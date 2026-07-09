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Всё или почти всё о старой милой Самаре

Визитные карточки, повороты истории, великие люди
Я раскрою, как город превратился из Богом забытой крепости на Волге в космическую столицу России. Расскажу о Рязанове, Толстом, Шаляпине и малоизвестном австрийце, чьё пиво стало всенародно любимым.

Вы узнаете, где жила первая красавица, почему самарскую булочку называют неклютинкой, откуда здесь польский костёл и ещё много интересного!
Всё или почти всё о старой милой Самаре
Всё или почти всё о старой милой Самаре
Всё или почти всё о старой милой Самаре

Описание экскурсии

  • «Круг в квадрате» — площадь, где памятник вождю революционеров сменил скульптуру Александра II
  • Бывшая Дворянская улица с причудами архитектуры
  • Ремесленная пекарня, в которой возрождают старинные рецепты хлеба и булок
  • Пешеходная Ленинградская улица — любимая прогулочная зона самарцев и гостей
  • Историческая гостиница, где останавливался Фёдор Шаляпин и обедал Алексей Толстой
  • Лютеранская кирха, которую разрешила построить Екатерина II
  • Филармония, где Шаляпин дал единственный в городе концерт, хотя не планировал
  • Дом детства Эльдара Рязанова
  • Памятник Алексею Толстому, выросшему под Самарой. Рядом — Буратино, Мальвина, Артемон и другие герои писателя
  • Польский костёл с неоготическими шпилями, арками, лепниной, витражами
  • Усадьба купчихи Александры Курлиной, подаренная мужем в день свадьбы
  • Сквер на месте дома Аксаковых — по легенде, здесь написана сказка «Аленький цветочек»
  • Площадь Чапаева с памятником легендарному начдиву, театром драмы и особняком пивного короля Альфреда фон Вакано
  • Пушкинский сквер, откуда виден Жигулёвский пивоваренный завод

Самое главное в Самаре — это Волга. На нашем маршруте её видно отовсюду — словно она приглашает на набережную. Экскурсия завершится рядом — удобно для дальнейшего променада.

Организационные детали

Все достопримечательности осмотрим снаружи, дополнительных расходов нет.

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 1447 туристов
Я профессиональный экскурсовод. Специализируюсь на самых разных темах, начиная с обзорной экскурсии по Самаре и заканчивая заповедными тропками Жигулёвских гор. У меня очень большой опыт проведения экскурсий для разных групп:
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детских, взрослых, профессиональных, иностранных, людей бизнеса и просто любознательных туристов. Мой подход в экскурсии — влюбить слушателей в Самару, открыть завесу обыденности и показать необычные, интригующие и захватывающие страницы истории города. Моя сверхзадача: «Открой случайные черты, и ты увидишь — мир прекрасен!»

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