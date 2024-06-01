И Инна Знакомьтесь, Самара Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.

Т Татьяна Знакомьтесь, Самара Интересная экскурсия. Натали дает довольно много информации за время экскурсии. Узнали не только историю Самары, но и самобытность местных жителей, особенности менталитета и речи. Рекомендую!

Е Елена Знакомьтесь, Самара Большое спасибо Натали за интересную, веселую, энергичную экскурсию!

Н Наталья Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок» Остались самые теплые воспоминания. Рекомендую.

N Nadin Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок» Отличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворики. Очень рекомендую.

Е Евгения Свидание с Самарой Отличная небольшая прогулка по старой части города. За 2,5 часа охватили все основные события и места города.

П Павел Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок» Эмма очень влюблённая в город экскурсовод. Рассказывает интересно. Показывает места которые нельзя посмотреть большой группой