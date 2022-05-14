Осматривая дворец снаружи и гуляя по его торжественным залам, вы услышите о великих архитекторах, работавших над проектом летней царской резиденции. На ярком примере экстерьера здания, а также убранства Большого зала, «Золотой анфилады» и царских покоев вы поймете стилистику русского барокко середины 18 века. Погрузитесь в таинственное прошлое легендарной Янтарной комнаты. Ощутите присутствие трех императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Увидите, что каждая из них оставила в наследство дворцу. А также рассмотрите редчайшие предметы прикладного искусства.
Затем вы прогуляетесь по живописному Екатерининскому парку, который примыкает к дворцу и прекрасен в любое время года. Узнаете о предназначении интересных построек на его территории и познакомитесь с историей самых интересных павильонов, в том числе, Камероновой галереи, Грота и Эрмитажа Царского Села.
Продолжительность — 2-2,5 часа.