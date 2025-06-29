На мастер-классе по текстурной живописи в Санкт-Петербурге каждый сможет создать свою уникальную картину. Опытный художник поможет выбрать сюжет и проведет через все этапы создания произведения искусства. Все материалы предоставляются, а готовую работу можно забрать с собой. Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 4 лет. Это отличная возможность провести время с пользой и увлечением, открыв для себя мир искусства
6 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание уникальной картины
- 👨🎨 Профессиональный преподаватель
- 🖌️ Все материалы включены
- 👪 Подходит для всей семьи
- 🏙️ Удобное расположение в Петербурге
- 🖼️ Забираете картину домой
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Мастер-класс проходит в помещении, поэтому его можно посещать круглый год. Наиболее комфортно заниматься в осенние и зимние месяцы, с сентября по февраль, когда на улице прохладно и уютно проводить время в творческой атмосфере. Весной и летом, с марта по август, также приятно участвовать в мастер-классе, особенно в дождливые дни, когда хочется укрыться от непогоды. В любое время года вы сможете насладиться процессом создания картины.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Городские пейзажи
- Натюрморты
Описание мастер-класса
- Вы выберете тему на ваш вкус — городские и природные пейзажи, натюрморты, изображения людей и животных.
- Преподаватель расскажет и покажет, что и как делать на каждом этапе — от идеи и подмалёвка до завершения картины.
- Поделится нюансами работы и секретами техники.
- Вы заберёте картину с собой сразу после мастер-класса — мы бережно упакуем её.
Организационные детали
- Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 4 лет.
- Мы подготовим необходимые инструменты и материалы. Приносить с собой ничего не нужно.
- Размер холста на с деревянным подрамником — 25×35 см. или 30×30 см. Можем предложить полотна других размеров за доплату. Детали уточняйте в личной переписке.
- Мастер-класс проведёт профессиональный преподаватель.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 17:00, 18:00 и 19:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станций метро "Пушкинская" или "Технологический институт"
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 8723 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
29 июн 2025
Небольшая худ мастерская в которой проходил мастер-класс. В общем понравилось. За два часа нарисовали с сыном картины.
Е
Евгения
25 июн 2025
Захотелось на память о пребывании в Питере оставить что-то неповторимое.
А что может быть лучше собственной художественной работы?
Ребенок (7 лет) сам придумал тему и воплотил её на мастер-классе.
Очень доволен проведённым уроком
А что может быть лучше собственной художественной работы?
Ребенок (7 лет) сам придумал тему и воплотил её на мастер-классе.
Очень доволен проведённым уроком
М
Мария
3 мая 2025
Кристина! Вы супер! Благодарю Вас за этот чудесный день!
Все очень понравилось!
Обязательно еще посещу эту мастерскую!
Все очень понравилось!
Обязательно еще посещу эту мастерскую!
О
Ольга
9 апр 2025
Отличное занятие, нам очень понравилось!!! Я новичок, все доходчиво объяснили, показали, рассказали. Рекомендую!
Ю
Юлия
1 апр 2025
Прекрасный мастер-класс, спасибо! Очень понравилось, как Кристина организовала нашу работу. И процесс, и результат доставили удовольствие)
Н
Надежда
22 мар 2025
Спасибо за мастер-класс, все понравилось!
Дарья
1 мар 2025
Рекомендую всем, кто хочет попробовать себя в живописи. Студия в центре города, удобно добираться. Очень уютно, доброе отношение и индивидуальный подход помогут каждому почувствовать себя мастером кисти и красок. Помогут, подскажут, подберут сюжет по вашему вкусу.
Мария
7 фев 2025
Отлично повели время. Спокойно, неторопливо и душевно. Иван отличный художник, учитель и собеседник. Ограничений по времени не было, никто никуда не торопил, главное чтобы закончили работу и остались довольны. Спасибо рекомендую👍
З
Зоя
22 дек 2024
Приятно провела время, а ещё увезла с собой работу. Было интересно работать с текстурной пастой. На месте подобрали мне нужный формат холста и раму, бережно упаковали для перевозки в ручной клади. Спасибо! Советую.
Ч
Черномырдина
19 дек 2024
Мне очень понравился мастер-класс, я целенаправленно искала мероприятия, связанные с живописью. Преподаватель просто чудо, искренне благодарна гостеприимному городу и этой студии, что смогла такую чудесную картину с темой Питера привезти домой.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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