Я раскрою, как город превратился из Богом забытой крепости на Волге в космическую столицу России. Расскажу о Рязанове, Толстом, Шаляпине и малоизвестном австрийце, чьё пиво стало всенародно любимым.
Вы узнаете, где жила первая красавица, почему самарскую булочку называют неклютинкой, откуда здесь польский костёл и ещё много интересного!
Вы узнаете, где жила первая красавица, почему самарскую булочку называют неклютинкой, откуда здесь польский костёл и ещё много интересного!
Описание экскурсии
- «Круг в квадрате» — площадь, где памятник вождю революционеров сменил скульптуру Александра II
- Бывшая Дворянская улица с причудами архитектуры
- Ремесленная пекарня, в которой возрождают старинные рецепты хлеба и булок
- Пешеходная Ленинградская улица — любимая прогулочная зона самарцев и гостей
- Историческая гостиница, где останавливался Фёдор Шаляпин и обедал Алексей Толстой
- Лютеранская кирха, которую разрешила построить Екатерина II
- Филармония, где Шаляпин дал единственный в городе концерт, хотя не планировал
- Дом детства Эльдара Рязанова
- Памятник Алексею Толстому, выросшему под Самарой. Рядом — Буратино, Мальвина, Артемон и другие герои писателя
- Польский костёл с неоготическими шпилями, арками, лепниной, витражами
- Усадьба купчихи Александры Курлиной, подаренная мужем в день свадьбы
- Сквер на месте дома Аксаковых — по легенде, здесь написана сказка «Аленький цветочек»
- Площадь Чапаева с памятником легендарному начдиву, театром драмы и особняком пивного короля Альфреда фон Вакано
- Пушкинский сквер, откуда виден Жигулёвский пивоваренный завод
Самое главное в Самаре — это Волга. На нашем маршруте её видно отовсюду — словно она приглашает на набережную. Экскурсия завершится рядом — удобно для дальнейшего променада.
Организационные детали
Все достопримечательности осмотрим снаружи, дополнительных расходов нет.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 1447 туристов
Я профессиональный экскурсовод. Специализируюсь на самых разных темах, начиная с обзорной экскурсии по Самаре и заканчивая заповедными тропками Жигулёвских гор. У меня очень большой опыт проведения экскурсий для разных групп:
Входит в следующие категории Самары
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