А АН-д Академия как всегда прекрасна. По сравнению с предыдущими посещениями, содержание экскурсии более сжато, неполно.

И Ирина читать дальше экскурсоводом не повезло, рассказывал с плохо скрываемым раздражением, вопросы резко обрывал или отвечал так, что уже ничего не хотелось спрашивать. Величие невоспитанного человека, если бы знала, что так будет, не пошла бы Давно хотела посетить, да все никак не удавалось. Наконец -то удалось, шла с радостным чувством. Здание прекрасное и внутри и снаружи, счастливы те, кто учится и работает. А вот с

Э Элеонора Очень понравилось. Замечательный, знающий гид, увлеченный своим делом. Хорошая организация экскурсии. Большое спасибо

С Сергей Втрой раз посещаю эту Академию, думаю не последний. Хорошая организация, экскурсовод замечательный. Интересно, познавательно, не утомительно. Для интересующихся искусством, историей и просо любящих прекрасное- замечательное место! Спасибо!

Т Трушкин Был второй раз. Небо и земля. Все зависит от экскурсовода. Второй раз был Николай - это кошмар, что говорит не слышно. 20 % хихикает. 10 % времени улыбается сам себе, ни на один вопрос не ответил. Бубнил что заучил. Двойка

О Оксана Экскурсия очень понравилась! Впечатлила и сама академия, и рассказ экскурсовода. Очень рекомендую!

А Анна Понравилось все, только классы хотелось бы посмотреть. Удалось заглянуть в открытую дверь. И были потрясены красотой помещения

И Иван

М Марина

Ю Юлия Восторг, очень интересно, познавательно. Большое спасибо.

В Виктор Экскурсия была очень содержательная. Полное погружение в историю. Экскурсовод всегда отвечал на всё заданные вопросы. Благодарим за хорошую экскурсию.

И Ирина Давно мечтали попасть на эту экскурсию и вот мечта сбылась))

Понравилось очень!

Невероятной красоты интерьеры, мебель, изразцы, коллекция кукол и много чего ещё. Сама экскурсия очень содержательная и увлекательная, много нюансов и интересных фактов.

Получили большое эстетическое удовольствие. Спасибо большое всем организаторам и экскурсоводу!

Д Дмитрий

Е Елена Давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот, все сложилось. Великолепное место, великолепный гид. Огромное спасибо!!!