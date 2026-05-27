Эта прогулка покажет Петербург с другой стороны — спокойной, зелёной и почти загородной.
Вы пройдёте по рекам Петроградской стороны, увидите дворцы, особняки и парки и узнаете, как Аптекарский остров превратился из служебной территории в один из самых красивых районов города.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Аптекарский остров с воды
Вы отправитесь от набережной реки Карповки и пройдёте вдоль одного из самых атмосферных районов города. Узнаете, как здесь появился Аптекарский огород Петра I и почему остров долго оставался закрытым для посторонних.
Маршрут по рекам и каналам
Катер пройдёт по Карповке, затем выйдет в Большую и Малую Невку. По пути вы увидите:
- Иоанновский монастырь
- Ботанический сад Петра I
- Дом Ленсовета и Дом Союза художников
- Каменноостровский дворец — бывшую императорскую резиденцию
- Телебашню и современные кварталы
Организационные детали
- Прогулка проходит на маломерном комфортабельном катере (мягкие диваны, пледы, тент) со свободной рассадкой
- Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- Аудиогид транслируется через динамик
- Возможны изменения маршрута из-за погодных условий или уровня воды
- Со своей едой и напитками — только при аренде катера целиком
- На малышей до 3 лет необходимо обязательное предварительное оформление бесплатного билета по наличию мест
- С вами будет капитан из нашей команды
в понедельник, вторник и среду в 19:30, 21:45 и 22:45, в четверг, пятницу и субботу в 11:30, 14:30 и 18:30, в воскресенье в 11:30 и 22:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|750 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Детский
|675 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 19:30, 21:45 и 22:45, в четверг, пятницу и субботу в 11:30, 14:30 и 18:30, в воскресенье в 11:30 и 22:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 150 туристов
Я профессиональный гид из Санкт-Петербурга. Работа моей команды — организовывать увлекательные водные экскурсии по рекам и каналам нашего прекрасного города. С любовью и вниманием мы рассказываем гостям Петербурга и местным жителям истории о его богатом прошлом, оживляя для них архитектурные шедевры и раскрывая тайны невских вод.
