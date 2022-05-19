Архитектура авангарда: аудиоэкскурсия по району Нарвской заставы

Архитектура авангарда

Архитектура авангарда: аудиоэкскурсия по району Нарвской заставы
Архитектура авангарда: аудиоэкскурсия по району Нарвской заставы
Архитектура авангарда: аудиоэкскурсия по району Нарвской заставы
Архитектура авангарда: аудиоэкскурсия по району Нарвской заставы
Архитектура авангарда: аудиоэкскурсия по району Нарвской заставы
Архитектура авангарда: аудиоэкскурсия по району Нарвской заставы

Что вас ожидает 🤩

  • Первая школа в Ленинграде
  • Футуристичные бани
  • Первый и самый большой дворец культуры в Ленинграде
  • Фабрика-кухня
Район Нарвской заставы — заповедник ленинградского авангарда. После Октябрьской революции этой окраине выпала важная роль — стать центром новой жизни, «городом-садом» для рабочих.
Именно здесь появляются многие здания с определением «первый»: первая школа в Ленинграде, первый дворец культуры, первый жилмассив. Ничего лишнего и ничего личного: фабрика-кухня, бани, профилакторий и райсовет проектировали лучшие архитекторы города.
На экскурсии вы узнаете, что такое такое архитектурный авангард, как он появился и что архитекторы оставили после себя. Вы увидите необычные по форме и функции здания, поймете, зачем надо было строить круглые бани и как учились в школе «серп и молот».

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендация к посещению авангардных бань в Петербурге
  • Советы для дальнейшего знакомства с архитектурой авангарда
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Стачек, 4
Завершение: Дворец искусств Ленинградской области
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🙍‍♂️Для подростков👵Для пенсионеров🏛История и архитектура⚙️Необычные👨‍👩‍👧‍👦Семейные🥰Романтические🔭ОбзорныеПо дворам и парадным🎧АудиогидыЭкскурсии на 8 мартаНарвская застава🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Авангард и конструктивизм Ленинграда. Окрестности Нарвской заставы
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Кирилл
Нет отзывов
Авангард и конструктивизм Ленинграда. Окрестности Нарвской заставы
5 000 за 1-10 чел.
Многогранная история одного района
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Excursions.city
5
2 отзыва
Многогранная история одного района
Мы совершим путешествие по району города, где удивительным образом переплетаются судьбы знаменитых личностей разных
3 400 за 1-15 чел.
Курортный район Петербурга на авто
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мария
5
1 отзыв
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Сегодня
25 мая
28 мая
9 500 за 1-3 чел.
Извне паноптикума: философский взгляд на архитектуру безопасности
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Никита
Нет отзывов
Извне паноптикума: философский взгляд на архитектуру безопасности
Приглашаю вас на прогулку по Выборгской стороне Санкт-Петербурга
1 400 за 1 человека
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
1.5 часа
Мини-группа
Экскурсии с аудиогидом
Нет отзывов
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Осмотреть апартаменты главной резиденции дома Романовых и представить быт императорской семьи
Завтра
21 мая
22 мая
1 190 за 1 человека
Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
TakeAGuide
5
1 отзыв
Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга
Вам надоели скучные экскурсии и хочется посмотреть на Петербург другими глазами
5 000 за 1-15 чел.
Архитектура площадей
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
5
19 отзывов
Архитектура площадей
О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними
26 мая
27 мая
28 мая
1 500 за 1 человека
Собор как камертон эпохи
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Maрия
Нет отзывов
Собор как камертон эпохи
Понять, как история Петербурга отразилась в храмовой архитектуре
Сегодня
Завтра
21 мая
от 3 600 за 1-3 чел.
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
1.5 часа
Индивидуальная
Афина
5
2 отзыва
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
Проплыть по водным лабиринтам Северной Венеции и послушать интересную аудиоэкскурсию
Сегодня
Завтра
21 мая
10 500 за 1-11 чел.
Вокруг Чернышевской: доходные дома, парадные и квартира в доме Бака
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Алексей
4.7
165 отзывов
Вокруг Чернышевской: доходные дома, парадные и квартира в доме Бака
Любуясь изысканной архитектурой, вы совершите путешествие во времени в Петербург рубежа XIX-ХХ веков
5 июня
10 июня
11 июня
1 090 за 1 человека
Архитектура петербургского модерна
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анастасия
4.9
33 отзыва
Архитектура петербургского модерна
История и убранство Петербурга в деталях модерна
Завтра
Завтра
21 мая
от 2 600 за 1-2 чел.
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
4.7
11 отзывов
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Разобраться в истории, стилях и загадках одной из красивейших площадей Петербурга
27 мая
28 мая
29 мая
1 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ