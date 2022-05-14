Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия

Оценить величие любимой резиденции трех императриц и прогуляться по павильонам парка

Мини-группа
Свежий загородный воздух, роскошь барокко и живописные пейзажи Царского села перенесут вас на несколько часов во времена Петра I и золотой век Екатерины II.

Вы узнаете, как сформировался шедевр дворцово-паркового искусства, исследуете парадные залы и прикоснетесь к тайнам Янтарной комнаты.

А вашим проводником в ту эпоху станет смартфон с заранее установленным приложением.
Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия
Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия
Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия
Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия
Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия
Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия
Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия
Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия
Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия
Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия
Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Любимая резиденция трех императриц

Осматривая дворец снаружи и гуляя по его торжественным залам, вы услышите о великих архитекторах, работавших над проектом летней царской резиденции. На ярком примере экстерьера здания, а также убранства Большого зала, «Золотой анфилады» и царских покоев вы поймете стилистику русского барокко середины 18 века. Погрузитесь в таинственное прошлое легендарной Янтарной комнаты. Ощутите присутствие трех императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Увидите, что каждая из них оставила в наследство дворцу. А также рассмотрите редчайшие предметы прикладного искусства.

Атмосферная прогулка по старинному парку

Затем вы прогуляетесь по живописному Екатерининскому парку, который примыкает к дворцу и прекрасен в любое время года. Узнаете о предназначении интересных построек на его территории и познакомитесь с историей самых интересных павильонов, в том числе, Камероновой галереи, Грота и Эрмитажа Царского Села.

Продолжительность — 2-2,5 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в Екатерининский парк и Екатерининский дворец (Маршрут №1)
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Царскосельского лицея
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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