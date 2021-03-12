1 отзыв оставили туристы

Раскрыть тайны старинного города и увидеть его знаковые места на обзорной экскурсии

5
1 отзыв
Натали
Натали – Гид из Самары
Вы погуляете по колоритным улицам и площадям, где ничего не менялось с конца 19 века.

Познакомитесь с самарским модерном и узнаете, как с городом связаны Алексей Толстой, Рязанов, Чапаев и Ленин.

Полюбуетесь живописными парками, набережной и посетите самую большую площадь Европы.

А также подниметесь на лучшую смотровую площадку города.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Знакомьтесь, Самара!
Знакомьтесь, Самара!

Что вас ожидает

Все краски Самары
На центральной улице Куйбышева вы увидите образцы модерна, ампира, неоготики и поймете, почему ее называют «Невский проспект в миниатюре». Я расскажу, как с нашим городом связан известный петербургский скульптор Манизер, как Самара стала запасной столицей ⭐️ страны и какую роль она сыграла в карьере Ленина. Познакомлю с историей 📖 самарского отрезка жизни Алексея Толстого и покажу уцелевшую деревянную усадьбу его отчима.

Самые интересные места города
Вы рассмотрите особняк Курлиных, построенный великим модернистом Зеленко. Посетите миниатюрную Театральную площадь с роскошным Драмтеатром, увидите польский костел и лютеранскую кирху. Кроме того, я покажу вам женский Иверский монастырь, сквер Пушкина, легендарный Жигулевский пивзавод, музей 🖼 Рязанова и другие интересные места Самары. Раскрою, как она развивалась и чем живет сегодня.

Организационные детали

Если вы решите посетить музеи 🖼, входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно.

Знакомьтесь, Самара!
Знакомьтесь, Самара!
Знакомьтесь, Самара!
Знакомьтесь, Самара!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Натали
Натали
Я Натали, профессиональный гид по Самаре и ее обширным окрестностям. С микрофоном не расстаюсь, страшно сказать, несколько десятков лет. Люблю ходить нехожеными тропами: часто мои экскурсии напоминают журналистское расследование. С нетерпением жду нашей встречи!
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1 отзыв оставили туристы

Ольга
12 мар 2021
Экскурсия очень понравилась. Натали - замечательный рассказчик, профессионал, весёлый и доброжелательный человек, слушать её интересно и увлекательно. Маршрут хорошо продуман. Всем рекомендуем.

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