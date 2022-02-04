Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»

Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите на известные достопримечательности города под новым углом

Индивидуально
Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите на известные достопримечательности города под новым углом.

Петербург всегда был городом многонациональным.

Еще с царских времен в город часто приезжали иностранные ученые, архитекторы, банкиры, купцы.

Многие из них оставили свой след в городе.

Экскурсия очень познавательна и точно придется по душе и местным жителям, и тем, кто в Петербурге впервые.

А после прогулки вы сможете угоститься традиционным лакомством в самой знаменитой пышечной Петербурга!
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Адмиралтейство
  • Дворцовая площадь
  • Торговый дом Фаберже
  • Арка главного штаба
  • Эрмитаж
  • Церковь Святых Петра и Павла
  • Финская церковь Святой Марии
  • Шведская церковь Святой Екатерины
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите на известные достопримечательности города под новым углом.
Петербург всегда был городом многонациональным. Еще с царских времен в город часто приезжали иностранные ученые, архитекторы, банкиры, купцы. Многие из них оставили свой след в городе.

Об экскурсии

Ваша прогулка начнется у станции метро Адмиралтейская и пройдет по красивейшим набережным, улицам и площадям города. По пути вы узнаете, люди из каких стран чаще других переезжали в Петербург, чем они занимались и как с ними были связаны известные русские правители, писатели и композиторы. Экскурсия очень познавательна и точно придется по душе и местным жителям, и тем, кто в Петербурге впервые.
А после прогулки вы сможете угоститься традиционным лакомством в самой знаменитой пышечной Петербурга!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Организационные моменты

  • Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
  • До визита найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку.
  • Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
  • Звоните или пишите в WhatsApp на ‭+7 (812) 602 74-95.
  • Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
  • 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
  • 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
  • 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
  • Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
  • Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендации, где отдохнуть и перекусить после экскурсии
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кирпичный переулок, 1
Завершение: Большая Конюшенная ул., 29
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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