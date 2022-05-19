Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Вы побываете в помещении, где Николай II решил принять на себя командование русской армией во время Первой мировой войны. Посетите рабочий кабинет императора, где в начале 20 века решались судьбы Российской империи и других государств. Увидите личные покои царствующих особ — оцените стиль модерн, столь модный в тот период, и узнаете о технических новинках, доступных императорской семье.
Осмотрите гостиную, в которой императрице сообщили об отречении супруга от престола, и где ей объявили о домашнем аресте. И мысленно проводите Романовых, отправившихся из Александровского дворца на Урал, к месту своей гибели, и унесших с собой монархическую эпоху России.
Продолжительность — 1 час.