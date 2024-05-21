Ленинградская улица – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Ленинградская улица» в Самаре, цены от 3 335 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
135 отзывов
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Куйбышевские стиляги: погружение в атмосферу Самары 1950-х
Погрузитесь в атмосферу Куйбышева 1950-х, пройдитесь по местному «Бродвею» и узнайте Самару с неожиданной стороны
Начало: На площади Революции
Завтра в 18:00
12 июня в 10:00
3 335 за всё до 10 чел.
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Увидеть главные достопримечательности города и спуститься в настоящий военный бункер
Начало: На пл. Революции
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
9 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Хочется поблагодарить от всей души Розу за прекрасную экскурсию по Самаре. Экскурсия составлена очень интересно, охватила все основные достопримечательности. Везде
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    можно было остановиться, сделать фото. Очень повезло с погодой, поэтому город раскрылся во всей его красе. Очень рекомендуем эту экскурсию с Розой.

  • Д
    Дмитрий
    17 мая 2024
    Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
    Прекрасная экскурсия, по историческому центру. Тематика затрагивает не только субкультуру 50-х но и историю русского общества того времени. Алла замечательный гид! Было фантастически приятно, гулять по Самарскому Бродвею, под звуки старинного джаза!
  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Экскурсия очень понравилась. Роза дала всю необходимую информацию, времени на остановках в каждом месте достаточно. Рекомендую гида и данную программу экскурсии.
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Были в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас это не испугало)))) Роза отличный
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    гид-экскурсовод, о городе рассказывала интересно не монотонно. Много интересного и познавательного. Несмотря на погоду мы проехали весь заданный нами маршрут. Нам всё очень понравилось.

    Были в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас этоБыли в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас этоБыли в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас это
  • А
    Алексей
    12 ноября 2023
    Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
    Экскурсия понравилась! Было действительно интересно! Спасибо!
  • д
    дмитрий
    12 сентября 2023
    Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
    Очень необычно! С хорошей энергетикой. Стильный и знающий экскурсовод. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Ленинградская улица»

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  1. Самара - жемчужина Поволжья
  2. Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
  3. Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Бункер Сталина
  9. Особняк Курлиных
  10. Площадь Славы
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Ленинградская улица" можно забронировать 3 экскурсии от 3 335 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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