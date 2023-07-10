Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Давайте откроем Самару вместе! Мы с вами прогуляемся по городу и познакомимся с разными направлениями архитектуры, увидим самую большую площадь и самый высокий вокзал Европы, побываем в гостях у Буратино и на крутом берегу реки — одним словом, познакомимся с удивительным центром Поволжья со всех ракурсов. 4.9 34 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Самаре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8600 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 34 отзыва 3 часа 1-3 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Самара — крупнейший промышленный, культурный и научный центр России. Прогуляемся по историческому центру. Увидим старинные здания: жилые строения, банки, купеческие особняки, которые помогут окунуться в атмосферу дореволюционной России. Осмотрим площадь Куйбышева, крупнейшую площадь Европы и седьмую по величине в мире. На площади Чапаева познакомимся с разнообразными архитектурными стилями, а также сходим в гости к Буратино. Побываем на скате крутого волжского берега, где расположился Иверский женский монастырь. Увидим Самарскую лютеранскую кирху Святого Георга. Полюбуемся на неоготические башни Польского костела. Пройдем по главной улице города, Куйбышева. Ее называют архитектурной кунсткамерой под открытым небом. Затем переедем к Жигулевскому пивоваренному заводу, родине известного Жигулевского пива. Осмотрим памятный комплекс ракеты-носителя «Союз», символ города. Самый высокий железнодорожный вокзал в Европе и многое другое. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исторический центр города

Площадь Куйбышева

Площадь Чапаева

Театр драмы

Католический костел

Лютеранская кирха

Иверский женский монастырь

Жигулевский пивоваренный завод

Памятный комплекс ракеты-носителя «Союз» и др Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.