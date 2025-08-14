Свежий загородный воздух, роскошь барокко и живописные пейзажи Царского Села перенесут вас на несколько часов во времена Петра I и золотой век Екатерины II. Вы узнаете, как сформировался шедевр дворцово-паркового искусства, исследуете парадные залы и прикоснетесь к тайнам Янтарной комнаты. А вашим проводником в ту эпоху станет смартфон с заранее установленным приложением.

Описание билета

Любимая резиденция трех императриц

Осматривая дворец снаружи и гуляя по его торжественным залам, вы услышите о великих архитекторах, работавших над проектом летней царской резиденции. На ярком примере экстерьера здания, а также убранства Большого зала, «Золотой анфилады» и царских покоев вы поймете стилистику русского барокко середины 18 века. Погрузитесь в таинственное прошлое легендарной Янтарной комнаты. Ощутите присутствие трех императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Увидите, что каждая из них оставила в наследство дворцу. А также рассмотрите редчайшие предметы прикладного искусства.

Атмосферная прогулка по старинному парку

Затем вы прогуляетесь по живописному Екатерининскому парку, который примыкает к дворцу и прекрасен в любое время года. Узнаете о предназначении интересных построек на его территории и познакомитесь с историей самых интересных павильонов, в том числе, Камероновой галереи (без посещения), Грота и Эрмитажа Царского Села.

Продолжительность — 2-2,5 часа.

Организационные детали

Билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату

Билеты именные, после внесения предоплаты для завершения бронирования нужно сообщить ваши ФИО организатору

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

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