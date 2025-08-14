Оценить величие любимой резиденции трех императриц и прогуляться по павильонам парка
Свежий загородный воздух, роскошь барокко и живописные пейзажи Царского Села перенесут вас на несколько часов во времена Петра I и золотой век Екатерины II.
Вы узнаете, как сформировался шедевр дворцово-паркового искусства, исследуете парадные залы и прикоснетесь к тайнам Янтарной комнаты. А вашим проводником в ту эпоху станет смартфон с заранее установленным приложением.
Осматривая дворец снаружи и гуляя по его торжественным залам, вы услышите о великих архитекторах, работавших над проектом летней царской резиденции. На ярком примере экстерьера здания, а также убранства Большого зала, «Золотой анфилады» и царских покоев вы поймете стилистику русского барокко середины 18 века. Погрузитесь в таинственное прошлое легендарной Янтарной комнаты. Ощутите присутствие трех императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Увидите, что каждая из них оставила в наследство дворцу. А также рассмотрите редчайшие предметы прикладного искусства.
Атмосферная прогулка по старинному парку
Затем вы прогуляетесь по живописному Екатерининскому парку, который примыкает к дворцу и прекрасен в любое время года. Узнаете о предназначении интересных построек на его территории и познакомитесь с историей самых интересных павильонов, в том числе, Камероновой галереи (без посещения), Грота и Эрмитажа Царского Села.
Продолжительность — 2-2,5 часа.
Организационные детали
Билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату
Билеты именные, после внесения предоплаты для завершения бронирования нужно сообщить ваши ФИО организатору
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Взрослый: билет + аудиотур
3045 ₽
Пенсионеры: билет + аудиотур
1880 ₽
Учащиеся с 14 лет: билет + аудиотур
1880 ₽
Дети не достигшие 14 лет: билет + аудиотур
1144 ₽
Иностранные граждане: билет + аудиотур
5145 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Царскосельского лицея
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 19102 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
В день экскурсии не пришли билеты, после моего звонка организатору, мне сообщили, что произошла техническая ошибка и надо либо перенести время либо отказаться. Мы перенесли время, получили билеты и дальше все пошло хорошо. . В парк и музей мы прошли спокойно, аудиогид в телефоне работал хорошо. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую
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Герман
Все прекрасно. Но очень быстро.
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А
Алла
Очень удобный формат экскурсии, когда вы хотите получить информацию, но не хотите быть к кому-то привязаны. Мы были с маленьким ребёнком который не может в силу возраста послушно идти в читать дальшеуменьшить
группе со взрослыми и не отвлекаться. А здесь он смотрел что хотел и куда хотел. А мы могли после прослушанного материала пересказать ему то, что его заинтересовало, никому не мешая. И сами в любой момент остановить аудиогида и вернуться к предыдущему материалу.
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Оксана
Прекрасный гид! Очень удобно всё организовано! Для нас самое важное - это именно ть возможность не примыкать к этим всём огромным группам. Хотя там тоже вме неплохо устроено, но не читать дальшеуменьшить
наш формат. А тут - всё идеально! Интересная и достаточно компактная экскурсия. Без лишней воды, всё по делу и интересно мне и сыну 13 лет. Спасибо большое! Не первый раз с вами) и точно не последний;)
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А
Антонина
Очень удобная гулять с аудиогидом и по саду и по дворцу. Все локации удобные и быстро находятся, главное правильно следовать маршруту. О Екатеринском дворце аудиоэкскурсия очень информативно. В день посещения дворца было дождливо и много посетителей, так что когда народ немного рассосался я просто вернулась в некоторые залы и прослуша информацию о них еще раз.
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Ш
Ширяева
Экскурсовод там был свой. А сама экскурсия замечательная, красота необыкновенная, обожаю позолоту, янтарь, зеркала, напокупала подарков и себя не обидела. Хотелось бы в каждом зале побывать подольше, чтобы все разглядеть хорошенько. А еще было бы здорово в гардеробе брать старинные бальные платья и представлять себя королевишной. Было бы прикольно.
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