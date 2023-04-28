Автобус-кабриолет — современный, комфортный и необычный способ знакомства с Самарой. Он ходит по круговому маршруту каждые два часа, делая 8 остановок. В течение дня вы можете выходить на любых из них и затем садиться в следующий автобус. Благодаря аудиогиду на русском языке вы познакомитесь с историей города и его главных достопримечательностей.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По Самаре с ветерком!

Автобус-кабриолет — возможность за 1,5 часа увидеть исторический центр Самары с эффектом прогулки на свежем воздухе. Автобус полностью открыт благодаря откидной крыше и съемным окнам. Приготовьтесь к панорамным видам! Каждое кресло оборудовано аудиосистемой, вы сможете выбрать язык: английский или русский. Также с вами будет стюарт, помогающий в организации тура и технических моментах. Всего наш автобус сделает восемь остановок:

Речной вокзал

Жигулевский пивоваренный завод

Стела Ладья

Улица Челюскинцев

Самарская площадь

Площадь Куйбышева

Улицы Фрунзе/Л. Толстого

Площадь Революции

Вы сможете выходить и заходить на любых остановках в течение дня. Автобус ходит каждые два часа: с 10.00 до 20.00.

Организационные детали