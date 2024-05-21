1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: путешествие по эпохе советского модернизма и космических достижений
Погрузитесь в атмосферу советской эпохи, исследуя архитектурные шедевры Самары, вдохновленные космической эрой
Начало: В районе площади Славы
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир21 мая 2024Хочется поблагодарить от всей души Розу за прекрасную экскурсию по Самаре. Экскурсия составлена очень интересно, охватила все основные достопримечательности. Везде
- ИИрина19 мая 2024Ходили на экскурсию: Самарская набережная: 5 км волжского гедонизма! Очень понравилось! Экскурсовод полностью погрузила в историю и жизнь города! Плюс, музыкальное сопровождение! Рекомендую всем приезжающим, для первого знакомства с этим прекрастным городом!
- ТТатьяна16 мая 2024По приезду в Самару сразу же решила прогуляться по набережной Волги с Аллой. Экскурсию заказала заранее, т. к. на неё
- ААндрей15 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Роза дала всю необходимую информацию, времени на остановках в каждом месте достаточно. Рекомендую гида и данную программу экскурсии.
- ААнна13 мая 2024Были в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас это не испугало)))) Роза отличный
- ДДмитрий12 мая 2024Хотя погода была не очень - ветер и прохладно, экскурсия понравилась. Алла, экскусовод, очень интересный рассказчик и организатор, есть фото
- ЕЕлена22 марта 2024Спасибо за замечательную прогулку! Увидела Самару с другой стороны. Если интересуетесь советской архитектурой, не пропустите эту экскурсию. Интересные места, увлекательный рассказ об истории и архитектуре, эрудированный экскурсовод. Рекомендую!
- ДДарья5 марта 2024Очень благодарны Алле за проведенную экскурсию. Самара оказалась неожиданно интересным и разнообразным городом с точки зрения архитектуры - еще долго
- ННаталья31 октября 2023Остались самые теплые воспоминания. Рекомендую.
- NNadin25 июня 2023Отличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворики. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Площадь Славы»
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