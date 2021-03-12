1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Все краски Самары

На центральной улице Куйбышева вы увидите образцы модерна, ампира, неоготики и поймете, почему ее называют «Невский проспект в миниатюре». Я расскажу, как с нашим городом связан известный петербургский скульптор Манизер, как Самара стала запасной столицей ⭐️ страны и какую роль она сыграла в карьере Ленина. Познакомлю с историей 📖 самарского отрезка жизни Алексея Толстого и покажу уцелевшую деревянную усадьбу его отчима.

Самые интересные места города

Вы рассмотрите особняк Курлиных, построенный великим модернистом Зеленко. Посетите миниатюрную Театральную площадь с роскошным Драмтеатром, увидите польский костел и лютеранскую кирху. Кроме того, я покажу вам женский Иверский монастырь, сквер Пушкина, легендарный Жигулевский пивзавод, музей 🖼 Рязанова и другие интересные места Самары. Раскрою, как она развивалась и чем живет сегодня.

Организационные детали

Если вы решите посетить музеи 🖼, входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно.