Откройте для себя Академию Штиглица — место, где пересекаются традиции русского искусства и новаторский дизайн.
Полюбуйтесь архитектурой в стиле неоренессанса, загляните в уникальные залы музея и узнайте, где создавались выдающиеся шедевры эпохи!
Описание билетаПознакомьтесь с миром искусства! Академия Штиглица, основанная в 1876 году, является одним из ведущих учебных заведений в области художественного образования в России. Она известна своими традициями в обучении декоративно-прикладному искусству, дизайну и архитектуре. Уникальная архитектура здания, выполненная в стиле неоренессанса, привлекает внимание не только студентов, но и туристов. Академия также славится своим вкладом в развитие русского искусства и дизайна, а в её стенах создавались многие творения выдающихся художников.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аванзал
- Романская галерея
- Теремок
- Малая итальянская галерея
- Зал Росселино
- Зал Медичи
- Зал Печей
- Малая Гротесковая галерея
Что включено
- Экскурсия по Академии
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Соляной переулок, 13
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
АН-д
22 авг 2025
Академия как всегда прекрасна. По сравнению с предыдущими посещениями, содержание экскурсии более сжато, неполно.
И
Ирина
11 авг 2025
Давно хотела посетить, да все никак не удавалось. Наконец -то удалось, шла с радостным чувством. Здание прекрасное и внутри и снаружи, счастливы те, кто учится и работает. А вот с
Э
Элеонора
10 авг 2025
Очень понравилось. Замечательный, знающий гид, увлеченный своим делом. Хорошая организация экскурсии. Большое спасибо
С
Сергей
8 авг 2025
Втрой раз посещаю эту Академию, думаю не последний. Хорошая организация, экскурсовод замечательный. Интересно, познавательно, не утомительно. Для интересующихся искусством, историей и просо любящих прекрасное- замечательное место! Спасибо!
Т
Трушкин
8 авг 2025
Был второй раз. Небо и земля. Все зависит от экскурсовода. Второй раз был Николай - это кошмар, что говорит не слышно. 20 % хихикает. 10 % времени улыбается сам себе, ни на один вопрос не ответил. Бубнил что заучил. Двойка
О
Оксана
7 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Впечатлила и сама академия, и рассказ экскурсовода. Очень рекомендую!
А
Анна
6 авг 2025
Понравилось все, только классы хотелось бы посмотреть. Удалось заглянуть в открытую дверь. И были потрясены красотой помещения
И
Иван
2 авг 2025
М
Марина
27 июл 2025
Ю
Юлия
28 июн 2025
Восторг, очень интересно, познавательно. Большое спасибо.
В
Виктор
27 июн 2025
Экскурсия была очень содержательная. Полное погружение в историю. Экскурсовод всегда отвечал на всё заданные вопросы. Благодарим за хорошую экскурсию.
И
Ирина
22 июн 2025
Давно мечтали попасть на эту экскурсию и вот мечта сбылась))
Понравилось очень!
Невероятной красоты интерьеры, мебель, изразцы, коллекция кукол и много чего ещё. Сама экскурсия очень содержательная и увлекательная, много нюансов и интересных фактов.
Получили большое эстетическое удовольствие. Спасибо большое всем организаторам и экскурсоводу!
Д
Дмитрий
19 июн 2025
Е
Елена
18 июн 2025
Давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот, все сложилось. Великолепное место, великолепный гид. Огромное спасибо!!!
А
Алёна
18 июн 2025
