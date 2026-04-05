Лёгкая прогулка по небанальным локациям, новая занятная информация и дружелюбный гид-фотограф — вот рецепт идеального впечатления о Самаре. Я покажу город с самых разных ракурсов, и сделаю для вас отличные фотографии на память о поездке.
Описание фото-прогулки
Мы с вами:
- Исследуем уютные закоулки старой Самары с гуляющими котиками и дореволюционной атмосферой. Рассмотрим фахверковый дом в немецком стиле, спрятанный от глаз прохожих в глубине деревянных двориков.
- Посетим костёл Сердца Иисуса — величественный образец пламенеющей неоготики в Самаре с очень необычной картиной над алтарём.
- Посмотрим на дом Курлиной и другие вычурные дома эпохи модерна.
- Увидим великолепный драмтеатр и смотровую площадку, с которой открываются виды на самые лучшие закаты над Волгой и где можно сделать отличные фотографии.
- Прогуляемся по самой длинной набережной, по которой так приятно фланировать в погожий день.
- Дойдём, наконец, до Жигулёвского пивзавода с единственно верным «Жигулёвским».
Организационные детали
- Готовые фотографии отправлю вам в течение недели после прогулки. Вы получите до 100 снимков в цветокоррекции и лёгкой ретуши.
- Одеться лучше красиво (мы ведь будем фотографироваться), но по погоде. Во время фотосъёмки я обязательно помогу вам расслабиться и подскажу, как лучше позировать — это совсем не трудно!
- Длительность фотопрогулки — около 2,5 часов, за которые мы пройдём от 3 до 6 км.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет.
- Снимаю на беззеркальную полнокадровую камеру Sony A7 III.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 224 туристов
Я профессиональный фотограф с большим опытом портретных и репортажных съёмок. Живу в Самаре всю свою жизнь. Обожаю фотографировать людей и гулять по городу. Именно поэтому решил объединить эти два любимых занятия. Стараюсь, чтобы со мной было максимально комфортно, интересно и беззаботно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отлично провели день рождения дочери в Самаре и значимой частью этого дня была фотопрогулка. Очень лёгкий и приятный в общении Иван) Много интересного узнали о городе, в котором бывали ни
Вам был полезен этот отзыв?
Только вчера были на фотопрогулке, а сегодня уже получили прекрасные фотографии. Иван увлекательно рассказал о городе, увидели Самару с парадной стороны, заглянули в колоритные дворики. Спасибо Ивану за великолепную прогулку!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Иван, спасибо за атмосферу Самары!
Лучший способ узнать город — это прогулка с фотографом Иваном. Профессионально, душевно и очень красиво. Показал Самару с парадной стороны и провёл «за кулисы» городской жизни,
Лучший способ узнать город — это прогулка с фотографом Иваном. Профессионально, душевно и очень красиво. Показал Самару с парадной стороны и провёл «за кулисы» городской жизни,
Вам был полезен этот отзыв?
Хочется сказать большое спасибо Ивану за проведенную экскурсию. Много интересных мест, порой даже неожиданных. Общение комфортное, на позитивной дружеской волне, такое ощущение, что знаешь человека не один десяток лет. Если
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Самары
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка по старой Самаре»
Индивидуальная
до 10 чел.
О Самаре с любовью
Самара - старинный живописный город на левом берегу Волги. Узнайте, почему её называли "хлебной столицей" и "запасной столицей"
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Исследуйте непарадную Самару: аутентичные дворики, местные байки и артефакты из прошлых эпох. Откройте город с новой стороны, полной деталей и колорита
Начало: В районе улицы Ленинградской
29 мая в 10:00
1 июн в 10:00
4000 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборИстории старой Самары
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: См. календарь
Сегодня в 13:30
31 мая в 09:30
1700 ₽ за человека
от 8000 ₽ за экскурсию