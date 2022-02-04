Что вы можете увидеть 🤩

Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите на известные достопримечательности города под новым углом.

Петербург всегда был городом многонациональным. Еще с царских времен в город часто приезжали иностранные ученые, архитекторы, банкиры, купцы. Многие из них оставили свой след в городе.

Об экскурсии

Ваша прогулка начнется у станции метро Адмиралтейская и пройдет по красивейшим набережным, улицам и площадям города. По пути вы узнаете, люди из каких стран чаще других переезжали в Петербург, чем они занимались и как с ними были связаны известные русские правители, писатели и композиторы. Экскурсия очень познавательна и точно придется по душе и местным жителям, и тем, кто в Петербурге впервые.

А после прогулки вы сможете угоститься традиционным лакомством в самой знаменитой пышечной Петербурга!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Организационные моменты