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Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия

Оценить величие любимой резиденции трех императриц и прогуляться по павильонам парка
Свежий загородный воздух, роскошь барокко и живописные пейзажи Царского Села перенесут вас на несколько часов во времена Петра I и золотой век Екатерины II.

Вы узнаете, как сформировался шедевр дворцово-паркового искусства, исследуете парадные залы и прикоснетесь к тайнам Янтарной комнаты. А вашим проводником в ту эпоху станет смартфон с заранее установленным приложением.
4.4
14 отзывов
Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия
Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия
Екатерининский дворец - билет и аудиоэкскурсия

Описание билета

Любимая резиденция трех императриц

Осматривая дворец снаружи и гуляя по его торжественным залам, вы услышите о великих архитекторах, работавших над проектом летней царской резиденции. На ярком примере экстерьера здания, а также убранства Большого зала, «Золотой анфилады» и царских покоев вы поймете стилистику русского барокко середины 18 века. Погрузитесь в таинственное прошлое легендарной Янтарной комнаты. Ощутите присутствие трех императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Увидите, что каждая из них оставила в наследство дворцу. А также рассмотрите редчайшие предметы прикладного искусства.

Атмосферная прогулка по старинному парку

Затем вы прогуляетесь по живописному Екатерининскому парку, который примыкает к дворцу и прекрасен в любое время года. Узнаете о предназначении интересных построек на его территории и познакомитесь с историей самых интересных павильонов, в том числе, Камероновой галереи (без посещения), Грота и Эрмитажа Царского Села.

Продолжительность — 2-2,5 часа.

Организационные детали

  • Билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату
  • Билеты именные, после внесения предоплаты для завершения бронирования нужно сообщить ваши ФИО организатору

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Взрослый: билет + аудиотур3045 ₽
Пенсионеры: билет + аудиотур1880 ₽
Учащиеся с 14 лет: билет + аудиотур1880 ₽
Дети не достигшие 14 лет: билет + аудиотур1144 ₽
Иностранные граждане: билет + аудиотур5145 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Царскосельского лицея
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 19102 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
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и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
В день экскурсии не пришли билеты, после моего звонка организатору, мне сообщили, что произошла техническая ошибка и надо либо перенести время либо отказаться. Мы перенесли время, получили билеты и дальше все пошло хорошо. . В парк и музей мы прошли спокойно, аудиогид в телефоне работал хорошо. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую
В день экскурсии не пришли билеты, после моего звонка организатору, мне сообщили, что произошла техническая ошибка
В день экскурсии не пришли билеты, после моего звонка организатору, мне сообщили, что произошла техническая ошибка
В день экскурсии не пришли билеты, после моего звонка организатору, мне сообщили, что произошла техническая ошибка
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Герман
Все прекрасно. Но очень быстро.
Все прекрасно. Но очень быстро.
Все прекрасно. Но очень быстро.
Все прекрасно. Но очень быстро.
Все прекрасно. Но очень быстро.
Все прекрасно. Но очень быстро.
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А
Очень удобный формат экскурсии, когда вы хотите получить информацию, но не хотите быть к кому-то привязаны. Мы были с маленьким ребёнком который не может в силу возраста послушно идти в
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группе со взрослыми и не отвлекаться. А здесь он смотрел что хотел и куда хотел. А мы могли после прослушанного материала пересказать ему то, что его заинтересовало, никому не мешая. И сами в любой момент остановить аудиогида и вернуться к предыдущему материалу.

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Оксана
Прекрасный гид! Очень удобно всё организовано! Для нас самое важное - это именно ть возможность не примыкать к этим всём огромным группам. Хотя там тоже вме неплохо устроено, но не
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наш формат. А тут - всё идеально! Интересная и достаточно компактная экскурсия. Без лишней воды, всё по делу и интересно мне и сыну 13 лет. Спасибо большое! Не первый раз с вами) и точно не последний;)

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А
Очень удобная гулять с аудиогидом и по саду и по дворцу. Все локации удобные и быстро находятся, главное правильно следовать маршруту. О Екатеринском дворце аудиоэкскурсия очень информативно. В день посещения дворца было дождливо и много посетителей, так что когда народ немного рассосался я просто вернулась в некоторые залы и прослуша информацию о них еще раз.
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Ш
Экскурсовод там был свой. А сама экскурсия замечательная, красота необыкновенная, обожаю позолоту, янтарь, зеркала, напокупала подарков и себя не обидела. Хотелось бы в каждом зале побывать подольше, чтобы все разглядеть хорошенько. А еще было бы здорово в гардеробе брать старинные бальные платья и представлять себя королевишной. Было бы прикольно.
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