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городе. Много узнали благодаря ему. Правда не успели посмотреть все места и не услышали про Самару космическую. Зато узнали про заброшенные дома и дворы, а мы любим заброшки. Вячеслав дал рекомендации и по дальнейшей нашей прогулке, где вкусно поесть и погулять. И даже предложил довезти. Очень душевный, хороший экскурсовод и человек. Спасибо!