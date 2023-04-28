Проехать по историческому центру с аудиогидом и услышать интересные факты о городе на Волге
Автобус-кабриолет — современный, комфортный и необычный способ знакомства с Самарой. Он ходит по круговому маршруту каждые два часа, делая 8 остановок. В течение дня вы можете выходить на любых из них и затем садиться в следующий автобус.
Благодаря аудиогиду на русском языке вы познакомитесь с историей города и его главных достопримечательностей.
Благодаря аудиогиду на русском языке вы познакомитесь с историей города и его главных достопримечательностей.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По Самаре с ветерком!
Автобус-кабриолет — возможность за 1,5 часа увидеть исторический центр Самары с эффектом прогулки на свежем воздухе. Автобус полностью открыт благодаря откидной крыше и съемным окнам. Приготовьтесь к панорамным видам! Каждое кресло оборудовано аудиосистемой, вы сможете выбрать язык: английский или русский. Также с вами будет стюарт, помогающий в организации тура и технических моментах. Всего наш автобус сделает восемь остановок:
- Речной вокзал
- Жигулевский пивоваренный завод
- Стела Ладья
- Улица Челюскинцев
- Самарская площадь
- Площадь Куйбышева
- Улицы Фрунзе/Л. Толстого
- Площадь Революции
Вы сможете выходить и заходить на любых остановках в течение дня. Автобус ходит каждые два часа: с 10.00 до 20.00.
Организационные детали
- Место старта и финиша — Речной вокзал
- Пледы и наушники включены в стоимость
- Автобус вмещает до 30 человек
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Речного вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Самаре
Здравствуйте! Меня зовут Олеся, я представляю туристическое агентство в Самаре. Более пяти лет мы организуем классические и необычные автобусные экскурсии. Ждём вас.
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