Район Нарвской заставы — заповедник ленинградского авангарда. После Октябрьской революции этой окраине выпала важная роль — стать центром новой жизни, «городом-садом» для рабочих.

Именно здесь появляются многие здания с определением «первый»: первая школа в Ленинграде, первый дворец культуры, первый жилмассив. Ничего лишнего и ничего личного: фабрика-кухня, бани, профилакторий и райсовет проектировали лучшие архитекторы города.

На экскурсии вы узнаете, что такое такое архитектурный авангард, как он появился и что архитекторы оставили после себя. Вы увидите необычные по форме и функции здания, поймете, зачем надо было строить круглые бани и как учились в школе «серп и молот».

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).