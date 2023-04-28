На автобусе-кабриолете по Самаре

Проехать по историческому центру с аудиогидом и услышать интересные факты о городе на Волге

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Автобус-кабриолет — современный, комфортный и необычный способ знакомства с Самарой. Он ходит по круговому маршруту каждые два часа, делая 8 остановок. В течение дня вы можете выходить на любых из них и затем садиться в следующий автобус.

Благодаря аудиогиду на русском языке вы познакомитесь с историей города и его главных достопримечательностей.
На автобусе-кабриолете по Самаре
На автобусе-кабриолете по Самаре
На автобусе-кабриолете по Самаре
На автобусе-кабриолете по Самаре
На автобусе-кабриолете по Самаре
На автобусе-кабриолете по Самаре
На автобусе-кабриолете по Самаре
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
1
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По Самаре с ветерком!

Автобус-кабриолет — возможность за 1,5 часа увидеть исторический центр Самары с эффектом прогулки на свежем воздухе. Автобус полностью открыт благодаря откидной крыше и съемным окнам. Приготовьтесь к панорамным видам! Каждое кресло оборудовано аудиосистемой, вы сможете выбрать язык: английский или русский. Также с вами будет стюарт, помогающий в организации тура и технических моментах. Всего наш автобус сделает восемь остановок:

  • Речной вокзал
  • Жигулевский пивоваренный завод
  • Стела Ладья
  • Улица Челюскинцев
  • Самарская площадь
  • Площадь Куйбышева
  • Улицы Фрунзе/Л. Толстого
  • Площадь Революции

Вы сможете выходить и заходить на любых остановках в течение дня. Автобус ходит каждые два часа: с 10.00 до 20.00.

Организационные детали

  • Место старта и финиша — Речной вокзал
  • Пледы и наушники включены в стоимость
  • Автобус вмещает до 30 человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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