читать дальше гид-экскурсовод, о городе рассказывала интересно не монотонно. Много интересного и познавательного. Несмотря на погоду мы проехали весь заданный нами маршрут. Нам всё очень понравилось.

Были в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас это не испугало)))) Роза отличный