Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Александровский дворец: билет и аудиоэкскурсия

Посетить последнюю официальную резиденцию Николая II, где происходили поворотные моменты истории

Одними из первых вы увидите недавно открывшийся после многолетней реставрации дворец в Царском селе.

Пройдете по апартаментам, где жила царская семья с 1905 по 1917 год.

Узнаете о событиях, которые поставили это место в ряд наиболее знаковых для российской истории.

А в роли вашего гида выступит приложение, заранее установленное на смартфон.
Александровский дворец: билет и аудиоэкскурсия
Александровский дворец: билет и аудиоэкскурсия
Александровский дворец: билет и аудиоэкскурсия
Александровский дворец: билет и аудиоэкскурсия
Александровский дворец: билет и аудиоэкскурсия
Александровский дворец: билет и аудиоэкскурсия
Александровский дворец: билет и аудиоэкскурсия
Александровский дворец: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вы побываете в помещении, где Николай II решил принять на себя командование русской армией во время Первой мировой войны. Посетите рабочий кабинет императора, где в начале 20 века решались судьбы Российской империи и других государств. Увидите личные покои царствующих особ — оцените стиль модерн, столь модный в тот период, и узнаете о технических новинках, доступных императорской семье.

Осмотрите гостиную, в которой императрице сообщили об отречении супруга от престола, и где ей объявили о домашнем аресте. И мысленно проводите Романовых, отправившихся из Александровского дворца на Урал, к месту своей гибели, и унесших с собой монархическую эпоху России.

Продолжительность — 1 час.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в Александровский дворец
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Александровского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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