1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Куйбышевские стиляги: погружение в атмосферу Самары 1950-х
Погрузитесь в атмосферу Куйбышева 1950-х, пройдитесь по местному «Бродвею» и узнайте Самару с неожиданной стороны
Начало: На площади Революции
Завтра в 18:00
12 июня в 10:00
3 335₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Увидеть главные достопримечательности города и спуститься в настоящий военный бункер
Начало: На пл. Революции
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир21 мая 2024Хочется поблагодарить от всей души Розу за прекрасную экскурсию по Самаре. Экскурсия составлена очень интересно, охватила все основные достопримечательности. Везде
- ДДмитрий17 мая 2024Прекрасная экскурсия, по историческому центру. Тематика затрагивает не только субкультуру 50-х но и историю русского общества того времени. Алла замечательный гид! Было фантастически приятно, гулять по Самарскому Бродвею, под звуки старинного джаза!
- ААндрей15 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Роза дала всю необходимую информацию, времени на остановках в каждом месте достаточно. Рекомендую гида и данную программу экскурсии.
- ААнна13 мая 2024Были в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас это не испугало)))) Роза отличный
- ААлексей12 ноября 2023Экскурсия понравилась! Было действительно интересно! Спасибо!
- ддмитрий12 сентября 2023Очень необычно! С хорошей энергетикой. Стильный и знающий экскурсовод. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Ленинградская улица»
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