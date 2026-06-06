Пройдём по залам Михайловского дворца, где каждый экспонат хранит свою историю.
Вы увидите древнерусские иконы и знаменитые полотна художников-передвижников, познакомитесь с работами Репина, Сурикова, Васнецова и других мастеров.
Вместе разберёмся, как через искусство художники рассказывали о прошлом, легендах и жизни своего времени.
Вы увидите древнерусские иконы и знаменитые полотна художников-передвижников, познакомитесь с работами Репина, Сурикова, Васнецова и других мастеров.
Вместе разберёмся, как через искусство художники рассказывали о прошлом, легендах и жизни своего времени.
Описание билета
С портрета кисти Ореста Кипренского на вас внимательно посмотрит Александр Пушкин.
На картине Карла Брюллова развернётся трагедия гибнущих под натиском вулкана Помпей.
Неподалеку сияет золотистым светом монументальное «Явление Христа народу» Александра Иванова.
На полотне Репина — уставшие люди, тянущие баржи.
На холсте Василия Сурикова — храбрый Суворов, что ведёт солдат через снежные вершины Альп.
А после — величие природы: густые леса Шишкина, безмятежные озера Левитана, таинственная лунная ночь Куинджи и бушующие волны «Девятого вала» Айвазовского.
Организационные детали
- Билеты в Русский музей включены в стоимость, но мы выкупаем их заранее. После бронирования пришлём вам реквизиты для оплаты. Билеты невозвратные
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Михайловского дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1019 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
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