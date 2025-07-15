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Иверский женский монастырь – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Иверский женский монастырь» в Самаре, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста
На машине
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Расширенная экскурсия по Самаре: от архитектуры до культурных символов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, пройдитесь по историческим местам и узнайте множество интересных фактов о городе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Самара за 3 часа: от купеческих особняков до космических высот
Пешая
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Самара за 3 часа: от купеческих особняков до космических высот
Погрузитесь в атмосферу Самары: купеческие особняки, советская архитектура и живописные виды на Волгу за 3 часа. Успейте увидеть всё
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
25 июл в 16:00
29 июл в 17:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала на транспорте туристов
На поезде
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальная экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала
Погрузитесь в историю и культуру Самары, посетив её знаковые места и взойдя на смотровую площадку железнодорожного вокзала
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
25 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    15 июля 2025
    Самара за 3 часа: от купеческих особняков до космических высот
    Экскурсия понравилась. Экскурсия на машине гида это просто великое удовольствие! И много успели и с комфортом! Вячеслав интересно рассказывает о
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    городе. Много узнали благодаря ему. Правда не успели посмотреть все места и не услышали про Самару космическую. Зато узнали про заброшенные дома и дворы, а мы любим заброшки. Вячеслав дал рекомендации и по дальнейшей нашей прогулке, где вкусно поесть и погулять. И даже предложил довезти. Очень душевный, хороший экскурсовод и человек. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Иверский женский монастырь»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста
  2. Самара за 3 часа: от купеческих особняков до космических высот
  3. Экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Площадь Куйбышева
  2. Самое главное
  3. Площадь Чапаева
  4. Самарская набережная
  5. Площадь Славы
  6. Набережная
  7. Сквер Пушкина
  8. Жигулевский пивзавод
  9. Особняк Курлиных
  10. Царев Курган
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июле 2025
Сейчас в Самаре в категории "Иверский женский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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