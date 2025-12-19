Если вы устали от толпы и ищете редкое красивое место, эта экскурсия в Академию Штиглица — точное попадание. За 1 час вы пройдёте несколько залов разных эпох без длинных лекций. Здесь не «экспозиция», а пространства, которые меняют настроение.
Описание экскурсии
Вы уже видели главные музеи Санкт-Петербурга и хотите не «ещё одну экспозицию», а красивое пространство-открытие, то эта экскурсия в Академию Штиглица попадёт точно. Здесь впечатление рождается не из витрин, а из пространств: шаг — и другое настроение. Билеты включены — вы приходите и сразу начинаете смотреть. Вы зайдёте в вестибюль — и городской шум останется снаружи. Остановитесь во дворе под стеклянным куполом: свет, воздух, отражения — как кадр из кино. Подниметесь по Римской лестнице — там хочется идти медленнее и рассматривать линии, ритм, детали. Дальше — залы, где античность, средневековье, Возрождение и барокко сменяют друг друга не «по учебнику», а как разные настроения интерьера. Именно поэтому интерьеры Академии Штиглица так цепляют тех, кто «уже всё видел». Почему стоит выбрать эту экскурсию• 1 час — и вы переключились: насыщенно, без усталости.
Редкий доступ - лучше выбрать удобное время заранее.
Всё просто: билеты включены, встреча в вестибюле - пришли и сразу внутри маршрута. Маршрут собран из точных акцентов: Итальянская галерея, двор под стеклянным куполом, Римская лестница, зал изразцовых печей и зал Медичи с резной мебелью. В этой экскурсии в Академию Штиглица всё складывается в аккуратный сюжет — короткий, цельный, очень визуальный. Формат редкий, даты часто раскупают — лучше выбрать удобное время заранее. Важная информация:.
- Пожалуйста, не опаздывайте, догнать группу не получится.
- После подтверждения брони, просим оплатить экскурсию полностью, после оплаты билеты в музей будут выкуплены для вас.
- Полный список льгот: школьники, студенты, пенсионеры, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры орденов Славы, ветераны ВОВ, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", жители блокадного Ленинграда, инвалиды I, II, и III групп, ветераны боевых действий, сотрудники музеев РФ, члены творческих союзов РФ, члены Международного совета музеев (ИКОМ), многодетные семьи при предъявлении документов, подтверждающих принадлежность к перечисленным категориям.
- Бесплатно: дети до 7 лет.
- Не забудьте взять с собой документы, подтверждающие льготу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Билеты в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Соляной переулок, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
