Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте

Прогуляемся по историческому центру и увидим старинные здания

Прогуляемся по историческому центру и увидим старинные здания.

Осмотрим площадь Куйбышева, крупнейшую площадь Европы и седьмую по величине в мире.

На площади Чапаева познакомимся с разнообразными архитектурными стилями, а также сходим в гости к Буратино.

Побываем на скате крутого волжского берега, увидим Самарскую лютеранскую кирху Святого Георга.

Осмотрим памятный комплекс ракеты-носителя «Союз», символ города.

Самый высокий железнодорожный вокзал в Европе и многое другое.
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр города
  • Площадь Куйбышева
  • Площади Чапаева
  • Театра Драмы
  • Католический костел
  • Лютеранская Кирхи
  • Иверский женский монастырь
  • Жигулевский пивоваренный завод
  • памятный комплекс ракеты-носителя «Союз» и другие.
Самара — крупнейший промышленный, культурный и научный центр России.
Прогуляемся по историческому центру. Увидим старинные здания: жилые строения, банки, купеческие особняки, которые помогут окунуться в атмосферу дореволюционной России.
Осмотрим площадь Куйбышева, крупнейшую площадь Европы и седьмую по величине в мире. На площади Чапаева познакомимся с разнообразными архитектурными стилями, а также сходим в гости к Буратино.
Побываем на скате крутого волжского берега, где расположился Иверский женский монастырь. Увидим Самарскую лютеранскую кирху Святого Георга. Полюбуемся на неоготические башни Польского костела.
Пройдем по главной улице города, Куйбышева. Ее называют архитектурной кунсткамерой под открытым небом. Затем переедем к Жигулевскому пивоваренному заводу, родине известного Жигулевского пива.
Осмотрим памятный комплекс ракеты-носителя «Союз», символ города. Самый высокий железнодорожный вокзал в Европе и многое другое.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт (легковое авто) входит в стоимость.
Что не входит
    Место начала и завершения
    по согласованию с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно

    Гиды В.
    Гиды В.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Еще несколько похожих предложений в Самаре

    По улочкам старой Самары
    Индивидуальная экскурсия
    5
    18
    2ч 30м
    4 000
    за 1-10 чел.
    По улочкам старой Самары
    Неклассическая экскурсия по историческому центру Самары с посещением архитектурных...
    По договорённости
    Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары»
    Индивидуальная экскурсия
    5
    3
    3 000
    за 1-10 чел.
    Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары»
    На берегу реки Волги раскинулся огромный мегаполис - Самара
    По договорённости
    По старинным улицам Самары
    Индивидуальная экскурсия
    5
    2
    2ч 30м
    3 300
    за 1-7 чел.
    По старинным улицам Самары
    Погулять по историческому центру и полюбоваться купеческой застройкой 19-20 веков
    Пешеходная экскурсия "Романтика на улицах Самары"
    Индивидуальная экскурсия
    3 000
    за 1-10 чел.
    Пешеходная экскурсия "Романтика на улицах Самары"
    Эта прогулка является чем-то большим, чем просто экскурсия, поскольку в центре нашего внимания будут...
    По договорённости
    Нестандартная экскурсия по Самаре
    Индивидуальная экскурсия
    3 000
    за 1-10 чел.
    Нестандартная экскурсия по Самаре
    Приглашаем вас совершить уникальную обзорную экскурсию, во время которой вы услышите историю, как антипатия...
    По договорённости
    Мифы и легенды Самары
    Индивидуальная экскурсия
    5
    7
    2ч 30м
    3 750
    за 1-10 чел.
    Мифы и легенды Самары
    Прогуляться по историческому центру, над подземной Самарой и услышать истории о героях и призраках
    Град купеческий Самара
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    7
    2 500
    за 1-10 чел.
    Град купеческий Самара
    Самара - один из интереснейших городов Поволжья
    По договоренности
    Добро пожаловать в Самару!
    Индивидуальная экскурсия
    5
    8
    4 500
    за 1-4 чел.
    Добро пожаловать в Самару!
    Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
    Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    29
    5 000
    за 1-4 чел.
    Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
    Путеводитель по Волге, вышедший в Петербурге в конце XIX века, о Самаре писал: "Самара - город...
    Ежедневно
    Кино-экскурсия по Самаре
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    3 000
    за 1-10 чел.
    Кино-экскурсия по Самаре
    Во время экскурсии откроем некоторые самарские тайны российского кино, например, о злодее Мориарти и...
    По договорённости
    Самара — жемчужина Поволжья
    Индивидуальная экскурсия
    5
    45
    4 500
    за 1-4 чел.
    Самара — жемчужина Поволжья
    Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
    Обзорная экскурсия по Самаре
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    139
    5 000
    за 1-4 чел.
    Обзорная экскурсия по Самаре
    Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города

    Гиды В. проводит ещё 1 экскурсию

    Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
    Индивидуальная экскурсия
    4 500
    за 1-10 чел.
    Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
    Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных, культурных и научных центров России
    Ежедневно
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Самаре
    🇷🇺