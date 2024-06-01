Музей Рязанова – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Рязанова» в Самаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
251 отзыв
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200 за всё до 10 чел.
Свидание с Самарой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Интересная экскурсия. Натали дает довольно много информации за время экскурсии. Узнали не только историю Самары, но и самобытность местных жителей, особенности менталитета и речи. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Большое спасибо Натали за интересную, веселую, энергичную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    31 октября 2023
    Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
    Остались самые теплые воспоминания. Рекомендую.
  • N
    Nadin
    25 июня 2023
    Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
    Отличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворики. Очень рекомендую.
    Отличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворикиОтличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворикиОтличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворики
  • Е
    Евгения
    30 апреля 2023
    Свидание с Самарой
    Отличная небольшая прогулка по старой части города. За 2,5 часа охватили все основные события и места города.
  • П
    Павел
    12 июня 2022
    Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
    Эмма очень влюблённая в город экскурсовод. Рассказывает интересно. Показывает места которые нельзя посмотреть большой группой
  • И
    Ирина
    27 марта 2022
    Свидание с Самарой
    Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Глубокие знания, любовь к Самарской земле, позитивный настрой - все это об Ольге. Ещё подкупило
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    нас к ней: серьёзная подготовка к экскурсии, знание интересных нетривиальных фактов. Наша компания - это жители Самары и Тольятти, интересующиеся историей узнали много нового и интересно! Спасибо большое, Ольге! Надеемся до новых встреч!

    Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Глубокие знания, любовь к Самарской земле, позитивный настрой - все это

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Музей Рязанова»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Самара
  2. Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
  3. Свидание с Самарой
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Музей Рязанова" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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