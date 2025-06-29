На мастер-классе по текстурной живописи в Санкт-Петербурге каждый сможет создать свою уникальную картину. Опытный художник поможет выбрать сюжет и проведет через все этапы создания произведения искусства. Все материалы предоставляются, а готовую работу можно забрать с собой. Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 4 лет. Это отличная возможность провести время с пользой и увлечением, открыв для себя мир искусства

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Мастер-класс проходит в помещении, поэтому его можно посещать круглый год. Наиболее комфортно заниматься в осенние и зимние месяцы, с сентября по февраль, когда на улице прохладно и уютно проводить время в творческой атмосфере. Весной и летом, с марта по август, также приятно участвовать в мастер-классе, особенно в дождливые дни, когда хочется укрыться от непогоды. В любое время года вы сможете насладиться процессом создания картины.

Сейчас июль — это идеальное время.