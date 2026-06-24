Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Одними из первых вы увидите недавно открывшийся после многолетней реставрации дворец в Царском Селе. Пройдете по апартаментам, где жила царская семья с 1905 по 1917 год. Узнаете о событиях, которые поставили это место в ряд наиболее знаковых для российской истории. А в роли вашего гида выступит приложение, заранее установленное на смартфон.

Описание билета

Вы побываете в помещении, где Николай II решил принять на себя командование русской армией во время Первой мировой войны. Посетите рабочий кабинет императора, где в начале 20 века решались судьбы Российской империи и других государств. Увидите личные покои царствующих особ — оцените стиль модерн, столь модный в тот период, и узнаете о технических новинках, доступных императорской семье.

Осмотрите гостиную, в которой императрице сообщили об отречении супруга от престола, и где ей объявили о домашнем аресте. И мысленно проводите Романовых, отправившихся из Александровского дворца на Урал, к месту своей гибели, и унесших с собой монархическую эпоху России.

Продолжительность — 1 час.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно