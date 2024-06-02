С Светлана Самара: от города-крепости до города Куйбышева Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!

И Инна Знакомьтесь, Самара Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.

А Андрей Самара: от города-крепости до города Куйбышева Экскурсия понравилась, очень красивые места, экскурсовод отвечала на все вопросы, которые мы задавали! Спасибо!

Т Татьяна Знакомьтесь, Самара Интересная экскурсия. Натали дает довольно много информации за время экскурсии. Узнали не только историю Самары, но и самобытность местных жителей, особенности менталитета и речи. Рекомендую!

Л Любовь Другая Самара: окраины старого города Татьяна - чуткий профессионал, который не только хорошо знает город, но и любит его. Прогулка прошла отлично. Много, что осталось наподумать. Благодарю!

В Виктория Самара: от города-крепости до города Куйбышева Очень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировали.

Е Елена Знакомьтесь, Самара Большое спасибо Натали за интересную, веселую, энергичную экскурсию!

а алена Другая Самара: окраины старого города Отличная, информативния экскурсия с учётом предпочтений клиентов. Чистая, быстрая речь специалиста и интузиаста своего дела делает экскурсию особенно ценной!