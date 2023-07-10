Давайте откроем Самару вместе! Мы с вами прогуляемся по городу и познакомимся с разными направлениями архитектуры, увидим самую большую площадь и самый высокий вокзал Европы, побываем в гостях у Буратино и на крутом берегу реки — одним словом, познакомимся с удивительным центром Поволжья со всех ракурсов.
Описание экскурсииСамара — крупнейший промышленный, культурный и научный центр России. Прогуляемся по историческому центру. Увидим старинные здания: жилые строения, банки, купеческие особняки, которые помогут окунуться в атмосферу дореволюционной России. Осмотрим площадь Куйбышева, крупнейшую площадь Европы и седьмую по величине в мире. На площади Чапаева познакомимся с разнообразными архитектурными стилями, а также сходим в гости к Буратино. Побываем на скате крутого волжского берега, где расположился Иверский женский монастырь. Увидим Самарскую лютеранскую кирху Святого Георга. Полюбуемся на неоготические башни Польского костела. Пройдем по главной улице города, Куйбышева. Ее называют архитектурной кунсткамерой под открытым небом. Затем переедем к Жигулевскому пивоваренному заводу, родине известного Жигулевского пива. Осмотрим памятный комплекс ракеты-носителя «Союз», символ города. Самый высокий железнодорожный вокзал в Европе и многое другое. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр города
- Площадь Куйбышева
- Площадь Чапаева
- Театр драмы
- Католический костел
- Лютеранская кирха
- Иверский женский монастырь
- Жигулевский пивоваренный завод
- Памятный комплекс ракеты-носителя «Союз» и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия по Самаре оставила о себе самые лучшие впечатления. Экскурсовод Марина Васильевна с душой и сердечностью рассказала и показала нам город и просто влюбила нас в Самару. Спасибо водителю Александру. Своим отношением он так же подтвердил, что здесь гостей ждут, встретят, покажут и расскажут историю и современность города.
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О
Это была самая интересная экскурсия!!!! Экскурсовод «от Бога»- интересные рассказы, пропитаны невероятными подробностями!!!! Очень понравилось!!! (с нами был ребёнок 4 лет), экскурсовод вовлекала даже его- вообщем интересно было всем!!! Положительные эмоции и яркие впечатления просто переполняют!!!!
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О
Это была самая интересная экскурсия!!!! Экскурсовод «от Бога»- интересные рассказы, пропитаны невероятными подробностями!!!! Очень понравилось!!! (с нами был ребёнок 4 лет), экскурсовод вовлекала даже его- вообщем интересно было всем!!! Положительные эмоции и яркие впечатления просто переполняют!!!!
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С
Огромное спасибо гиду Марине Васильевне.
Безумно хорошо провели время. Очень информативно и все по делу. Много фактов об истории объектов и бывших собственников или жильцов.
Рекомендую….
Время пролетело не заметно
Безумно хорошо провели время. Очень информативно и все по делу. Много фактов об истории объектов и бывших собственников или жильцов.
Рекомендую….
Время пролетело не заметно
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Т
Основные достопримечательности города Самары посмотрели за 3 часа: быстро и не надоедливо. Спасибо
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Г
Интересный рассказ. Оптимальный маршрут с охватом наиболее интересных мест.
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