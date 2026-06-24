Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Одними из первых вы увидите недавно открывшийся после многолетней реставрации дворец в Царском Селе. Пройдете по апартаментам, где жила царская семья с 1905 по 1917 год. Узнаете о событиях, которые поставили это место в ряд наиболее знаковых для российской истории. А в роли вашего гида выступит приложение, заранее установленное на смартфон.
Описание билета
Вы побываете в помещении, где Николай II решил принять на себя командование русской армией во время Первой мировой войны. Посетите рабочий кабинет императора, где в начале 20 века решались судьбы Российской империи и других государств. Увидите личные покои царствующих особ — оцените стиль модерн, столь модный в тот период, и узнаете о технических новинках, доступных императорской семье.
Осмотрите гостиную, в которой императрице сообщили об отречении супруга от престола, и где ей объявили о домашнем аресте. И мысленно проводите Романовых, отправившихся из Александровского дворца на Урал, к месту своей гибели, и унесших с собой монархическую эпоху России.
Продолжительность — 1 час.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включен входной билет в Александровский дворец
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Взрослые: билет + аудиотур
|1680 ₽
|Дети до 13 лет: билет + аудиотур
|620 ₽
|Учащиеся с 14 лет: билет + аудиотур
|1040 ₽
|Студенты: билет + аудиотур
|1040 ₽
|Пенсионеры: билет + аудиотур
|1040 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Александровского дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 19071 туриста
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
познавательно,живое повествование,интересные детали. Не затянуто,не скучно.
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Прекрасная экскурсия! Все очень удобно устроено! Прекрасный аудиогид. Дворец великолепный, а в прекрасном сопровождении аудио ещё лучше) спасибо!
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А
Экскурсия в целом стандартна, но дешевле купить билеты и посетить замок в составе группы с экскурсоводом.
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Очень замечательная экскурсия,советую всем, не пожалеете.
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При покупке во дворец аудиогид дают бесплатно. Дворец красивый, рекомендую к посещению
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Действительно, некоторые музеи предлагают бесплатные аудиогиды. Однако, наши аудиоэкскурсии созданы профессиональными авторами и экспертами в своей области, чтобы предоставить вам уникальный и познавательный опыт посещения музея. Они предлагают более подробную и персонализированную экскурсию, чем бесплатные гиды, предоставляемые музеем.
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