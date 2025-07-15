Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборРасширенная экскурсия по Самаре: от архитектуры до культурных символов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, пройдитесь по историческим местам и узнайте множество интересных фактов о городе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самара за 3 часа: от купеческих особняков до космических высот
Погрузитесь в атмосферу Самары: купеческие особняки, советская архитектура и живописные виды на Волгу за 3 часа. Успейте увидеть всё
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
25 июл в 16:00
29 июл в 17:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальная экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала
Погрузитесь в историю и культуру Самары, посетив её знаковые места и взойдя на смотровую площадку железнодорожного вокзала
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
25 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья15 июля 2025Экскурсия понравилась. Экскурсия на машине гида это просто великое удовольствие! И много успели и с комфортом! Вячеслав интересно рассказывает о
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Иверский женский монастырь»
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