Самара — крупнейший промышленный, культурный и научный центр России.

Прогуляемся по историческому центру. Увидим старинные здания: жилые строения, банки, купеческие особняки, которые помогут окунуться в атмосферу дореволюционной России.

Осмотрим площадь Куйбышева, крупнейшую площадь Европы и седьмую по величине в мире. На площади Чапаева познакомимся с разнообразными архитектурными стилями, а также сходим в гости к Буратино.

Побываем на скате крутого волжского берега, где расположился Иверский женский монастырь. Увидим Самарскую лютеранскую кирху Святого Георга. Полюбуемся на неоготические башни Польского костела.

Пройдем по главной улице города, Куйбышева. Ее называют архитектурной кунсткамерой под открытым небом. Затем переедем к Жигулевскому пивоваренному заводу, родине известного Жигулевского пива.

Осмотрим памятный комплекс ракеты-носителя «Союз», символ города. Самый высокий железнодорожный вокзал в Европе и многое другое.