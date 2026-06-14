1 отзыв оставили туристы

На центральной улице Куйбышева вы увидите образцы модерна, ампира, неоготики и поймете, почему ее называют «Невский проспект в миниатюре». Я расскажу, как с нашим городом связан известный петербургский скульптор Манизер, как Самара стала запасной столицей страны и какую роль она сыграла в карьере Ленина. Познакомлю с историей самарского отрезка жизни Алексея Толстого и покажу уцелевшую деревянную усадьбу его отчима.
Самые интересные места города
Вы рассмотрите особняк Курлиных, построенный великим модернистом Зеленко. Посетите миниатюрную Театральную площадь с роскошным Драмтеатром, увидите польский костел и лютеранскую кирху. Кроме того, я покажу вам женский Иверский монастырь, сквер Пушкина, легендарный Жигулевский пивзавод, музей Рязанова и другие интересные места Самары. Раскрою, как она развивалась и чем живет сегодня.
Организационные детали
Если вы решите посетить музеи, входные билеты оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натали — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4787 туристов
Я профессиональный гид по Самаре и её обширным окрестностям. С микрофоном не расстаюсь, страшно сказать, несколько десятков лет. Люблю ходить нехожеными тропами: часто мои экскурсии напоминают журналистское расследование. С нетерпением жду нашей встречи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 376 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Никита
Дата посещения: 11 июн 2026
Отличный, профессиональный гид. С юмором и без "воды" На все вопросы даёт интересную, развернутую инфо. Очень рад, что выбрали Наталью. Рекомендую однозначно. Ещё к ней сходим обязательно.
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А
Артур
Натали интересно подаёт информацию! Много деталей про личности, архитектуру и про прекрасный город в целом! Подробно отвечает на вопросы. Может заинтересовать любого гостя.
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Виктория
Очень понравилась экскурсия! Наталья - очень интересный рассказчик. Рассказала много нюансов о своем родном городе. Мы остались довольны. Рекомендую!
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Илья
Мне очень понравилось. Наталья интересно, познавательно и с юмором провела меня по центру города, напоила вкусным кофе, подсказала, где можно вкусную и недорогую выпечку купить в поезд. Показала шикарную гостиницу в центре. Я очень впечатлен городом, открытие для меня. Приеду обязательно ещё, уже с семьёй летом. Рекомендую экскурсовода Наталью Николаевна- настоящий профессионал, глубоко знающий и понимающий город Самару. БЛАГОДАРЮ
+2
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Ф
Фарид
Наталья, спасибо за экскурсию. Что ценно: -информативность, - ясная и простая подача материала, - личностное отношение, - и отдельный бонус - с нотками юмора, уместного и в меру.
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В
Владимир
Экскурсия очень понравилась, остались довольны проведенным временем Рассказали много интересных фактов и историй Рекомендую!