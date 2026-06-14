1 отзыв оставили туристы

Во время индивидуальной экскурсии «Знакомьтесь, Самара» вы отправитесь в путешествие по колоритным улицам и площадям, сохранившим свой облик с конца 19 века.Вы узнаете, как город связан с такими знаменитыми личностями,

как Алексей Толстой, Эльдар Рязанов, Василий Чапаев и Владимир Ленин. Вашему взору предстанут живописные парки, величественная набережная и самая большая площадь Европы. Экскурсия также включает посещение лучшей смотровой площадки города, с которой открывается дыхание захватывающий вид на Самару. На центральной улице Куйбышева вы встретитесь с архитектурными стилями модерна, ампира, неоготики и узнаете о вкладе петербургского скульптора Манизера в историю города. Вы увидите особняк Курлиных, построенный великим модернистом Зеленко, миниатюрную Театральную площадь с роскошным Драмтеатром, польский костел и лютеранскую кирху. Посещение женского Иверского монастыря, сквера Пушкина, Жигулевского пивзавода и музея Рязанова позволит вам глубже погрузиться в историю и современную жизнь Самары. Организационные детали предусматривают возможность посещения музеев, входные билеты в которые оплачиваются дополнительно

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все краски Самары

На центральной улице Куйбышева вы увидите образцы модерна, ампира, неоготики и поймете, почему ее называют «Невский проспект в миниатюре». Я расскажу, как с нашим городом связан известный петербургский скульптор Манизер, как Самара стала запасной столицей страны и какую роль она сыграла в карьере Ленина. Познакомлю с историей самарского отрезка жизни Алексея Толстого и покажу уцелевшую деревянную усадьбу его отчима.

Самые интересные места города

Вы рассмотрите особняк Курлиных, построенный великим модернистом Зеленко. Посетите миниатюрную Театральную площадь с роскошным Драмтеатром, увидите польский костел и лютеранскую кирху. Кроме того, я покажу вам женский Иверский монастырь, сквер Пушкина, легендарный Жигулевский пивзавод, музей Рязанова и другие интересные места Самары. Раскрою, как она развивалась и чем живет сегодня.

Организационные детали

Если вы решите посетить музеи, входные билеты оплачиваются дополнительно.