Экскурсии по Старому городу в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Самаре, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
251 отзыв
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Другая Самара: окраины старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
Популярное предложение
Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое
Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: На Площади Революции
Сегодня в 16:30
Завтра в 19:30
3 400 за всё до 6 чел.
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
«Старый город и его главную улицу, которую неспроста называли «выставкой общественной жизни» Самары»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Самара: от города-крепости до города Куйбышева
    Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!
  • И
    Инна
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Самара: от города-крепости до города Куйбышева
    Экскурсия понравилась, очень красивые места, экскурсовод отвечала на все вопросы, которые мы задавали! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Интересная экскурсия. Натали дает довольно много информации за время экскурсии. Узнали не только историю Самары, но и самобытность местных жителей, особенности менталитета и речи. Рекомендую!
  • Л
    Любовь
    18 мая 2024
    Другая Самара: окраины старого города
    Татьяна - чуткий профессионал, который не только хорошо знает город, но и любит его. Прогулка прошла отлично. Много, что осталось наподумать. Благодарю!
  • В
    Виктория
    16 мая 2024
    Самара: от города-крепости до города Куйбышева
    Очень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировали.
    Очень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировалиОчень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировали
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Большое спасибо Натали за интересную, веселую, энергичную экскурсию!
  • а
    алена
    15 мая 2024
    Другая Самара: окраины старого города
    Отличная, информативния экскурсия с учётом предпочтений клиентов. Чистая, быстрая речь специалиста и интузиаста своего дела делает экскурсию особенно ценной!
  • М
    Мария
    14 мая 2024
    Другая Самара: окраины старого города
    Это правда, мы увидели совсем другую Самару, не туристическую! Необычные дома, уютные дворики и знакомые кошки:) Мы увидели такие места,
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    которые вряд ли бы сами нашли! Спасибо огромное Татьяне за приятную прогулку по городу, за интересные истории, за рекомендации, что еще необычного можно посетить! Гид с большой буквы, влюбленный в свой город.

    Это правда, мы увидели совсем другую Самару, не туристическую! Необычные дома, уютные дворики и знакомые кошки:)Это правда, мы увидели совсем другую Самару, не туристическую! Необычные дома, уютные дворики и знакомые кошки:)Это правда, мы увидели совсем другую Самару, не туристическую! Необычные дома, уютные дворики и знакомые кошки:)

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Старый город»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Самара
  2. Другая Самара: окраины старого города
  3. Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 362 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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