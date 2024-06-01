1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна1 июня 2024Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
- ТТатьяна19 мая 2024Интересная экскурсия. Натали дает довольно много информации за время экскурсии. Узнали не только историю Самары, но и самобытность местных жителей, особенности менталитета и речи. Рекомендую!
- ЕЕлена16 мая 2024Большое спасибо Натали за интересную, веселую, энергичную экскурсию!
- ННаталья31 октября 2023Остались самые теплые воспоминания. Рекомендую.
- NNadin25 июня 2023Отличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворики. Очень рекомендую.
- ЕЕвгения30 апреля 2023Отличная небольшая прогулка по старой части города. За 2,5 часа охватили все основные события и места города.
- ППавел12 июня 2022Эмма очень влюблённая в город экскурсовод. Рассказывает интересно. Показывает места которые нельзя посмотреть большой группой
- ИИрина27 марта 2022Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Глубокие знания, любовь к Самарской земле, позитивный настрой - все это об Ольге. Ещё подкупило
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Музей Рязанова»
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