много нюансов о своем родном городе. Мы остались довольны. Рекомендую!
Очень понравилась экскурсия! Наталья - очень интересный рассказчик. Рассказала много нюансов о своем родном городе. Мы остались довольны. Рекомендую!
Очень понравилась экскурсия! Наталья - очень интересный рассказчик. Рассказала много нюансов о своем родном городе. Мы остались довольны. Рекомендую!
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Илья
Мне очень понравилось. Наталья интересно, познавательно и с юмором провела меня по центру города, напоила вкусным кофе, подсказала, где можно вкусную и недорогую выпечку купить в поезд. Показала шикарную гостиницу в центре.
Я очень впечатлен городом, открытие для меня.
Приеду обязательно ещё, уже с семьёй летом.
Рекомендую экскурсовода Наталью Николаевна- настоящий профессионал, глубоко знающий и понимающий город Самару. БЛАГОДАРЮ
Мне очень понравилось. Наталья интересно, познавательно и с юмором провела меня по центру города, напоила вкусным
Мне очень понравилось. Наталья интересно, познавательно и с юмором провела меня по центру города, напоила вкусным
Мне очень понравилось. Наталья интересно, познавательно и с юмором провела меня по центру города, напоила вкусным
Мне очень понравилось. Наталья интересно, познавательно и с юмором провела меня по центру города, напоила вкусным
Мне очень понравилось. Наталья интересно, познавательно и с юмором провела меня по центру города, напоила вкусным
Мне очень понравилось. Наталья интересно, познавательно и с юмором провела меня по центру города, напоила вкусным
Мне очень понравилось. Наталья интересно, познавательно и с юмором провела меня по центру города, напоила вкусным
Мне очень понравилось. Наталья интересно, познавательно и с юмором провела меня по центру города, напоила вкусным+2
Мне очень понравилось. Наталья интересно, познавательно и с юмором провела меня по центру города, напоила вкусным
Мне очень понравилось. Наталья интересно, познавательно и с юмором провела меня по центру города, напоила вкусным
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Ф
Наталья, спасибо за экскурсию. Что ценно:
-информативность, - ясная и простая подача материала, - личностное отношение, - и отдельный бонус - с нотками юмора, уместного и в меру.
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В
Экскурсия очень понравилась, остались довольны проведенным временем Рассказали много интересных фактов и историй Рекомендую!
Экскурсия очень понравилась, остались довольны проведенным временем Рассказали много интересных фактов и историй Рекомендую!
Экскурсия очень понравилась, остались довольны проведенным временем Рассказали много интересных фактов и историй Рекомендую!
Экскурсия очень понравилась, остались довольны проведенным временем Рассказали много интересных фактов и историй Рекомендую!
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