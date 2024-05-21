Площадь Славы – экскурсии в Самаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Площадь Славы» в Самаре, цены от 3 335 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Самара: романтика советского модернизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Самара: путешествие по эпохе советского модернизма и космических достижений
Погрузитесь в атмосферу советской эпохи, исследуя архитектурные шедевры Самары, вдохновленные космической эрой
Начало: В районе площади Славы
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335 за всё до 10 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 600 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Хочется поблагодарить от всей души Розу за прекрасную экскурсию по Самаре. Экскурсия составлена очень интересно, охватила все основные достопримечательности. Везде
    читать дальше

    можно было остановиться, сделать фото. Очень повезло с погодой, поэтому город раскрылся во всей его красе. Очень рекомендуем эту экскурсию с Розой.

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    Ходили на экскурсию: Самарская набережная: 5 км волжского гедонизма! Очень понравилось! Экскурсовод полностью погрузила в историю и жизнь города! Плюс, музыкальное сопровождение! Рекомендую всем приезжающим, для первого знакомства с этим прекрастным городом!
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    По приезду в Самару сразу же решила прогуляться по набережной Волги с Аллой. Экскурсию заказала заранее, т. к. на неё
    читать дальше

    очень большой спрос. Прекрасная экскурсия! С такой отдачей и знаниями гид Алла рассказал мне о достопримечательностях, исторических событиях и архитектуре набережной и Самары, о том как строился и рос город и о ее знаменитых жителях. Получила массу положительных эмоций. Алла не просто знаток материала, а она искренне увлеченный человек, вдохновляющий и талантливый!

  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Экскурсия очень понравилась. Роза дала всю необходимую информацию, времени на остановках в каждом месте достаточно. Рекомендую гида и данную программу экскурсии.
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Были в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас это не испугало)))) Роза отличный
    читать дальше

    гид-экскурсовод, о городе рассказывала интересно не монотонно. Много интересного и познавательного. Несмотря на погоду мы проехали весь заданный нами маршрут. Нам всё очень понравилось.

    Были в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас этоБыли в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас этоБыли в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас это
  • Д
    Дмитрий
    12 мая 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    Хотя погода была не очень - ветер и прохладно, экскурсия понравилась. Алла, экскусовод, очень интересный рассказчик и организатор, есть фото
    читать дальше

    и аудио материалы по предмету рассказа. Рассказ содержит и легенды и исторические факты. 5 км пролетели не заметно в условиях гедеонизма! Всем советую.

    Хотя погода была не очень - ветер и прохладно, экскурсия понравилась. Алла, экскусовод, очень интересный рассказчик
  • Е
    Елена
    22 марта 2024
    Самара: романтика советского модернизма
    Спасибо за замечательную прогулку! Увидела Самару с другой стороны. Если интересуетесь советской архитектурой, не пропустите эту экскурсию. Интересные места, увлекательный рассказ об истории и архитектуре, эрудированный экскурсовод. Рекомендую!
  • Д
    Дарья
    5 марта 2024
    Самара: романтика советского модернизма
    Очень благодарны Алле за проведенную экскурсию. Самара оказалась неожиданно интересным и разнообразным городом с точки зрения архитектуры - еще долго
    читать дальше

    после самой экскурсии мы невольно обращали внимание на ансамбль города. Экскурсия позволила увидеть какие-то обычные вещи через призму судьб людей, историй и даже хитрых схем, связанных с ними, создавая совершенно новое восприятие города. Спасибо за этот опыт!

    Очень благодарны Алле за проведенную экскурсию. Самара оказалась неожиданно интересным и разнообразным городом с точки зренияОчень благодарны Алле за проведенную экскурсию. Самара оказалась неожиданно интересным и разнообразным городом с точки зренияОчень благодарны Алле за проведенную экскурсию. Самара оказалась неожиданно интересным и разнообразным городом с точки зрения
  • Н
    Наталья
    31 октября 2023
    Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
    Остались самые теплые воспоминания. Рекомендую.
  • N
    Nadin
    25 июня 2023
    Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
    Отличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворики. Очень рекомендую.
    Отличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворикиОтличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворикиОтличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворики

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Площадь Славы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Самара - жемчужина Поволжья
  2. Самара: романтика советского модернизма
  3. Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
  4. Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Площадь Славы" можно забронировать 4 экскурсии от 3 335 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2024 год по теме «Площадь Славы», 155 ⭐ отзывов, цены от 3335₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам