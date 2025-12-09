Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИдеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Исследуйте непарадную Самару: аутентичные дворики, местные байки и артефакты из прошлых эпох. Откройте город с новой стороны, полной деталей и колорита
Начало: В районе улицы Ленинградской
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Самаре в декабре 2025
Сейчас в Самаре в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 356 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Самаре на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 356 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль