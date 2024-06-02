1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое
Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: На Площади Революции
Сегодня в 16:30
Завтра в 19:30
3 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
«Старый город и его главную улицу, которую неспроста называли «выставкой общественной жизни» Самары»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июня 2024Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!
- ИИнна1 июня 2024Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
- ААндрей25 мая 2024Экскурсия понравилась, очень красивые места, экскурсовод отвечала на все вопросы, которые мы задавали! Спасибо!
- ТТатьяна19 мая 2024Интересная экскурсия. Натали дает довольно много информации за время экскурсии. Узнали не только историю Самары, но и самобытность местных жителей, особенности менталитета и речи. Рекомендую!
- ЛЛюбовь18 мая 2024Татьяна - чуткий профессионал, который не только хорошо знает город, но и любит его. Прогулка прошла отлично. Много, что осталось наподумать. Благодарю!
- ВВиктория16 мая 2024Очень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировали.
- ЕЕлена16 мая 2024Большое спасибо Натали за интересную, веселую, энергичную экскурсию!
- аалена15 мая 2024Отличная, информативния экскурсия с учётом предпочтений клиентов. Чистая, быстрая речь специалиста и интузиаста своего дела делает экскурсию особенно ценной!
- ММария14 мая 2024Это правда, мы увидели совсем другую Самару, не туристическую! Необычные дома, уютные дворики и знакомые кошки:) Мы увидели такие места,
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Старый город»
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