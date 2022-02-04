Что вы можете увидеть 🤩

Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите на известные достопримечательности города под новым углом.
Петербург всегда был городом многонациональным. Еще с царских времен в город часто приезжали иностранные ученые, архитекторы, банкиры, купцы. Многие из них оставили свой след в городе.
Об экскурсии
Ваша прогулка начнется у станции метро Адмиралтейская и пройдет по красивейшим набережным, улицам и площадям города. По пути вы узнаете, люди из каких стран чаще других переезжали в Петербург, чем они занимались и как с ними были связаны известные русские правители, писатели и композиторы. Экскурсия очень познавательна и точно придется по душе и местным жителям, и тем, кто в Петербурге впервые.
А после прогулки вы сможете угоститься традиционным лакомством в самой знаменитой пышечной Петербурга!
Как проходит аудиоэкскурсия
1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Организационные моменты
- Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
- До визита найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку.
- Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
- Звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
- Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
- 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
- 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
- 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
- Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
- Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.